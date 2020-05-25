Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2020
- 04:15 Молодёжь ЛНР фиксирует военные преступления врага (ВИДЕО).
- 03:00 Десантники ВСУ против спецназа: провокация на фронте провалилась.
- Вчера 16:35 Подрыв и авария БРДМ ВСУ: сводка с Донбасса (+ВИДЕО).
- Вчера 16:30 “Мозговой”.
Молодёжь ЛНР фиксирует военные преступления врага (ВИДЕО)
Сопротивление, которое седьмой год Народные Республики Донбасса оказывают нацистской Украине, породило новый жанр — молодежные мини-фильмы.
Об этом «Русской Весне» рассказал председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Селиванов.
Каждый из этих фильмов делает акцент на одном или нескольких военных преступниках — командирах вооруженных формирований Украины.
Один из этих фильмах повествует о военном преступнике Олеге Зубовском — командире бригады ВСУ.
Полковник-хапуга Олег Зубовский — типичное «лицо» командира ВСУ. В 2016 году этот подонок вернулся на Донбасс, чтобы продолжить убивать мирное население Донбасса. Именно он отдавал приказы на открытие огня по населенным пунктам Луганской Народной Республики — искалечены тысячи людей, разрушена инфраструктура.
Мы не забудем и не простим… Зубовский, тебя уже давно ждет АД!
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Десантники ВСУ против спецназа: провокация на фронте провалилась
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Украинские оккупанты продолжают использовать мирное население Донбасса, как живой щит. Коварные боевики размещают технику в жилых кварталах населенных пунктов, откуда ведут обстрелы территории Республики.
Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено размещение одной боевой бронированной машины в жилом районе н. п. Новозвановка.
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Кроме того, с целью недопущения вскрытия международными наблюдателями техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, украинские преступники препятствуют работе БЛА Миссии ОБСЕ.
Так, боевики 20-го отдельного батальона радиоэлектронной ВСУ в зоне ответственности 30-й бригады, неподалёку от н. п. Екатериновка, пытались перехватить каналы управления БЛА Спецмиссии, используя станцию помех «Буковель-АД».
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Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей Республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, командование карательной операции отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности.
По приказу командующего ОТГ «Север» Ромигайло, в зону ответственности 25-й, 30-й и 24-й бригад направленны спецгруппы 8-го полка ССО, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВСУ.
Преступную деятельность спецназа, в задачу которого входит осуществление провокационных обстрелов жилых районов населённых пунктов Республики и убийство мирных жителей, с целью провоцирования ответного огня со стороны НМ, будут фиксировать представители укро-СМИ «1+1», ICTV и пресс-службы «ООС».
Но выполнению задания группы ССО в 25-й бригаде ВСУ провалилось, их деятельности воспрепятствовали сами десантники. Так, по данным нашего источника, по прибытию спецназовцев на позиции в районе н. п. Лобачёво завязалась потасовка с военнослужащими 3-го парашютно-десантного батальона, которые под угрозой применения оружия выступили против обострения ситуации в своей зоне ответственности.
Для убеждения в твердости своих намерений, командир взвода сержант Саенко выстрелил в ногу спецназовца Перькова. Кроме того, оператору телеканала «1+1» Литвену десантники разбили видеокамеру.
Для проведения разбирательства в соединения направлена комиссия штаба ОТГ «Север».
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Наряду с вышеизложенными проблемами в 25-й бригаде ВСУ нам стали известны очередные обстоятельства причастности украинских боевиков к хищению и продаже военного имущества и вооружения.
По данным наших источников, в ходе работы в данном соединении комиссии службы РАВ ОТГ «Север», помимо хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявлено отсутствие восьми модернизированных приборов ночного видения для танков Т-64 и гаубиц 2С1 «Гвоздика», с электронно-оптическими преобразователями американской фирмы Harris, полученными по программе военно-технического сотрудничества.
