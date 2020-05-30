Как комплекс стукачей и доносчиков вырабатывают! Злой Цербер

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Здравствуйте! С Ваши Цербер – человек, которого нет.

Для меня тема доносов и доносительства очень давно назревала. Довольно долгое время я за ней наблюдаю. И прочитав одну шокирующую статью, которую приведу далее – я понял – финиш, молчать больше нельзя. В этом видео я попытаюсь поднять вопрос доносов и показать, как им манипулируют. Как целой стране пытаются навязать какие-то комплексы. Стереотипы! А самое главное – заткнуть рты и создать аморфное, молчаливое общество.

Пойдём с места в карьер!

Вбиваем в поисковик «Донос».

Первое, что попадается – ДОНО́С – это тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-нибудь противозаконной деятельности.



Данное видео – https://youtu.be/JqF2O3kE4G0

Донос как социально-психологический феномен – https://www.socionauki.ru/journal/art…

«Он это заслужил?» – https://yarnovosti.com/news/on-eto-za…

«Извините, утром я бреюсь!»: бабушку год отшивали чиновники, пока над внуком измывался отчим – https://www.kp.ru/daily/27132/4221018/

Интервью Лёши солдата – https://www.youtube.com/watch?v=g5oMa…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JqF2O3kE4G0