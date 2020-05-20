Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2020
- 14:48 В ЛНР введён усиленный режим несения службы — заявление главы МВД.
- 14:11 ВСУ утюжат Горловку, пока Зеленский говорит о «мире на Донбассе».
- Вчера 23:00 СРОЧНО: Войска ЛНР приведены в боевую готовность (ВИДЕО).
В ЛНР введён усиленный режим несения службы — заявление главы МВД
С учётом заявления Главы ЛНР о сложившейся обстановке на линии соприкосновения, а также в связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны украинских формирований, министром внутренних дел Республики принято решение о введении усиленного режима несения службы.
С целью недопущения возможных провокаций с 20 мая на въезде и выезде из населенных пунктов ЛНР введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств.
В городах и районах Республики усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения.
«Ответственно заявляю, что личный состав МВД готов стать на защиту рубежей Республики и противостоять внешнему агрессору!» — сообщил глава ведомства Игорь Корнет.
Читайте также: Войска ЛНР приведены в боевую готовность (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ утюжат Горловку, пока Зеленский говорит о «мире на Донбассе»
Пока президент Украины Владимир Зеленский хвастается «перемогами», которые якобы достигнуты его командой за год нахождения у власти, боевики ВСУ продолжают утюжить снарядами многострадальную Горловку.
Пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР сообщает, что украинские военные открыли массированный огонь по водоотливному комплексу шахты «2-бис».
20 горняков, выполнявших подземные работы в первую смену, в 11:15 были экстренно выведены на поверхность и переведены в шахтное бомбоубежище.
«К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстрел продолжается. Эвакуировать горняков из опасной зоны пока не представляется возможным, люди остаются в бомбоубежище», — говорится в сообщении министерства.
Как уточнили в Горловской дирекции по ликвидации шахт РП «Донбассуглереструктуризация», прямых попаданий по предприятию не зафиксировано, однако снаряды разрываются в непосредственной близости от поверхностного комплекса шахты. Чтобы обезопасить рабочих от возможного обесточивания клетьевого ствола, его повреждения, людей вывели на-гора. Водоотлив переведен на автоматический режим работы.
Отмечается, что шахта «2-бис» в настоящее время не ведет угледобычу, предприятие производит только откачку шахтных вод.
Также продолжаются обстрелы мирных кварталов города. Об этом «Русской Весне» рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.
«Продолжается обстрел поселка шахты 6/7, повреждены дома по ул. Конева, 36 — прилёт во двор. Предварительно осколками повреждена стена дома, забор. Конева, 37, 39 — взрывной волной вынесло остатки остекления. Будьте осторожны!
Курганка, район ул. Клубничная и Речная — будьте осторожны. Прилеты продолжаются.
Курганка, ул. Власенко, 32 — прилёты во двор и огород. Выбило окна. Снаряды видимые. Ещё раз, будьте осторожны!» — сообщил мэр Горловки.
ОБНОВЛЕНО
Водоотливной комплекс шахты «2-бис» возобновил работу, горняки спускаются в подземные выработки, чтобы приступить к выполнению своих функциональных обязанностей.
«От огня со стороны войск Украины больше всего в Горловке страдают шахты „2-бис” и им. Гагарина. Сегодня, к счастью, все обошлось. Обстрел закончился, предприятие приступает к работе в обычном режиме», — сообщили в Горловской дирекции по ликвидации шахт.
Прямых попаданий снарядов в поверхностный комплекс шахты не зафиксировано.
Читайте также: Армия ДНР приведена в боевую готовность
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Войска ЛНР приведены в боевую готовность (ВИДЕО)
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с экстренным заявлением в связи с эскалацией обстрелов со стороны ВСУ.
«В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины 16 мая, была повреждена ЛЭП „Михайловка-Коммунарская“, которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор.
Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. А после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.
Подобные обстрелы мирных жителей ЛНР и гражданской инфраструктуры украинскими военными в последнее время стали регулярными.
Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью — уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей Республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения.
И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой.
И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня.
В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры.
В случае продолжения подобных действий со стороны ВСУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи.
Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.
Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой „помочь“ Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта».
Читайте также: США призывают Россию вернуть Крым Украине (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su