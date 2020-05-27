Сводки от ополчения Новороссии 27 мая 2020

YouTube разблокировал фильм российского военкора Семена Пегова о штурме Донецкого аэропорта. Напомним, вчера администрация видеохостинга изъяла документальную ленту «Позывной “Донецк”» из доступа спустя два часа после премьеры.

Формальной причиной для такого неправомерного шага была выбрана обтекаемая формулировка «нарушение условий использования хостинга».

После этого к офису Google в Москве пришли возмущённые зрители канала WarGonzo и администрации YouTube пришлось пойти на попятную.

«YouTube разблокировал фильм после атаки подписчиков WarGonzo на офис Google в Москве.

Теперь кино снова доступно на нашем YouTube-канале, и это, безусловно, маленькая победа для зрителей.

Напомним, активисты накануне забросали дымовыми шашками российскую штаб-квартиру корпорации в столице на улице Балчуг — с требованиями разблокировать фильм о Донбассе, а также каналы News Front и Anna News.

Действия подписчиков WarGonzo возымели определенный эффект, по крайней мере, администраторы вернули фильм «Позывной “Донецк”» на видеохостинг, правда наложив на него ряд ограничений.

Отметим, что это ещё не окончательная победа — ждём аналогичной реакции в отношении коллег из NF и AN. А пока рекомендуем в срочном порядке посмотреть кино, пока с ним ещё чего не случилось.

Команда WG в ближайшее время также разместит материал и на других площадках — на случай, если фильм по какой-либо причине снова заблокируют», — говорится в заявлении команды WarGonzo.

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