Сумма ущерба составила 730 тысяч гривен.
С целью скрыть факт хищения военного имущества от вышестоящего командования, командир бригады Зенченко вошел в преступный сговор с комиссией, которая представила донесение в штаб, что приборы были утрачены в ходе боевых действий.
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Подрыв и авария БРДМ ВСУ: сводка с Донбасса (+ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Олега Никитина.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины пять раз открывали огонь по территории Республики.
На донецком направлении украинские каратели из 54-й и 58-й бригад под командованием Майстренко и Кащенко произвели обстрел н. п. Крутая Балка и поселка шахты 6/7 в Горловке из 120-мм и 82-мм минометов, выпустив по гражданским объектам в общей сложности 28 мин.
К сожалению, в ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей н. п. Крутая Балка из-под обстрела боевиков ВСУ получил ранения, не совместимые с жизнью, наш защитник.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады по приказу преступника Зубанича выпустили 8 мин калибра 82 мм по району н. п. Коминтерново.
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Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Майстренко, Кащенко и Зубанича.
С целью скрыть от населения и руководства страны реальное положение дел, вызванное ростом числа заражений коронавирусом среди военнослужащих в зоне «ООС», украинское командование стремится перенести плановую ротацию 58-й, 28-й и 128-й бригад на максимально отдаленные сроки.
При этом командование ОТГ «Восток» активно распространяет ложную информацию о готовности завершить мероприятия ротации к исходу мая, а также усилило контроль за изменениями морально-психологического состояния военнослужащих на передовой и увеличило число занятий с личным составом группировки на тему «привлечения к ответственности военнослужащих за разглашение служебной информации».
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Несмотря на принимаемые командованием «ООС» меры, в соединениях ВСУ неуклонно растет уровень наркомании и алкоголизма, в том числе среди офицерского состава, что в значительной мере способствует резкому снижению уровня дисциплины и бесконтрольной деятельности украинских военнослужащих.
Так, за систематическое употребление спиртных напитков отстранен от должности заместитель командира по вооружению 2-го батальона 54-й бригады.
На самом же деле командир бригады Майстренко назначил незадачливого алкоголика, прибывшего по программе переподготовки выпускников гражданских вузов, ответственным за значительную недостачу оружия и боеприпасов во 2-м батальоне, выявленную в ходе расследования очередного факта дезертирства с оружием военнослужащего данного подразделения с боевого поста.
Также отсутствие контроля со стороны командиров и систематическое употребление украинскими военнослужащими на передовой алкогольных и наркотических веществ усиливает их чувство безнаказанности, что приводит к спонтанной агрессии и бессистемным обстрелам территории нашей Республики.
Кроме того, нам стало известно, что бессистемное минирование и хаотичное перемещение украинских боевиков на переднем крае привело к подрыву на своих же минах БРДМ из состава 10-й бригады ВСУ, при этом двигающаяся следом вторая БРДМ не справилась с управлением и врезалась в первую.
Как следствие — двое военнослужащих погибли на месте, и еще пятеро получили ранения средней тяжести.
В связи с этим напоминаем командному составу ВСУ, что самоустранение от своих командирских обязанностей не снимает с них ответственности за преступную деятельность подчиненного личного состава, и уже скоро все военнослужащие ВСУ, причастные к гибели и страданиям мирных граждан, предстанут перед судом на Украине согласно готовящимся изменениям в украинском законодательстве, а впоследствии ответят за свои преступления в суде международного трибунала.
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“Мозговой”
Документальный фильм "Мозговой" посвящен 5-й годовщине гибели Алексея Мозгового, который внес огромный личный вклад в создание Луганской Народной Республики. Спустя 5 лет после его гибели, дело так и не было раскрыто. Попытки очернить его продолжаются и сейчас, но чем дальше те события уходят в прошлое, тем очевиднее его роль и вклад.
И еще.
Место гибели Мозгового. 5 лет спустя.
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