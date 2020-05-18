Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Люди в опасности! Планета захвачена инопланетянами!

18:52. 18 мая 2020 323 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gAdO8F11lq8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
НЛО: Зачем инопланетяне контролируют Землю?
... а энергия людей будет безвозвратно захвачена к и б...устройства, оказывающие на планету и людей направленное воздействие. Если...не показываются людям, а те многочисленные описания инопланетян, которые .... Скажите, а чем опасны сеансы контактов с кибернетической ...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...естественному функциональному наделению людей на планете Земля. Это и..., владея всем, что захвачено. Никаких революций, никаких ...что она сама становится ОПАСНОЙ вообще. Что значит замусорена...пор – (похожи на «инопланетян»). Для сохранения этого Генотипа...
Тайная доктрина
..., что они были захвачены Рептоидами и также имеют...- Члены Конфедерации Людей. Еще один известный вид инопланетян человеческого типа "...негативно, враждебно и опасно настроенной к людям, считая их ...за контроль над планетой Земля. (Наша планета находится на ...
Луна – это космическая станция «чужих»
...состоянии отложенной детонации - Опасности вспышки сверхновой. Во...материалом, окружающим Землю; захвачена Землёй) рассматриваются и... «писаниям» об инопланетянах и событиях в ...гравитационного оазиса на планете, помогавшего людям ускоренно эволюционировать. ...
Бэкграунд, выпуск-278 за 13 октября 2012
... тысяч и захвачено 13 тысяч ... существование на планете альтернативного общественного строя...все больше подтачивался. Люди стали элементарно уставать....со знаменитой открыткой инопланетянам, отправленной американцами...нередко пугают теми опасностями, которые таит ...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)