Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2020
- 13:31 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, Армия ДНР уничтожила силы врага.
- 13:00 МОЛНИЯ: Пригород Донецка под огнём ВСУ, обесточен посёлок.
- 04:05 Начало «АТО» на Донбассе: жестокая бойня и её последствия для убийц (ВИДЕО).
- 02:30 Глава ДНР о референдуме, об агрессии врага и о поддержке наших на Украине.
СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, Армия ДНР уничтожила силы врага
Народная милиция ДНР в экстренном порядке сообщила о жёстком ответе на обстрелы окраин Донецка со стороны украинских оккупантов.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня 28-я бригада под руководством военного преступника Марченко открыла прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции по улице Днепропетровской посёлка Старомихайловка.
Множественные повреждения получило оборудование трансформаторной подстанции — улицы Днепропетровская и Чкалова остались без электричества.
В настоящее время более 60 домостроений мирных жителей остаются без света.
«Наши защитники, следуя приказу Верховного Главнокомандующего Республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел немедленно прекратился. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении НМ ДНР.
Напомним, Главнокомандующий ДНР подписал указ, который позволяет вооружённым силам Республики открывать огонь и подавлять огневые точки противника в том случае, если огонь ведётся по жилым кварталам и угрожает жизни и здоровью мирного населения Республики.
«Мы требуем от мировой общественности зафиксировать очередной факт целенаправленного уничтожения украинскими вооруженными формированиями объектов жизнеобеспечения Республики и умышленного обстрела мирных кварталов, ставящих под угрозу жизнь и здоровье безоружных мирных жителей Донбасса», — призывают защитники Донбасса.
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МОЛНИЯ: Пригород Донецка под огнём ВСУ, обесточен посёлок
В результате обстрела со стороны украинских оккупантов обесточен посёлок Старомихайловка под Донецком.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВСУ открыли в 11:30, мишенью в очередной раз стали не позиции защитников Донбасса, а посёлок Старомихайловка.
В результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Днепропетровской. На данный момент полностью обесточены 2 улицы: Днепропетровская и Чкалова.
Жертв среди гражданского населения, к счастью, нет.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Начало «АТО» на Донбассе: жестокая бойня и её последствия для убийц (ВИДЕО)
Военные преступления срока давности не имеют. После того как погибли мирные жители Донбасса, те, кто остались в живых, поклялись: «Мы не забудем, мы не простим».
О страшных преступлениях киевской хунты — самозванцах, осуществивших государственный переворот на Украине, захвативших власть, уничтоживших тысячи людей, своих бывших согражданах, рассказал украинский журналист Анатолий Шарий.
Не против террористов, как их назвали в Киеве, — против мирных людей! — 14 апреля 2014 началась карательная операция Вооружённых сил Украины.
«Как мы представляем себе антитеррористическую операцию? Ну, это война с террористами. То есть есть некие люди, которые посмотрели на то, что происходило на подконтрольной территории — в Киеве, что некоторые люди, не согласные с действиями властей, устроили то-то и то-то.
Они могли убивать силовиков, они могли захватывать государственные учреждения. Они… Они… Они… И в итоге у них получилось. Была провозглашена новая власть, был исполняющий обязанности президента — и все это приняли.
А люди на востоке страны, давайте говорить по факту: посчитали, что они могут сделать то же самое. Тем не менее назначенная новая власть в Киеве посчитала, что они этого сделать не могут. То есть то, что могли сделать в западных областях, например, когда захватывали склады с вооружением, РОВД и так далее, в восточных областях это является преступлением. Там не преступление, там — преступление», — рассказал блогер.
Шарий отметил, что Киев начал «антитеррористическую операцию» против людей, которые захватывали склады, потому что они — «те, кто захватывают военные склады — что на западе, что на востоке — это, по сути, террористы».
«Просто в одних случаях они — активисты, а в других — террористы! — сказал Шарий.
