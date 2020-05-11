Кремль без поросят, Не хватайся за прошлое, Коллекторы, вперед! // Галопом по Европам #208

В этом выпуске:

- В России за сутки новый максимум – плюс 11656 заболевших, всего – 221 тысяча. Это третье место в мире,

больше только в США и Испании;

- В Москве в апреле число смертей выросло почти на 20% – ссылаются ведомости на данные мэрии;

- В Волгограде врачи 16-й больницы показали, в каких условиях лечат коронавирус;

- Национальная идея России – патриотизм, сообщил Путин;

- Доходы населения во втором квартале упадут на 20% – прогнозируют в высшей школе экономики;

- Автоваз в этом апреле продал в 3 с лишним раза меньше машин, чем в прошлом;

- В подмосковном Красногорске сгорел нелегальный хоспис;

- Британские предприятия, не входящие в список жизненно-важных, не откроются минимум до июня;

- Обама назвал действия Трампа в отношении пандемии абсолютным хаосом;

- В китайском Ухане, где месяц назад сняли карантин, снова вспышка коронавируса – пока пять случаев, пишет Рейтер.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bLibHEBnfAA