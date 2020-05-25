Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Украинские оккупанты продолжают использовать мирное население Донбасса, как живой щит. Коварные боевики размещают технику в жилых кварталах населенных пунктов, откуда ведут обстрелы территории Республики.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено размещение одной боевой бронированной машины в жилом районе н. п. Новозвановка.

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Кроме того, с целью недопущения вскрытия международными наблюдателями техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, украинские преступники препятствуют работе БЛА Миссии ОБСЕ.

Так, боевики 20-го отдельного батальона радиоэлектронной ВСУ в зоне ответственности 30-й бригады, неподалёку от н. п. Екатериновка, пытались перехватить каналы управления БЛА Спецмиссии, используя станцию помех «Буковель-АД».

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Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей Республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, командование карательной операции отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности.

По приказу командующего ОТГ «Север» Ромигайло, в зону ответственности 25-й, 30-й и 24-й бригад направленны спецгруппы 8-го полка ССО, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВСУ.

Преступную деятельность спецназа, в задачу которого входит осуществление провокационных обстрелов жилых районов населённых пунктов Республики и убийство мирных жителей, с целью провоцирования ответного огня со стороны НМ, будут фиксировать представители укро-СМИ «1+1», ICTV и пресс-службы «ООС».

Но выполнению задания группы ССО в 25-й бригаде ВСУ провалилось, их деятельности воспрепятствовали сами десантники. Так, по данным нашего источника, по прибытию спецназовцев на позиции в районе н. п. Лобачёво завязалась потасовка с военнослужащими 3-го парашютно-десантного батальона, которые под угрозой применения оружия выступили против обострения ситуации в своей зоне ответственности.

Для убеждения в твердости своих намерений, командир взвода сержант Саенко выстрелил в ногу спецназовца Перькова. Кроме того, оператору телеканала «1+1» Литвену десантники разбили видеокамеру.

Для проведения разбирательства в соединения направлена комиссия штаба ОТГ «Север».

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Наряду с вышеизложенными проблемами в 25-й бригаде ВСУ нам стали известны очередные обстоятельства причастности украинских боевиков к хищению и продаже военного имущества и вооружения.

По данным наших источников, в ходе работы в данном соединении комиссии службы РАВ ОТГ «Север», помимо хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявлено отсутствие восьми модернизированных приборов ночного видения для танков Т-64 и гаубиц 2С1 «Гвоздика», с электронно-оптическими преобразователями американской фирмы Harris, полученными по программе военно-технического сотрудничества.

Сумма ущерба составила 730 тысяч гривен.

С целью скрыть факт хищения военного имущества от вышестоящего командования, командир бригады Зенченко вошел в преступный сговор с комиссией, которая представила донесение в штаб, что приборы были утрачены в ходе боевых действий.

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