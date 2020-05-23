Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2020
- 14:13 Подразделения ВСУ были подняты по боевой тревоге на Донбассе, но что-то пошло не так.
- 10:01 СРОЧНО: Армия ДНР уничтожает позиции и командные пункты ВСУ.
- 06:30 Вернуть Донбасс в Украину? — что означает новое военное обострение в ЛДНР.
- 04:30 Война на Донбассе: К боевым действиям готовы! — неизвестные Герои ДНР.
Подразделения ВСУ были подняты по боевой тревоге на Донбассе, но что-то пошло не так
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 3 раза открывали огонь по территории Республики.
На донецком направлении боевики 54-й бригады Майстренко открывали огонь по району н. п. Верхнеторецкое (нижнее) с применением 122-мм артиллерии и 120-мм минометов.
В результате обстрела получили повреждения два дома, а также ЛЭП и газопровод низкого давления. Ответным огнем огневые точки противника были подавлены. Потери противника составили четверо убитыми и четверо ранеными, также уничтожены два миномета.
На Мариупольском направлении боевики 10 бригады по приказу преступника Зубанича вели огонь из ПТРК по н. п.Ленинское. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется нашими наблюдателями.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВФУ Майстренко и Зубанича.
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После Указа Верховного главнокомандующего ДНР о приведении подразделений Народной Милиции в высшие степени боевой готовности, украинская сторона решила ответить зеркальными мерами, осуществив попытку привести свои бандформирования в полную боеготовность, с выездом в соединения инспекционных комиссий.
Выводы комиссий оказались неутешительными, большинство бригад были признаны небоеготовыми. Только на начальном этапе в 54-й, 28-й, и 10-й бригадах покинуть территорию автопарков не смогли до 70 проц. техники, в связи с неисправностью и некомплектом механиков-водителей. Те подразделения, которые каким-то чудом смогли подняться по тревоге, столкнулись с проблемой тылового обеспечения, в частности отсутствием подвоза продовольствия и элементарных бытовых условий.
Объяснением данных фактов является то, что большинство соединений спланировано к ротации и перед убытием в ППД командиры разных уровней занимались продажей имущества, ГСМ, разукомплектованием техники и просто оказались застигнуты врасплох внезапным поднятием частей и подразделений по тревоге.
В свою очередь, командование штаба «ООС», ожидая такое развитие событий и опасаясь резонансных снятий с должностей, привлекло сводный отряд психологических операций 83-го Центра ИПсО в целях проведения видеосъемок о высокой боеготовности подразделений ВФУ, для дальнейшей отправки в МО Украины в виде отчета. Для подготовки видеосюжета в район съемок были стянуты остатки боеспособной техники со всей зоны ответственности ОТГ «Восток».
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После прошедшей вчера провальной для украинской стороны встречи Трехсторонней контактной группы, в ходе которой Украина была обвинена в эскалации напряженности на Донбассе с приведением статистики жертв среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры, штаб «ООС» также привлек личный состав 83-го Центра ИПсО для обвинения НМ в преддверии очередной встречи ТКГ в Минске.
Так, командованием Центра был разработан план, согласно которому в районе н. п. Богдановка было подожжено нежилое домостроение, а «свидетели» произошедшего заявили, что возгорание произошло из-за обстрелов со стороны НМ ДНР.
Однако жители населенного пункта не оценили таких пропагандистских методов работы, и в ходе непродолжительной словесной перепалки съемочная группа была вынуждена покинуть данный район и выбрать другое, более спокойное место для создания своих фейковых репортажей.
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СРОЧНО: Армия ДНР уничтожает позиции и командные пункты ВСУ
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты продолжают эскалацию конфликта на Донбассе.
Сегодня украинские каратели из 54-й и 58-й бригад произвели обстрел н. п. Крутая Балка и поселка шахты «6/7» в Горловке из 120-мм и 82-мм минометов, выпустив по гражданским объектам в общей сложности 20 мин.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В обоих случаях нашими защитниками своевременно были выявлены места, откуда велся обстрел нашей территории, а также командные пункты, откуда велось руководство обстрелами.