— Если вы обозначите группу террористов, которых надо уничтожить, вы должны их убить. Вы не имеете права бомбить жилые районы, вы не имеете права наносить удары с воздуха, когда погибают абсолютно „левые“ — мирные люди вашего же государства! Ибо такого рода преступления являются военными преступлениями. По ним, насколько я знаю, нет срока давности!».
Журналист напомнил о самых жестоких преступлениях киевских карателей против населения ДНР и ЛНР, о расправах над теми, кто посмел высказать иное мнение, отличное от официальной позиции Киева. О том, как убийцы в погонах украинской армии и добровольческих батальонов грабили, избивали и бросали в лесу жителей в том числе подконтрольных им территорий.
И ужас в том, что, как сказал блогер, ни одно преступление не было наказано. Максимум — условные три года. И некому их судить, убийц проклятых, потому что у украинских судей «тоже есть дети, они просто боятся».
«Есть выражение: “Война всё спишет”. Не спишет! Мне абсолютно не всё равно, что убийцы, которые знают, что можно убить человека и потом не понести наказание, знают это — и гуляют на свободе. Мне это не всё равно!
Антитеррористическую операцию поддерживаю, но обозначьте террористов и убивайте их! А вот эти вот потери среди мирного населения можно назвать по-разному: “потери среди мирного населения”, “не хотел” или “так получилось” и так далее — это всё подпадает под чётко прописанные уголовные статьи. Тяжкие! Это тяжкие преступления и за эти преступления надо нести ответственность!» — высказался Шарий.
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Глава ДНР о референдуме, об агрессии врага и о поддержке наших на Украине
Слова Зеленского о его стремлении к миру — просто имитация. Если бы он этого хотел, то давно бы уже отдал приказ Министерству обороны о прекращении огня. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» сказал Денис Пушилин.
— Денис Владимирович, первый мой вопрос будет о референдуме, когда в мае 2014 года подавляющее большинство граждан молодой республики высказались однозначно за независимость ДНР и этим проявили свое отношение к тому, что происходило на «майдане». А накануне Владимир Путин просил республики не торопиться с референдумом.
Вы как один из руководителей ДНР тогда ответили, что референдум все же будет проведен. Скажите, спустя шесть лет, когда прошли все испытания, вы бы сейчас что-то изменили в тогдашнем своем решении?
— Референдум не мог не состояться. Почему? Потому что это было решением народа. Не устану повторять, это был подвиг народа — в тех условиях пойти по этому пути.
Что касается нас, сопредседателей тогда временного правительства, мы были лишь рупором народа, и мы озвучивали те чаяния, идеи, переживания, которые были у всех наших граждан. И каждое наше решение, каждое наше мнение было подкреплено поддержкой огромного количества людей, которые находились возле тогда еще обладминистрации и были на связи с нами со всей территорией тогда еще Донецкой области. И просто по-другому быть не могло.
Если говорить о том, жалеем мы или не жалеем. Об этом невозможно жалеть, если просто глянуть на то, что происходит сейчас на Украине. Мы же понимали, видели, осознавали, какое после государственного переворота в Киеве отношение было у них к жителям Донбасса, тогда Юго-Востока, территории Новороссии.
Из-за наших идей по-другому, как угнетать, истреблять, националисты не будут поступать. Это мы видели на протяжении всех этих шести лет и продолжаем, увы, видеть сейчас.
Мы остаемся верными идеям, озвученным в далеком 2014 году, и, конечно, это труднее реализовать, нежели об этом говорить. Но мы с этого пути не сходим, и, думаю, что не имеем права сойти.
— Вот как раз об этих идеях 2014–2015 года мой следующий вопрос. В ваших интервью 2014–2015 года вы часто говорили, что нельзя бросать наших людей в Харькове, Днепропетровске, Одессе и других южнорусских городах. Сейчас вы еще верите в возможность объединения Новороссии?
— Мы продолжаем поддерживать людей с нашими взглядами с учетом их отношения к нашим ценностям, отношения к Русскому миру. Такие люди остаются на территории, подконтрольной Украине.
