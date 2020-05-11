Кремль без поросят, Не хватайся за прошлое, Коллекторы, вперед! // Галопом по Европам #208
В этом выпуске:
- В России за сутки новый максимум – плюс 11656 заболевших, всего – 221 тысяча. Это третье место в мире,
больше только в США и Испании;
- В Москве в апреле число смертей выросло почти на 20% – ссылаются ведомости на данные мэрии;
- В Волгограде врачи 16-й больницы показали, в каких условиях лечат коронавирус;
- Национальная идея России – патриотизм, сообщил Путин;
- Доходы населения во втором квартале упадут на 20% – прогнозируют в высшей школе экономики;
- Автоваз в этом апреле продал в 3 с лишним раза меньше машин, чем в прошлом;
- В подмосковном Красногорске сгорел нелегальный хоспис;
- Британские предприятия, не входящие в список жизненно-важных, не откроются минимум до июня;
- Обама назвал действия Трампа в отношении пандемии абсолютным хаосом;
- В китайском Ухане, где месяц назад сняли карантин, снова вспышка коронавируса – пока пять случаев, пишет Рейтер.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
“Национальная идея России – патриотизм…” Неужели миллионы азиатов, принявшие российское гражданство сразу станут нашими патриотами?
Любой Народ может жить наиболее эффективно только по СВОИМ правилам, традициям и устоям. На позициях Здравого Смысла, отрицающего догмы идеологий, применяя для достижения блага Народа, Державы и своего любые способы, если он не вредит окружающим.
Когда государству чего-то от тебя надо, оно вспоминает слова “Долг” и “Закон”.
Когда тебе чего-то от него надо, оно вспоминает слова “Патриотизм” и “Очередь”.
«Малые государства погибают чаще всего от удара внешнего врага, большие же – в результате внутренней измены». Крупнейший мыслитель XVIII в. Шарль Монтескьё
“Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек – позвоночника. Но если вы подорвете ее национальное достоинство, нация не будет думать ни о чем другом, кроме того, чтобы восстановить его. Она не станет слушать никаких реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, пока не будут удовлетворены требования националистов. Она не будет заниматься никакими делами, сколь неотложными они ни были бы, кроме дела воссоединения и освобождения”.
Бернард Шоу
“На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались…” (Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин)
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Лев Николаевич Толстой о «зле патриотизма»:
«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм».
Патриотизм – это последняя попытка власти защитить наворованное руками обворованного народа
Отсутствие у руководителей стран национального мышления неизбежно приводит к фатальным последствиям. “Все крупные империи, созданные по принципу доминирования государственных интересов над национальными, погибли на редкость одинаково, точно повторяя губительный алгоритм расового вырождения, следующего по пятам за политическим возвышением. Народы, создавшие империи, растворились без остатков в покоренных и пришлых национальных образованиях. Бесплодность метисации всегда разъедала изнутри созидающий этнос и, лишившись наполнения, государство падало, как пустая и ничем не заполненная форма”. Советская империя тому пример. Это же ожидает Россию и при нынешней бесконтрольной миграции расово чуждых элементов.
Всё во вселенных гармонично и от любой паразитирующей системы, нарушившей эту гармонию, Творец всегда стремится избавиться.
Костя Цзю патриот и чел. хороший А ты нехороший чел.