Вооруженные формирования Украины незамедлительно получили адекватный ответ с нашей стороны по указанным объектам. Потери противника уточняются.
К сожалению, в ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей н. п. Крутая Балка из-под обстрела боевиков ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью, наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Таким образом, бездействие мирового сообщества и международных наблюдателей по оказанию давления на Украину, а также нежелание Киева мирного урегулирования конфликта, влечет за собой продолжающуюся обострение обстановки на Донбассе и гибель людей.
Мы предупреждаем, что действия украинских боевиков не останутся безнаказанными, и за жизни и здоровья наших людей и защитников мы отомстим.
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Вернуть Донбасс в Украину? — что означает новое военное обострение в ЛДНР
19 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением, в котором обратил внимание на то, что в последние дни участились обстрелы украинскими военными формированиями объектов мирной инфраструктуры.
Аналогичное заявление опубликовал глава Донецкой Республики Денис Пушилин. В заявлениях подчеркивается, что корпуса Народной милиции (ополчения) республик приводятся в полную боевую готовность и, если обстрелы с украинской стороны не прекратятся, то защитники Донбасса вынуждены будут принять ответные меры. «Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане. Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.
Действительно, только за последний месяц в ДНР и ЛНР зафиксировано 11 новых случаев гибели или ранений мирных граждан, в том числе, детей.
Только за сутки украинские вооруженные формирования 23 раза нарушали режим прекращения огня, все чаще используя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.
На своей пресс-конференции президент Украины Зеленский цинично заявил, что украинские силовики не стреляют по мирным жителям, а стреляют только по «боевикам». Однако, даже председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богне недавно подчеркнула, что именно на украинских военных и их командовании лежит ответственность за гибель мирных жителей. Ведь 81% жертв (убитых и раненных) за 2019-й год были зафиксированы международными наблюдателями именно на стороне республик. А жертвы за 2020 год — это исключительно жители ЛНР и ДНР.
Дело в том, что подразделениям ЛНР и ДНР строго запрещено отвечать на обстрелы со стороны Украины. Это сильно деморализует бойцов Донбасса, но делается с двумя целями. Во-первых, украинские силовики очень часто выбирают позиции вблизи и в границах населенных пунктов, где ответный огонь ополчения может зацепить некомбатантов (которых ЛНР и ДНР считают своими гражданами). Во-вторых — налицо постоянные попытки украинских властей спровоцировать ополченцев и, тем самым, возложить на них вину за нарушение мирных договоренностей.
А это даст удобную возможность Украине выйти из мирного процесса, отказавшись от невыгодных ей условий. Таких, как предоставление Донбассу особого статуса и закрепления этого в Конституции Украины.
Жителям ДНР и ЛНР очевидно, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с восставшими регионами. Однако, это совсем не очевидно Западу. И украинские дипломаты, с целью максимально продлить антироссийские санкции, долгое время пытались имитировать заинтересованность в мирном урегулировании.
Однако, похоже, что дипломатическим уловкам приходит конец. Итогом состоявшейся в формате видеоконференции очередной встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стал отказ Украины от закрепления особого статуса Луганской и Донецкой Народных Республик в Конституции.
Официальный Киев уже не скрывает своего желания вернуть восставшие территории военным и путем. Однако, прямая военная агрессия Киева неизбежно будет сопровождаться массовым геноцидом мирного населения — территория Народных республик Донбасса густо покрыта населенными пунктами — это практически сплошная промышленная агломерация.
Поэтом в интересах Киева добиться своих целей комбинированным путем. Обстрелы приграничной территории происходят для того, чтобы превратить населенные пункты, расположенные там, в выжженную землю. Расчет на то, что жители, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, сами покинут свои дома.
С этой же целью украинские артиллеристы целят по объектам жилой и промышленной инфраструктуры, нарушая электро- и водоснабжение. Уже более недели прифронтовой Кировск в ЛНР остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить.
16 мая была повреждена линия электропередач «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты и жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.
Линия электропередач питает, в том числе, и Алчевский металлургический комбинат — градообразующее предприятие, во многом определяющее жизнь Алчевской агломерации — нескольких крупных городов. Из-за особенностей металлургического производства, работу комбината нельзя останавливать ни на минуту. А именно этого добиваются украинские агрессоры.
