Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Как комплекс стукачей и доносчиков вырабатывают! Злой Цербер

09:54. 30 мая 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Поддержать проект – https://yasobe.ru/na/na_dr_i_podderzh…
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Здравствуйте! С Ваши Цербер – человек, которого нет.
Для меня тема доносов и доносительства очень давно назревала. Довольно долгое время я за ней наблюдаю. И прочитав одну шокирующую статью, которую приведу далее – я понял – финиш, молчать больше нельзя. В этом видео я попытаюсь поднять вопрос доносов и показать, как им манипулируют. Как целой стране пытаются навязать какие-то комплексы. Стереотипы! А самое главное – заткнуть рты и создать аморфное, молчаливое общество.
Пойдём с места в карьер!
Вбиваем в поисковик «Донос».
Первое, что попадается – ДОНО́С – это тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-нибудь противозаконной деятельности.

Данное видео – https://youtu.be/JqF2O3kE4G0
Донос как социально-психологический феномен – https://www.socionauki.ru/journal/art…
«Он это заслужил?» – https://yarnovosti.com/news/on-eto-za…
«Извините, утром я бреюсь!»: бабушку год отшивали чиновники, пока над внуком измывался отчим – https://www.kp.ru/daily/27132/4221018/
Интервью Лёши солдата – https://www.youtube.com/watch?v=g5oMa…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JqF2O3kE4G0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Либерализм как форма сексопатологии.
... и они были ябедами и стукачами. Сейчас стали либералами. У ... большим трудом, как и всякая прочая психопатология. Фрейд подсказывал - комплекс неполноценности, лежащий...через осознание его как ложной идеи. Либералы остро страдают комплексом неполноценности в...
Резонанс в обществе как ответ на установку памятника А. Солженицыну (2)
...специальных исследований.Провокатор и профессиональный стукач Ветров (агентурная кличка Солженицына... (ничего не напоминает?). Как пишет соратница Солженицына, правозащитница... кто пытается привить ему комплекс неполноценности, кто занят сознательным...
А.И. Фурсов - Сталин и ветер истории
...публициста, академика-недоучки с ухватками стукача, алкоголика с претензией на ... какой смысл копаться в отравленных ложью и ненавистью, замешанной на комплексах ...тоталитаризме” бывших советских карьеристов и стукачей никого не могут обмануть.Парадоксальным...
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2017
...»).Комитетом государственной безопасности проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных...ракетных комплексов Javelin, и это абсолютно справедливо». Примерно понятно, как ...зашло, и любимый сайт стукачей-патриотов продолжает функционировать под ...
Андрей Фурсов – без сталинского фундамента нас ожидала бы участь сербов и ливийцев
... Сталина и КГБ ненавидят бывшие стукачи, доносчики, ведь легче ненавидеть ... какой смысл копаться в отравленных ложью и ненавистью, замешанной на комплексах и... тоталитаризме» бывших советских карьеристов и стукачей никого не могут обмануть.Парадоксальным...
Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2019
...«омбудсмена» можно скорее обозначить, как «языкового прокурора», как надзорный орган с карательными... что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и... | Источник: rusvesna.su Шереметы, стукачи и за что мы явно...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5095 4183
    Женечка 30 мая 2020 в 11:25

    Так енто всё жиды, а “в русской цивилизации всегда почитались и были движущими силами противоположные качества – ум, альтруизм и отвага.” т. А-а. (с)

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)