Мы это видим и ощущаем, и последний из примеров — 9 Мая, когда, несмотря на все запреты и риски, несмотря даже на угрозу коронавирусной инфекции, десятки, может, сотни тысяч людей по всей территории Украины (почти по всей, наверное) вышли к обелискам памяти Великой Отечественной войны и отдали должное. Как могли, но, тем не менее, это уже непростой шаг с их стороны, и они на это пошли.
Время покажет, что будет дальше. Мы, конечно же, продолжаем помнить события 2 мая (в Одессе). Потому что там были те люди, которые точно наших взглядов и которые не пошли по пути, предложенному киевскими властями после государственного переворота.
Среди нас находятся люди, которые вынуждены были покинуть и Харьков, и Одессу, и Киев, и другие города. Они находятся сейчас в Донецкой Народной Республике. Обустраивают жизнь уже здесь, но желание вернуться домой у них никуда не делось.
— На данном этапе почему невозможно объединение хотя бы с Луганской Народной Республикой? И вообще нужно ли оно сейчас?
— Мы с Луганской Народной Республикой и так считаемся по многим параметрам одним целым. Один регион — это Донбасс. Что касается идей, взглядов, отношений ко всему, конечно же, мы едины. Ну а юридическое объединение на данный момент, наверное, просто нецелесообразно по ряду причин.
— По каким причинам?
— Например, это Минские соглашения. Там мы представлены двумя группами представителей — от Донецкой Народной Республики и от Луганской Народной Республики. Объединением мы урежем свое представительство. Далее, так или иначе, законодательная база у нас отличается — в нюансах, деталях, но тем не менее.
У нас разное экономическое и промышленное подспорье. В общем, есть такие нюансы, которые сейчас, на данном этапе говорят, что это точно будет излишним. И пока даже разговоров мы не ведем с моим коллегой из Луганской Народной Республики.
— Вы много лет принимали личное активное участие в Минском процессе. Что сейчас с ним вообще происходит? Есть ли у вас лично надежда на то, что он будет реализован?
— Со стороны Украины продолжается политика еще со времен Порошенко. То есть имитация и профанация. Такими терминами можно определить все, что исходит с украинской стороны. Киев не хочет и не может выполнять Минские соглашения и делает вид, возможно, для своих западных партнеров, что они привержены миру. Но, увы, ни о каком мире и подвижкам к миру со стороны Украины речи не идет.
Об этом свидетельствует число обстрелов в последнее время, и эти цифры говорят о многом — они выше, нежели даже за аналогичный период правления Порошенко.
— Зеленский начинал свою кампанию со слов «нужно просто перестать стрелять», скажите, на начальном этапе верили в это?
— Была надежда на то, что ситуация будет переходить в некое конструктивное поле. Была надежда, что человек, который пришел к власти на лозунгах мира — а Украине нужен мир, не самому руководству, а жителям Украины, — что этот человек должен сделать определенные шаги и будет действительно готов к прямым переговорам, готов договориться о мире.
В конце концов, просто отдать приказ о прекращении огня — это точно в его власти, потому что он управляет всеми институтами власти, будь то Верховная Рада, правительство, правоохранительные органы, Министерство обороны. Но этого не сделано за целый год. Поэтому его стремление к миру — просто имитация. Это то, что мы сейчас видим со стороны Зеленского.
— Весной 2014 года, я знаю, что на вас было совершено несколько покушений, в 2018 году был убит Александр Захарченко, то есть место главы ДНР это совсем не теплое кресло, не безопасное место.
— Если так рассуждать, то что не опасно? Бойцам разве не опасно находиться на передовой? Жителям, которые живут на линии соприкосновения, разве не опасно? Не опасно ли вообще жить шестой год в регионе, где идет (вооруженный) конфликт? Конечно же, опасно.
Поэтому не думаем мы об этом по большому счету, а где-то, может быть, привыкли. Нужно просто делать. А бояться нужно было в 2014 году… Но когда мы делали свой шаг, мы знали, на что идем. Надо просто двигаться дальше.
