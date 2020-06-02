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Стрелковый бой в Лас-Вегасе

15:12. 2 июня 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Стрелковый бой в центре Лас-Вегаса.
Один из участвовавших в перестрелке офицеров полиции получил пулевое ранение в голову.







UPD: Некоторые подробности:

В Лас-Вегасе неизвестный открыл огонь по зданию федерального суда, после чего вступил в перестрелку с полицией, пишет 8 News Now. Сообщается, что в ходе боя ещё один неизвестный подошёл сзади и выстрелил одному из полицейских в голову: на данный момент раненый находится в реанимации.
8 News Now: в Лас-Вегасе неизвестный выстрелил полицейскому в головуReuters
В Лас-Вегасе у здания федерального суда произошла стрельба с участием полицейских, сообщает 8 News Now. Согласно информации издания, отряд полицейских перестреливался с открывшим огонь по зданию неизвестным, после чего ещё один человек подошёл сзади и выстрелил одному из офицеров полиции в голову.
На данный момент раненый полицейский находится в реанимации, сообщает 8 News Now cо ссылкой на свои источники. Обстоятельства преступления пока выясняются: что же касается неизвестного, стрелявшего по зданию суда, то он был ранен несколько раз. Данных о его состоянии пока нет.
Губернатор штата Невада Стивен Сайсолак написал у себя в Twitter, что на данный момент полиция Лас-Вегаса расследует два отдельных инцидента.

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-02/8-News-Now-v-Las-Vegase – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5914330.html

Метки: Лас-Вегас, протесты, США

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