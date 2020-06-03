Новости Украины и Новороссии 03 июня 2020

Распространение в мире коронавирусной инфекции заставило украинских гастарбайтеров покинуть европейские просторы и вернуться на родину.

Дома им не светят высокие зарплаты и надежное трудоустройство. Неудивительно, что украинцы планируют вернуться обратно в Европу.

Правда, желать они могут все, что душе угодно. Реальность же иная. Киевские власти делают все, чтобы помешать рабочей силе покинуть страну. Правила выезда для заробитчан изменились, причем в сторону ужесточения.

На постоянной основе за рубежом, как сообщает Министерство социальной политики Украины, работает порядка 3,2 млн украинцев. В отдельные периоды численность заробитчан может составлять от 7 до 9 млн человек.

На родину после призыва Владимира Зеленского, как известно, вернулись 2 млн человек, причем после улучшения ситуации с коронавирусом в странах ЕС они планируют уехать обратно. Евросоюз, к слову, тоже нуждается в притоке дешевой рабочей силы. Экономический кризис дает о себе знать.

Вот только, как пишет Politico, «полноценному возобновлению потока сезонных рабочих мешают власти Украины». Киев выдвинул ряд условий для любителей заработать за рубежом. Во-первых, работник должен быть официально трудоустроен на три месяца (как минимум!). Во-вторых, контракт должен предусматривать поселение, транспортировку и медстрахование.

Естественно, не каждый украинец сможет их выполнить. Многие за границей устраиваются на краткосрочную работу с помощью сети посредников. Заробитчане устраиваются на работу без договоров, чтобы не платить налоги. При этом зарплату получают наличными.

Киев же сейчас пытается решить экономические проблемы в стране. Украине нужны деньги, но получить их надеются в виде налогов. Нужны официальные контракты, а не серые схемы в сфере трудоустройства. Кроме того, Киев пытается сократить отток специалистов из страны. И все бы хорошо, но вот нет на Украине работы и слишком низкие ставки оплаты труда.

Кому захочется получать 298 долларов, когда в той же Австрии украинцы на сборе клубники могут в месяцу заработать до 1800 долларов? Украинский рынок нестабилен, а экономический кризис лишь усугубляет ситуацию.

Киев пытается сдержать отток рабочей силы в Европу, но тщетно.

Заробитчане улетают чартерными рейсами в ФРГ, Австрию и Великобританию. Добавьте открытие пешей границы с Венгрией и Польшей — люди стоят в очередях, мечтая сбежать из страны, чтобы заработать денег для семьи.

И что делать Киеву? Поставить клеймо на лоб и отправить заробитчан в трудовые лагеря, чтобы поднимали экономику Украины, угробленную прозападными марионетками и местечковыми олигархами? От украинских властей можно ждать чего угодно…

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»