— Скажите, хоть на каких-то участках произошел отвод войск при Зеленском или вообще не произошло?
— Идет полное блокирование со стороны Украины по разным надуманным причинам. Даже несмотря на декабрьские договоренности в «нормандском формате», которые в принципе должны были сподвигнуть Украину разговаривать о разведении сил и средств. Но нет, увы, до сих пор идет блокировка.
Перед этим был отказ Украины от разведения сил по всей линии соприкосновения, которое с нашей стороны, конечно же, могло трактоваться как прекращение активной фазы боевых действий. Это действительно могло бы привести к полному прекращению огня. Но нет, Украина на это не пошла. Украине не нужно окончание войны. Мы это видим ровно таким образом. Ну и все остальные, даже промежуточные участки разведения Украина по сей день блокирует.
— Скажите, я слышала от одного из респондентов, что есть какие-то контролирующие органы, созданные для того, чтобы ДНР не открывало огонь. Это правда или какие-то слухи?
— Это не контролирующие органы. Это Управление Народной милиции. Если мы говорим о прекращении огня, то это выполняется всеми подразделениями.
Увы, со стороны Украины такого добиться никто не может. К сожалению, этого не могут добиться и страны-гаранты, даже если они действительно хотят прекращения огня. Потому что со стороны Украины мы не видели опубличенных приказов, о чем мы настаивали. Покажите приказы о прекращении огня — тогда будет четкое понимание, что те, кто открывает по нам огонь, нарушают приказы.
А учитывая, что по разным причинам Украина отказывается их опубликовать, мы видим абсолютно четко, что центральные власти на Украине заинтересованы и, следовательно, несут ответственность за те обстрелы, которые происходят по территории республики.
— На данный момент вы руководите европейским регионом, сравнимым по численности населения с прибалтийскими или некоторыми балканскими странами. Волнует ли вас проблема оттока населения, существует ли она вообще? И не повлияла ли выдача российских паспортов гражданам ДНР на то, что население стало массово уезжать?
— Те, кто хотел уехать, те, кто мог уехать, они уезжали и без паспортов. Поэтому данный шаг, возможно, в каких-то небольших количествах повлиял на то, что люди, получив паспорт, имеют возможность устроиться на достойную работу где-то за пределами республики, но это не критично. Тем более мы видим определенную тенденцию, что люди возвращаются домой.
Как ни говори, но дома лучше. И комплекс составляющих факторов — быт, семья, друзья, здесь все знакомо, это все же дом. При наличии достойной работы, при улучшении экономической ситуации мы ожидаем, что даже те, кто уехал, в основной своей массе вернутся. И наша задача — этот промежуток времени сократить, улучшив экономическое благосостояние Донецкой Народной Республики, что действительно будет соответствовать чаяниям и устремлениям жителей.
— Следующий вопрос о пандемии. Как она повлияла на экономическое положение республики? У вас богатый опыт выживания в условиях экономической блокады, скажите, вот этот опыт дал вам какую-нибудь фору в решении проблем, связанных с экономическим кризисом в период пандемии?
— Можно говорить, что мы достаточно успешно держим ситуацию под контролем, но это и благодаря нашим людям, у которых выработалась определенная дисциплина, и они знают, что такое личная безопасность. Это люди, которые живут в очень непростых условиях конфликта, и здесь эта дисциплинированность по разным направлениям, включая самоизоляцию, внесла определенные моменты.
Сейчас мы можем говорить о планах снижения ограничений в самом ближайшем будущем.
Мы готовились к худшему варианту, но у нас было четкое понимание, что экономика может не выдержать очень жестких ограничений. Учитывая, что мы и так живем в экономической блокаде, дополнительные ограничения могут быть критическими.
Поэтому нашей задачей было найти золотой баланс между безопасностью наших граждан и экономической состоятельностью республики на данный период времени.
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Светлана Пикта, «Украина.ру»
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