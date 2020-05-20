Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2020

Пока президент Украины Владимир Зеленский хвастается «перемогами», которые якобы достигнуты его командой за год нахождения у власти, боевики ВСУ продолжают утюжить снарядами многострадальную Горловку.

Пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщает, что украинские военные открыли массированный огонь по водоотливному комплексу шахты «2-бис».

20 горняков, выполнявших подземные работы в первую смену, в 11:15 были экстренно выведены на поверхность и переведены в шахтное бомбоубежище.

«К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстрел продолжается. Эвакуировать горняков из опасной зоны пока не представляется возможным, люди остаются в бомбоубежище», — говорится в сообщении министерства.

Как уточнили в Горловской дирекции по ликвидации шахт РП «Донбассуглереструктуризация», прямых попаданий по предприятию не зафиксировано, однако снаряды разрываются в непосредственной близости от поверхностного комплекса шахты. Чтобы обезопасить рабочих от возможного обесточивания клетьевого ствола, его повреждения, людей вывели на-гора. Водоотлив переведен на автоматический режим работы.

Отмечается, что шахта «2-бис» в настоящее время не ведет угледобычу, предприятие производит только откачку шахтных вод.

Также продолжаются обстрелы мирных кварталов города. Об этом «Русской Весне» рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Продолжается обстрел поселка шахты 6/7, повреждены дома по ул. Конева, 36 — прилёт во двор. Предварительно осколками повреждена стена дома, забор. Конева, 37, 39 — взрывной волной вынесло остатки остекления. Будьте осторожны!

Курганка, район ул. Клубничная и Речная — будьте осторожны. Прилеты продолжаются.

Курганка, ул. Власенко, 32 — прилёты во двор и огород. Выбило окна. Снаряды видимые. Ещё раз, будьте осторожны!» — сообщил мэр Горловки.

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Водоотливной комплекс шахты «2-бис» возобновил работу, горняки спускаются в подземные выработки, чтобы приступить к выполнению своих функциональных обязанностей.

«От огня со стороны войск Украины больше всего в Горловке страдают шахты „2-бис” и им. Гагарина. Сегодня, к счастью, все обошлось. Обстрел закончился, предприятие приступает к работе в обычном режиме», — сообщили в Горловской дирекции по ликвидации шахт.

Прямых попаданий снарядов в поверхностный комплекс шахты не зафиксировано.

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