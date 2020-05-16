Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2020

«После нескольких дней борьбы остановилось сердце человека. Медики сделали всё от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вынести тело погибшего товарища с передовой…».

Такими словами в сентябре прошлого года начиналась новость о смерти Алексея Троцая, известного в народе по позывному «Лев». На канале NewSoldat вышел ролик, посвящённый памяти командира роты разведки батальона «Восток» Алексея Троцая, погибшего при попытке вывезти тело погибшего на передовой бойца.

Он был одним из тех людей, которые изменили сознание многих. Уроженец Ясиноватского района, он возглавил первые отряды самообороны, которые не насчитывали ещё и 100 человек. Кроме того, оказал максимальную помощь для проведения референдума о независимости Донбасса в своём населённом пункте и соседних посёлках.

Впоследствии «Лев» вырос из человека с мирной профессией и руководителя первого отряда самообороны до командира боеспособного разведывательного подразделения.

Именно личные качества помогли Алексею Троцаю стать командиром, которого не боялись, а уважали. С первого момента, по словам его же сослуживцев, «он производил впечатление грамотного, честного и уверенного человека». Никто уже не узнает — легко ли ему это давалось или нет…

По словам одного из бойцов с позывным «Гудвин», изначально в ополчение пришёл достаточно разношёрстный контингент. Это и люди за 50, и молодые парни. И Алексей Троцай сумел подобрать людей так, чтобы было удобно работать. Например, один из взводов был направлен на разведдеятельность, поэтому в нём были более молодые, спортивные ребята, которые часто участвовали в различных соревнованиях. Другой взвод был взводом огневой поддержки, который должен был оказывать помощь при занятии новых позиций.

Командир выстроил управление личным составом так, чтобы можно было выполнять не только боевые задачи и этим связывать коллектив, но и руководствоваться жизненными целями и принципами. Он в своём роде подстраивался под каждого, исходя из амбиций человека, качеств и целей.

Он верил в победу, в справедливость. В то, что многие ещё смогут вернуться домой. В те города, которые всё ещё остаются под контролем киевского режима. Это действительно было его самой главной мечтой — вернуться в свой дом и снова заниматься любимым делом.

Алексей Троцай, по воспоминаниям его бойцов, никогда не стремился к власти или к определённой статусности. Не любил бывать на публике и выполнял свои обязанности чётко, без лишних слов. Можно сказать, что в Ясиноватой, в которой базировалось его подразделение, среди жителей города его знали все и одновременно не знал никто.

«Лев» воспитал своё подразделение. Отдал своим бойцам все знания, жизненный опыт, придал роте свои черты. И погиб, спасая солдат…

Нет выше любви, чем отдать жизнь за своего друга… Что конкретно произошло тогда, об этом мало известно. Прошла информация о том, что на кольце двое: «двухсотый» и «трёхсотый». Их надо было срочно эвакуировать. Троцай уточнил информацию, взял разрешение у своих прямых начальников и выдвинулся во главе группы быстрого реагирования с базы. Они подъехали к месту, а противник дал очередь из «утёса». Это 12,7-мм станковый пулемёт. Одна из пуль влетела в машину и попала прямо в командира.

В реанимации три дня организм «Льва» боролся со смертью. 10 сентября в 16:08 он ушёл из жизни. 12 сентября со «Львом» простились в Ясиноватой.

Попрощаться с Алексеем пришло много военнослужащих, тех, что прежде служили в подразделениях ДНР и продолжали стоять на рубежах. Жители Ясиноватой либо знали его лично, либо просто слышали, что в городе есть такой командир. Ведь позиции, которые обороняли бойцы «Льва» находились в Авдеевской промке — на границе Ясиноватой и других прилегающих к ней посёлков.

«Это был самый лучший Командир с большой буквы. Он всегда знал, что происходит на позициях, постоянно был рядом со своими бойцами.С каждым здоровался за руку. Командира не стало. Мы решились и рук, и ног…» — вспоминали про Троцая его сослуживцы.

Знакомый со «Львом» Александр Ходаковский написал тогда в своих социальных сетях: «Хорошие слова когда-то спел “Чайф”: “Поплачь о нём, пока он живой, люби его таким, какой он есть”. Царствия небесного Алексею-воину».

Осенью 2019 года в Донецке прошёл первый турнир под оптической стрельбе памяти погибшего командира разведки «Востока» Алексея Троцая. В соревнованиях приняли участие около 30 команд из подразделений внутренних войск ЛНР и ДНР, а также команды военно-патриотических клубов. Предполагается, что данный турнир станет ежегодным и позволит сохранить память о человеке, которому была небезразлична судьба своего народа.

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