Сводки от ополчения Новороссии 27 мая 2020
- 10:14 YouTube разблокировал фильм российского военкора о штурме Донецкого аэропорта (ВИДЕО).
- 03:00 Возмездие: земля Донбасса наказывает минёров ВСУ.
- Вчера 18:35 Танковые и мотострелковые подразделения Армии ЛНР выдвинулись к линии фронта (ВИДЕО).
YouTube разблокировал фильм российского военкора о штурме Донецкого аэропорта (ВИДЕО)
YouTube разблокировал фильм российского военкора Семена Пегова о штурме Донецкого аэропорта. Напомним, вчера администрация видеохостинга изъяла документальную ленту «Позывной “Донецк”» из доступа спустя два часа после премьеры.
Формальной причиной для такого неправомерного шага была выбрана обтекаемая формулировка «нарушение условий использования хостинга».
После этого к офису Google в Москве пришли возмущённые зрители канала WarGonzo и администрации YouTube пришлось пойти на попятную.
«YouTube разблокировал фильм после атаки подписчиков WarGonzo на офис Google в Москве.
Теперь кино снова доступно на нашем YouTube-канале, и это, безусловно, маленькая победа для зрителей.
Напомним, активисты накануне забросали дымовыми шашками российскую штаб-квартиру корпорации в столице на улице Балчуг — с требованиями разблокировать фильм о Донбассе, а также каналы News Front и Anna News.
Действия подписчиков WarGonzo возымели определенный эффект, по крайней мере, администраторы вернули фильм «Позывной “Донецк”» на видеохостинг, правда наложив на него ряд ограничений.
Отметим, что это ещё не окончательная победа — ждём аналогичной реакции в отношении коллег из NF и AN. А пока рекомендуем в срочном порядке посмотреть кино, пока с ним ещё чего не случилось.
Команда WG в ближайшее время также разместит материал и на других площадках — на случай, если фильм по какой-либо причине снова заблокируют», — говорится в заявлении команды WarGonzo.
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Возмездие: земля Донбасса наказывает минёров ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ с целью сокрытия тяжёлого вооружения, размещенного в нарушение Минских договоренностей.
Так, по данным нашей разведки, маневренная группа РЭБ 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы с целью скрыть размещение трех гаубиц 2С1 «Гвоздика» 30-й бригады ВСУ в районе н.п. Катериновка произвела подавление каналов управления БЛА ОБСЕ. Но квалифицированным специалистам спецмиссии удалось посадить БЛА невредимым.
Кроме того, украинские преступники 1 батальона 30 бригады, используя ударный дрон, пытались атаковать патруль ОБСЕ, осуществлявший проверку оборудования новых позиций и минирование местности в район н.п. Золотое.
По счастливой случайности патрулю удалось вовремя убыть из зоны поражения, после чего раздался взрыв.
Данная информация подтверждается наблюдателями Миссии ОБСЕ.
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В свою очередь, основной функцией применения БЛА для боевиков ВСУ остаётся корректировка огня артиллерии по населённым пунктам нашей Республики.
Вчера была пресечена очередная коварная попытка преступников 24 омбр ВСУ осуществить миномётный обстрел н.п. Логвиново с применением БПЛА «Фантом» для корректирования огня, который благодаря слаженным действиям наших специалистов комплекса РЭБ «Тритон-М1» был перехвачен и посажен, а командир украинских боевиков Гудзь только лишился очередного дорогостоящего БПЛА.
Материалы, изъятые с флэш-накопителя беспилотника, где имеются кадры размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах, изучаются специалистами нашей разведки и впоследствии будут переданы международным наблюдателям.
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Хочу отметить, что именно вооруженные формирования украинских боевиков неоднократно были замечены в размещении вооружения и военной техники в жилых кварталах, что подтверждается не только фотографиями и видеозаписями очевидцев, но и наблюдателями миссии ОБСЕ.
Кроме того, тактика ведения огня из жилых кварталов населенных пунктов является свойственной именно украинским карателям, поскольку они не считаются ни с жизнями и здоровьем населения, проживающего на территории оккупированной ВСУ, ни, тем более, с населением Луганской Народной Республики.
