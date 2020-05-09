Стюардессы в масках и паспорт здоровья у пассажиров: как будем летать после пандемии
В посткоронавирусную эпоху люди будут путешествовать по новым правилам.
Все гадают, каким будет мир после эпидемии коронавируса, какие нововведения станут для человечества нормой. Авиационная консалтинговая компания SimpliFlying проанализировала санитарно-гигиенические меры, которые были приняты во многих странах, и рассказала об изменениях, грядущих в сфере пассажирских авиаперевозок.
«Добро пожаловать в эпоху посткоронавирусных путешествий. Эпоха дезинфицированных поездок». С таких слов начинается отчет, подготовленный авиационными аналитиками.
Шаг №1
Онлайн-регистрация на рейс будет начинаться за сутки. Перед поездкой в аэропорт у пассажира должны быть на руках зарезервированное место на борту, полная медицинская страховка и паспорт здоровья. Видимо в нем будет содержаться информация: переболел гражданин коронавирусом или нет, есть ли в его организме антитела к COVID-19.
При себе следует иметь набор индивидуальных защитных средств: перчатки и маску.
Шаг №2
За четыре часа до вылета пассажир должен приехать в аэропорт. Там он сначала попадет в дезинфекционную зону, где пройдет санобработку и измерение температуры. Если все в порядке, то у пассажира заберут на дезинфекцию чемодан, а его самого отправят на компьютерную томографию. На все про все уйдет около часа.
Шаг №3
После того, как все процедуры пройдены, пассажир может следовать в основное здание аэропорта и сдать багаж на стойке регистрации. Кстати, сотрудники авиакомпаний на стойках останутся.
После того, как все процедуры пройдены, пассажир может следовать в основное здание аэропорта и сдать багаж на стойке регистрации.Фото: ОЛЕГ ЗОЛОТО
Шаг №4
Следующий этап - службы безопасности и паспортный контроль. Все поддоны, куда пассажиры складывают свои вещи, будут безопасны и продезинфицированы. Сотрудники безопасности к этому моменту получат результаты компьютерной томографии и в случае каких-то проблем смогут отказать пассажиру в полете. Для того, чтобы остаться дома достаточно безобидно кашлять.
Шаг №5
В зоне вылета и при посадке в самолет пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Шаг №6
На борту стюардессы в масках и перчатках будут раздавать дезинфицирующие салфетки. Из карманов кресел впереди уберут бортовые журналы и листовки. Видео по технике безопасности будут оповещать преимущественно о соблюдении санитарно-гигиенических правил.
На борту лайнера будет действовать только безналичная форма оплаты. Меню станет цифровым. А туалеты будут регулярно убираться и дезинфицироваться в течение всего полета.
Шаг №7
По прилету у пассажира вновь измерят температуру и проверят паспорт здоровья. Дополнительную дезинфекцию пройдет весь багаж. А сам самолет будет отправлен на тщательную санобработку через 30 минут по прибытию.
ИСТОЧНИК KP.RU