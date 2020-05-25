С.В. Жарникова: Реки — Хранилища Памяти

Но, говоря об этой стране, названной в эпосе Бхаратой, заметим, что завершающим событием повествования была грандиознейшая битва на Курукшетре в 3102 г. до н.э. Однако, как свидетельствуют данные науки, Арийских племён на территории Ирана и Индостана в это время ещё не было, и жили они на своей Прародине – достаточно далеко от Индии и Ирана.

Среди множества Преданий, сохранённых памятью человечества, Древний эпос Махабхарата считается величайшим памятником Культуры, науки и истории Предков всех индоевропейских народов. Изначально это было повествование о междоусобице народов Куру, живших более 5 тысячелетий назад между Индом и Гангом. Постепенно к основному тексту прибавлялись новые – и до нас Махабхарата дошла содержащей почти 200 тысяч строк стихов в 18-ти книгах. В одной из них, названной «Лесной», описаны священные источники – реки и озёра страны Древних Арьев, т.е. земли, на которой и разворачивались события, рассказанные в великой поэме.

Но где же она находилась, где разворачивались все эти грандиозные события? Этот вопрос волновал исследователей ещё в прошлом веке. В середине XIX в. была высказана мысль о том, что такой Прародиной являлась территория Восточной Европы.



В середине XX в. к мысли о том, что Прародина всех индоевропейцев находилась на землях России, вернулся немецкий учёный Шерер, исходивший из того, что, судя по текстам Ригведы и Авесты, в III тыс. до н.э. Арьи жили в Восточной Европе.



Как известно, великая река нашей Родины – Волга – вплоть до II в. н.э. носила имя, под которым её знала священная книга зороастрийцев Авеста, – Ранха или Ра. Но Ранха Авесты – это река Ганга Ригведы и Махабхараты!

Как повествует Авеста, по берегам моря Ворукаша (Молочного моря Махабхараты) и Ранхи (Волги) располагался ряд Арийских стран от Арьянам Ваэджа на крайнем севере до семи индийских стран на юге, за Ранхой. Эти же семь стран упоминаются в Ригведе и Махабхарате как земли между Гангой и Ямуной, на Курукшетре.



О них говорится: «Прославленная Курукшетра, все живые существа, стоит только прийти туда, избавляются от грехов», или «Курукшетра – святой Алтарь Брахмы; туда являются святые Брахманы – Мудрецы. Кто поселился на Курукшетре, тот никогда не узнает печали».

Сам собой возникает вопрос: так что же это за реки – Ганга и Ямуна, между которыми лежала страна Брахмы? Мы уже выяснили, что Ранха-Ганга – это Волга. Но древнеиндийские предания называют Ямуну единственным крупным притоком Ганга, текущим с юго-запада. Посмотрим на карту, и нам станет ясно, что древняя Ямуна – это наша с вами Ока!



Возможно ли это? Судя по всему, да! Не случайно в течении Оки то там, то здесь попадаются реки с названиями: Ямна, Ям, Има, Имьев. И более того согласно Арийским текстам, вторым именем реки Ямуны было Кала. Так вот, до сих пор устье Оки называется местными жителями устьем Калы.

Упоминаются в Ригведе и Махабхарате и другие крупные реки. Так, недалеко от истока Ямуны (Оки) размещался исток текущей на восток и юг и впадающей в Червоное (Красное) море реки Синдху («Синдху» на санскрите – поток, море).



Но вспомним, что в Ирландских и Русских летописях Чёрное море называлось Чёрмным, то есть Красным. Так, кстати, до сих пор называется участок его акватории на севере. На берегу этого моря жил народ Синды и располагался город Синд (современная Анапа).

Можно предположить, что Синдху Древнеарийских текстов – это Дон, чьи истоки находятся недалеко от истока Оки. В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над именами которых тысячелетия оказались не властны.



Для доказательства этого не требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия рек Поочья с названиями «Свещенных Криниц» в Махабхарате, точнее, в той её части, которая известна как «Хождение по криницам».



Именно в ней дано описание более 200 Свещенных Водоёмов Древнеарийской земли Бхараты в бассейнах Ганга и Ямуны (по состоянию на 3150 г. до н.э.).

Удивительно и то, что мы имеем дело не только с почти буквальным совпадением названий Свещенных Криниц Махабхараты и рек Средней России, но даже и с соответствием их взаимного расположения.

Другой пример. Согласно Махабхарате, к югу от Свещенного Леса Камьяка текла в Ямуну река Правени (то есть Пра река), с озером Годовари (где «вара» – «круг» на санскрите).



А что же сегодня? По-прежнему к югу от Владимирских лесов течёт в Оку река Пра и лежит озеро Годь.

Или ещё пример. Махабхарата рассказывает, как Мудрец Каушика во время засухи обводнил реку Пару, переименованную за это в его честь. Но далее эпос сообщает, что неблагодарные местные жители всё равно называют реку Парой и течёт она с юга в Ямуну (т.е. в Оку).



И что же? До сих пор течет с юга в Оку река Пара и так же, как и много тысяч лет назад, называют её местные жители.

В описании криниц пятитысячелетней давности говорится, например, о реке Пандье, текущей недалеко от Варуны, притока Синдху (Дона). Но река Панда и сегодня впадает в крупнейший приток Дона – реку Ворону (или Барону).



Описывая путь паломников, Махабхарата сообщает: «Вон Джала и Упаджала, в Ямуну впадающие реки».



Есть ли ныне где-нибудь текущие рядом реки Джала («джала» – «вода/река» на санскрите) и Упа-джала? Есть. Это река Жала (Таруса) и река Упа, впадающие рядом в Оку.



Именно в Махабхарате впервые упомянута текущая на запад от верховьев Ганги (Волги) река Саданапру (Великий Данапр) – Днепр.

Махабхарата и Ригведа упоминают народ Куру и Курукшетру. Курукшетра (дословно Курское поле), и именно в центре его находится город Курск, куда Слово о полку Игореве помещает Курян – знатных воинов.

Упоминается в Ригведе и воинственный народ Криви. Но латыши и литовцы так и называют всех Русских – «криви», по имени соседнего с ними Русского этноса Кривичей, чьими городами были и Смоленск, и Полоцк, и Псков, и нынешние Тарту и Рига. Ну а как же сам этноним Русы – Русская земля? Упоминаются ли они в древних многотысячелетних текстах?

Руса, Раса, Расьяне постоянно упоминаются в Ригведе и Авесте. А что касается Русской земли, то здесь дело в переводе. Земли Бхараты, лежащие по Ганге и Ямуне, на Курукшетре, назывались иначе Священной, Святой или Светлой землёй, а на санскрите «Руса» и значит «светлая».

Когда-то Гаврила Романович Державин писал: «Река времён в своём стремленьи уносит все дела людей…».

Мы же столкнулись с удивительным парадоксом, когда реальные реки словно остановили поток времени, вернув в наш мир и тех людей, что когда-то жили по берегам этих рек, и их дела. Вернули нам нашу Память.

Источник:

Глава из книги: Н.Р. Гусева, «Русский север – Прародина Индо-Славов», подготовлена кандидатом исторических наук С.В. Жарниковой. Гусева Н.Р., Жарникова С.В. «Реки – хранилища памяти». «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ. 10806,10.11.2003 г.

С.В. Жарникова



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