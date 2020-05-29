Сводки от ополчения Новороссии 29 мая 2020

Предприимчивые запорожские полицейские решили нажиться на закупке комплектующих для БТРов. Вступив в сговор с частным предпринимателем, они закупили у него непригодные шины для бронетранспортёров, а после передали их подразделению в зоне проведения «ООС».

В Госбюро расследований Украины сообщили, что обвинительный акт в отношении должностных лиц ГУ Нацполиции в Запорожской области и частного предпринимателя направлен в суд.

По информации следствия, к незаконной сделке причастны бывший заместитель начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, председатель тендерного комитета и и. о. начальника одного из отделений центра обслуживания подразделений ГУ Нацполиции области.

В ходе досудебного следствия удалось выяснить, что ещё в августе 2018 года правоохранители вступили в сговор с предпринимателем, у которого они закупили шины 1980 года выпуска под видом новых.

Стоимость закупленных шин почти в семь раз превышала рыночную и составила четверть миллиона гривен.

Более того, заведомо зная о том, что купленные шины непригодны к эксплуатации, правоохранители передали их батальону спецназначения для установки на БТРы, которые используются в зоне проведения «ООС» на Донбассе.

Ушлых копов будут судить за завладение чужим имуществом, совершённым по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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