Украина хочет вызвать социальный взрыв в республиках. Когда большая часть населения начнет покидать Донбасс, спасаясь от нищеты и безработицы, а оставшиеся будут рады принять украинскую оккупационную администрацию.
Таким образом, надежда на возвращение Донбасса в состав Украины из разряда призрачных может превратиться в реальную.
Именно для этого украинская пропаганда хватается за любой информационный повод в республиках — от дорожно-транспортных происшествий до реструктуризации добывающей промышленности. Любой инцидент раздувается и преподносится в выгодном для Украины ключе.
Однако, пока властям ЛДНР удается удерживать ситуацию и на фронте, и в тылу. Похоже, что украинские и американские аналитики просчитали, что запас прочности у республик Донбасса больше, чем у разваливающейся Украины, и решили играть на обострение — форсировать выход Украины из мирных договоренностей и обострять ситуацию на фронте, убивая мирных жителей.
Украинские информресурсы уже открыто пишут о том, что на линию разграничения сторон в Донбассе отправлен разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk….
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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Война на Донбассе: К боевым действиям готовы! — неизвестные Герои ДНР
Повышенная боевая готовность в Республике объявленная на днях и добровольный односторонний выход Украины из минских договоренностей заставляет вспомнить большинство граждан как определять, что за снаряд летит и куда прятаться в случае обстрелов. Времена, когда о скорости интернета никто и не вспоминал, а от свиста снарядов напрягались все мышцы и вся жизнь пролетала перед глазами, вновь начинают витать в воздухе.
Только на этот раз войну встречают не растерянные граждане Украины, у которых в один момент исчезли банковские счета и хлеб с прилавков, а государство со своей армией, уже сформированной, успевшей окрепнуть, экономикой.
Однако не только военные НМ ДНР совершают подвиги, есть люди, за чьи подвиги не дадут медаль, не поставят памятник и единственное, что мы с вами можем сделать — это быть благодарными и вовремя оплачивать коммунальные услуги.
За время боевых действий в Донецкой Народной Республике на своих рабочих местах погибли и получили ранения свыше 30 сотрудников коммунальных предприятий, не считая тех, кто пострадал в нерабочее время.
Чистота улиц городов поражает приезжающих в воюющее государство. Однако никто никогда не задумывался, какой ценой эта чистота достается.
Казалось бы, сотрудник коммунальной службы, какой подвиг он может совершить? Оказывается может, мало того, совершают его каждый день, отправляясь в простреливаемые районы Донецка для вывоза мусора.
Сотрудники ЭК «Громада» с начала войны не прекращали работу ни на минуту. За время боевых действий во время исполнения своих обязанностей были ранены три сотрудника ЭК «Громада». Благо, остались живы.
О том, как сотрудник ЭК «Громада» Александр вместе с напарником вывозили мусор с простреливаемой улицы, рассказывают с иронией, хотя искренне говорят, что это страшно.
На мой вопрос, готовы ли Александр и его сослуживцы к повышенной боевой готовности в Республике, он ответил уверенно, без содрогания в голосе:
«Готовы. Это наша работа. Мы в 2014-м и в 2015-м в самый разгар войны работали и забирали мусор из самых опасных участков и сейчас будем. Мы здесь живем, работаем. Не будем мы мусор вывозить, город просто превратится в свалку, мы не можем этого допустить. Делать город чистым — наша работа».
Опасности с гордо поднятой головой встречают и сотрудники КП «Вода Донбасса» — для них обстрелы не пустой звук. Каждый день они сталкиваются с риском для жизни ради того, чтобы в Республике была вода.
О настроении сотрудников КП «Вода Донбасса» узнала у одной из сотрудниц организации.
«Ситуация напряженная, конечно. Но не думаю, что для нас особенно что-то поменяется. Мы часто работаем под обстрелами, это стало уже нормой. Без воды жителей Республики мы не оставим — это однозначно», — делится своими мыслями Ольга.
Так, что как видите, в ДНР трусов в коммунальных службах нет, здесь готовы к любому повороту событий.
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Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»
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