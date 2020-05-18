Люди в опасности! Планета захвачена инопланетянами!

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Уже наркоманы и скоро немецкое порно?
Хитрый глаз и борода. Вот основные инструменты для обнаружения инопланетян.
Уверены что без запрещённых препаратов?
Всё чинно-блаародно!
А разве властьдержащие Люди? В каком месте они люди? Это роботы, инопланетяне, гной Планеты, Самое мерзостное варево негодяев.Такую нечисть надо Было Найти, Открыть, Посадить на места, Поддержать и Выбрать..И продолжать с Этой нечистью Жить..И рассуждать вот Он сейчас Прижмет Олигархов и заживем!!!