Свидетельством этому являются постоянные артиллерийские удары по домам мирных жителей, объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения с территории населенных пунктов, подконтрольных ВСУ, таким образом украинские боевики, являющиеся в большинстве своём уроженцами центральной и западной Украины, используют мирное население Донбасса как живой щит, надеясь подобными преступными действиями спровоцировать ответный огонь Народной милиции.
Это в очередной раз подтверждает негласную позицию официального Киева, о «второсортности» населения Донбасса и является не чем иным, как оправданием геноцида, проводимого карательными украинскими войсками в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжает наблюдаться острый некомплект личного состава, вызванный слабой привлекательностью военной службы среди граждан Украины и осложняемый ситуацией с эпидемией коронавируса в частях и соединениях объединенных сил.
По данным нашей разведки, некомплект личного состава в 25 и 93 бригады ВСУ, с учётом находящихся на излечении и самоизоляции более трехсот больных коронавирусом военнослужащих, уже достиг 58%.
Отсутствие личного состава в соединениях привело к изматыванию военнослужащих и практически бессменному несению дежурства на передовых позициях.
В связи со сложившейся ситуацией командование ОТГ «Север», опасающееся активизации действий НМ по переносу линии соприкосновения от населенных пунктов и критически важных объектов Республики, распорядилось активизировать минирование местности.
В этих целях в подразделения 25 и 93 бригады направлены группы минирования от 143 центра разминирования ВСУ.
Но незнание личным составом данных соединений расположения новых минных заграждений привело к очередным небоевым потерям.
Так, за четыре дня от подрыва на противопехотных минах погибло трое боевиков, ещё пятеро получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести, включая ампутацию конечностей.
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Уровень морально-психологического состояния военнослужащих 25 бригады ВСУ достиг критической отметки. По данным нашей разведки, для восстановления боеспособности бригады в соединение прибыла комплексная комиссия во главе с командующим ОТГ «Север» Ромигайло.
Причиной приезда высокопоставленного начальника стала организованная командиром 3 батальона 25 бригады преступная группировка, занимавшаяся контрабандой наркотических веществ из западных регионов страны.
Органами военной службы правопорядка было выявлено, что комбат, помимо дилерской продажи наркотиков местному населению, подсадил на них более 60% личного состава подразделения.
Подтверждением тому стала гибель на передовых позициях от передозировки амфетамином военнослужащего Панаренко, его сослуживца, прапорщика Черниенко, удалось откачать.
Он и раскрыл преступные схемы комбата. Органами дознания военной службы правопорядка проводится расследование по выявлению всех причастных к наркобизнесу, а также проверка всего личного состава 25 бригады на употребление наркотиков и спиртных напитков.
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Танковые и мотострелковые подразделения Армии ЛНР выдвинулись к линии фронта (ВИДЕО)
В связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения в районе населённых пунктов Золотое-5 и Донецкий глава ЛНР издал указ о приведении подразделений Народной милиции в полную боевую готовность. Армия ЛНР сообщает, что в районы сосредоточения выведены мотострелковые и танковые подразделения.
Об этом «Русской Весне» рассказали в оборонном ведомстве Республики.
Уточняется, что местоположения районов сосредоточения, где размещение военных подразделений не противоречит Минским соглашениям, позволяют в случае необходимости оперативно выдвинуться непосредственно на линию фронта для изменения обстановки на передовой. Таким образом, подразделения находятся в постоянной готовности в случае обострения обстановки подавить противника огнём и принудить к прекращению преступных действий в отношении мирного населения Луганской Народной Республики.
Военнослужащие Армии ЛНР с позывным «Сокол» и «Будулай» на кадрах в репортажах НМ ЛНР рапортуют, что личный состав готов дать отпор украинским агрессорам.
«К защите Отечества готовы!» — отчеканивает «Будулай».
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ЛНР.
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Нельзя же вечно быть в обороне! Нужна победа над нацистами, пора и наступать!