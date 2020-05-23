Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2020

19 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением, в котором обратил внимание на то, что в последние дни участились обстрелы украинскими военными формированиями объектов мирной инфраструктуры.

Аналогичное заявление опубликовал глава Донецкой Республики Денис Пушилин. В заявлениях подчеркивается, что корпуса Народной милиции (ополчения) республик приводятся в полную боевую готовность и, если обстрелы с украинской стороны не прекратятся, то защитники Донбасса вынуждены будут принять ответные меры. «Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане. Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Действительно, только за последний месяц в ДНР и ЛНР зафиксировано 11 новых случаев гибели или ранений мирных граждан, в том числе, детей.

Только за сутки украинские вооруженные формирования 23 раза нарушали режим прекращения огня, все чаще используя запрещенную Минскими соглашениями артиллерию.

На своей пресс-конференции президент Украины Зеленский цинично заявил, что украинские силовики не стреляют по мирным жителям, а стреляют только по «боевикам». Однако, даже председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богне недавно подчеркнула, что именно на украинских военных и их командовании лежит ответственность за гибель мирных жителей. Ведь 81% жертв (убитых и раненных) за 2019-й год были зафиксированы международными наблюдателями именно на стороне республик. А жертвы за 2020 год — это исключительно жители ЛНР и ДНР.

Дело в том, что подразделениям ЛНР и ДНР строго запрещено отвечать на обстрелы со стороны Украины. Это сильно деморализует бойцов Донбасса, но делается с двумя целями. Во-первых, украинские силовики очень часто выбирают позиции вблизи и в границах населенных пунктов, где ответный огонь ополчения может зацепить некомбатантов (которых ЛНР и ДНР считают своими гражданами). Во-вторых — налицо постоянные попытки украинских властей спровоцировать ополченцев и, тем самым, возложить на них вину за нарушение мирных договоренностей.

А это даст удобную возможность Украине выйти из мирного процесса, отказавшись от невыгодных ей условий. Таких, как предоставление Донбассу особого статуса и закрепления этого в Конституции Украины.

Жителям ДНР и ЛНР очевидно, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с восставшими регионами. Однако, это совсем не очевидно Западу. И украинские дипломаты, с целью максимально продлить антироссийские санкции, долгое время пытались имитировать заинтересованность в мирном урегулировании.

Однако, похоже, что дипломатическим уловкам приходит конец. Итогом состоявшейся в формате видеоконференции очередной встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стал отказ Украины от закрепления особого статуса Луганской и Донецкой Народных Республик в Конституции.

Официальный Киев уже не скрывает своего желания вернуть восставшие территории военным и путем. Однако, прямая военная агрессия Киева неизбежно будет сопровождаться массовым геноцидом мирного населения — территория Народных республик Донбасса густо покрыта населенными пунктами — это практически сплошная промышленная агломерация.

Поэтом в интересах Киева добиться своих целей комбинированным путем. Обстрелы приграничной территории происходят для того, чтобы превратить населенные пункты, расположенные там, в выжженную землю. Расчет на то, что жители, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, сами покинут свои дома.

С этой же целью украинские артиллеристы целят по объектам жилой и промышленной инфраструктуры, нарушая электро- и водоснабжение. Уже более недели прифронтовой Кировск в ЛНР остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить.

16 мая была повреждена линия электропередач «Михайловка-Коммунарская», которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты и жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ.

Линия электропередач питает, в том числе, и Алчевский металлургический комбинат — градообразующее предприятие, во многом определяющее жизнь Алчевской агломерации — нескольких крупных городов. Из-за особенностей металлургического производства, работу комбината нельзя останавливать ни на минуту. А именно этого добиваются украинские агрессоры.

Украина хочет вызвать социальный взрыв в республиках. Когда большая часть населения начнет покидать Донбасс, спасаясь от нищеты и безработицы, а оставшиеся будут рады принять украинскую оккупационную администрацию.

Таким образом, надежда на возвращение Донбасса в состав Украины из разряда призрачных может превратиться в реальную.

Именно для этого украинская пропаганда хватается за любой информационный повод в республиках — от дорожно-транспортных происшествий до реструктуризации добывающей промышленности. Любой инцидент раздувается и преподносится в выгодном для Украины ключе.

Однако, пока властям ЛДНР удается удерживать ситуацию и на фронте, и в тылу. Похоже, что украинские и американские аналитики просчитали, что запас прочности у республик Донбасса больше, чем у разваливающейся Украины, и решили играть на обострение — форсировать выход Украины из мирных договоренностей и обострять ситуацию на фронте, убивая мирных жителей.

Украинские информресурсы уже открыто пишут о том, что на линию разграничения сторон в Донбассе отправлен разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk….

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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»