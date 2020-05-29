Россия “носится со своей Победой!” Ответа Ланового хватило, чтобы пресечь травлю в Европе

В последние годы попытки переписать историю, подменить факты и преуменьшить роль России и всего Советского Союза в победе над фашизмом встречаются всё чаще. На этом фоне слова людей, помнящих и защищающих историческую правду, нужны и актуальны как никогда. Одним из наиболее ярких представителей поколения, которое застало страшную войну и отстаивает совершённый подвиг, остается народный артист СССР, любимый миллионами актёр Василий Семёнович Лановой.

“Европа покорилась за три месяца”

Артист всегда смело и непоколебимо отстаивает историческую память и умудряется доходчиво объяснить представителям западной мысли, почему же “Россия носится со своей Победой”.

Несколько лет назад слова артиста о победе над фашизмом разлетелись по всему интернету – пересылались и публиковались тысячи раз пользователями по всей России и за её пределами.

В интервью “Аргументам и фактам” Лановой просто и понятно объяснил, почему в России важна Победа, в то время как Европа предпочла забыть об ужасах войны.

“В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоёвана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца». И освобождать её пришлось нашим солдатам”, – напомнил актёр.

Он подчеркнул, что это освобождение далось огромной ценой – миллионами жизней, однако Европа предпочла об этом забыть.

“Они посягают на святое”

Позже артист отмечал, что многие стремятся принизить значение нашей страны в разгроме фашизма, и выражал глубокое сожаление, что это делают не только “западные идеологи, но и наши доморощенные холуи, которые подпевают им из конъюнктурных соображений”.

“Эти люди посягают на святое”, – указал Лановой.

Артист не раз рассказывал, что сам был свидетелем ужасов войны и пережил оккупацию, находясь в Одесской области. Так, в 1944-м солдаты вермахта отступали через деревню Стримба, где жил Лановой, и он своими глазами видел, как немцы бежали и поджигали свои машины, которые превращались в гигантские пылающие факелы.

“Эти воспоминания буквально впечатались в мою память, я пронёс их через всю свою жизнь. Как можно об этом забыть?” – задался вопросом артист.

Всё это также является причиной того, почему актёр всегда глубоко возмущён любыми попытками предать забвению подвиг русского и всего советского народа.

“Бессмертному полку” – быть, а американцы пойдут на …?

В этом году досталось от острого на язык актёра и американцам.

Василий Семёнович прокомментировал решение Вашингтона препятствовать распространению “Бессмертного полка” во всём мире.

“Ну, я этого давно ждал. Это смешно. Ну, как они это будут делать? Это же не мы людей на улицы выгоняем, они сами выходят отдать дань своим отцам и дедам. Поэтому пошли они на… Посмотрим, как у них это получится”, – сказал Лановой Царьграду.

“Возрождается великая Россия!”

Артист и ранее указывал, что антироссийские действия США не дадут желаемого в Вашингтоне результата. Ведь несмотря на усилия “западных партнёров” страна крепко стоит на ногах. По мнению Ланового, желающие поживиться Россией были и будут всегда, именно поэтому важно быть стойкими и даже жёсткими.

“Если не будем жёсткими, нас быстро сожрут! Мы должны понять: на нашу страну столько ртов открывалось… Те же американцы всё время твердят: “А почему это Россия должна таким гигант­ским земельным участком обладать?” – говорил артист СМИ.

По его словам, в таких случаях не надо никаких “дипломатических соплей” распускать, потому что западные страны в отношении России не скрывают враждебного настроя.

“Как бы все они там на Западе ни крутились, слава богу, возрождается великая Россия! Я думаю, для них это тоже хороший урок – и Европе, и Америке, и всем другим шведам! Не цепляться к нам, не бодаться с нами! Иначе у самих начнутся проблемы”, – выразил уверенность Лановой.

“Америка цинично использует украинский народ”

При всём при этом артист тяжело переживает не только выпады от США и их партнёров, но и от родной для него Украины. Василий Семёнович всегда с теплотой и гордостью рассказывал, что его родители и супруга – украинцы, но теперь для родины многих своих родственников он оказался персоной нон грата.

В своей книге он отмечал, что Украина давно начала отворачиваться от России. Из-за этого Лановой даже отказался от съёмок в фильме “Богдан Хмельницкий” в Киеве.

“Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть? Ведь с художника многое спросится. И об этом нам, артистам, забывать нельзя. Как, впрочем, политикам – тоже”, – напомнил артист.

Причину перемен в отношениях братских русского и украинского народов Лановой озвучил ещё в 2014 году, после произошедшего на Украине кровавого Майдана.

С сожалением актёр отметил, что страна попала под внешнее воздействие и стала жертвой в решении политических задач другого государства. Лановой искренне удивился, как украинцы сами этого не видят.

“Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи? Американцы да богатенькие олигархи, на чьи деньги созданы батальоны карателей”, – сказал Лановой.

Тем не менее, он призвал США не надеяться на успех, ведь народы России и Украины имеют вековые связи, которые не так просто уничтожить.

Война, кино и патриотизм

Василий Семёнович Лановой родился в Москве в 1934 году в семье украинских крестьян.

Великую Отечественную войну семилетним встретил в селе Стримба у бабушки с дедушкой, куда приехал в гости из Москвы 22 июня 1941 года. С ужасами войны артист знаком не понаслышке. Однажды ради забавы немецкий солдат выпустил две автоматные очереди прямо над головой семилетнего Ланового, из-за чего тот потом долгое время заикался.

Став актёром, Василий Лановой создал множество героических образов наших воинов на экране, в том числе исполнив роль Ивана Вараввы в фильме “Офицеры”. Сегодня 86-летний актёр делает всё возможное, чтобы подвиг советских людей не был забыт. Он возглавляет Центральный штаб Общероссийского общественного движения “Бессмертный полк”, каждый год участвуя в памятных акциях, посвящённых Великой Отечественной войне.

Александра Ганга

Источник: http://voicesevas.ru/news/52093-rossiya-nositsya-so-svoey-pobedoy-otveta-lanovogo-hvatilo-chtoby-presech-travlyu-v-evrope.html