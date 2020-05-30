Как комплекс стукачей и доносчиков вырабатывают! Злой Цербер
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Здравствуйте! С Ваши Цербер – человек, которого нет.
Для меня тема доносов и доносительства очень давно назревала. Довольно долгое время я за ней наблюдаю. И прочитав одну шокирующую статью, которую приведу далее – я понял – финиш, молчать больше нельзя. В этом видео я попытаюсь поднять вопрос доносов и показать, как им манипулируют. Как целой стране пытаются навязать какие-то комплексы. Стереотипы! А самое главное – заткнуть рты и создать аморфное, молчаливое общество.
Пойдём с места в карьер!
Вбиваем в поисковик «Донос».
Первое, что попадается – ДОНО́С – это тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-нибудь противозаконной деятельности.
Данное видео – https://youtu.be/JqF2O3kE4G0
Донос как социально-психологический феномен – https://www.socionauki.ru/journal/art…
«Он это заслужил?» – https://yarnovosti.com/news/on-eto-za…
«Извините, утром я бреюсь!»: бабушку год отшивали чиновники, пока над внуком измывался отчим – https://www.kp.ru/daily/27132/4221018/
Интервью Лёши солдата – https://www.youtube.com/watch?v=g5oMa…
Так енто всё жиды, а “в русской цивилизации всегда почитались и были движущими силами противоположные качества – ум, альтруизм и отвага.” т. А-а. (с)