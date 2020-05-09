Главная » Мировоззрение, Политика

Колоссальные изменения: какой станет наша жизнь после кризиса (ВИДЕО)

07:30. 9 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Колоссальные изменения: какой станет наша жизнь после кризиса (ВИДЕО) | Русская весна

Российский экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Аврора» поведал о том, какой может оказаться наша жизнь после кризиса.

После выхода в свет интервью в «Комсомольской правде» осенью 2008 года, оно «много лет использовалось для того, чтобы обвинить Хазина в том, что он даёт неправильные прогнозы». Однако эксперт не раз заявлял, что «это прогноз по ситуации после кризиса», которого «не было» и который уже начался.

«Да, ещё не посткризис, но у людей, тем не менее, возникло ощущение, что он сейчас вот закончится, и всё вернется на круги своя. На самом деле проблема состоит в том, что не вернётся», — отметил Хазин.

«В результате этого кризиса мы попадаем в ситуацию, которая была на протяжении многих веков до этого, при которой стимулирования свободных денег больше не будет.

Вот это вот принципиально важный момент. Более того — для довольно большого количества людей выяснится, что даже их доходы не соответствуют тому объёму обязательных платежей, которые у них есть. А нужно иметь в виду, что когда у людей много свободных денег, они их начинают тратить на то, что в общем обязательным не является (от разного рода коучей до собачьих парикмахеров)», — сказал он, добавив, что «если речь идёт о выборе между едой и собачьим парикмахером, то тут всё очевидно».

По мнению эксперта, это означает, что в результате «колоссальное количество людей, которые проживают в крупных городах и которые по большому счету обслуживают друг друга, лишатся вообще дохода, потому что они перепродают друг другу услуги, реальным источников для которых являются свободные деньги, полученные теми, кто создаёт те товары и продукты, которые входят в обязательный набор».

«То есть, фактически вы на самом деле своими обязательными платежами финансируете всех», — подчеркнул экономист.

В результате кризиса падают доходы всех: и людей, и компаний. И расходы при этом, поскольку отказаться от неких платежей невозможно, всё равно придётся делать. При этом Хазин отметил, что «необязательные платежи сократятся очень сильно».

Однако самым ключевым вопросом, по мнению Хазина, является то, что колоссальное количество жителей крупных городов-мегаполисов просто не сможет работать.

«Весь фокус состоит в том, что этих людей нужно будет куда-то девать. Эти люди ничего не умеют делать.

Их даже нельзя послать в поля, потому что они не представляют себе, как сеять, как что растёт и так далее. Этих людей нельзя поселить во всякого рода эко-поселения, потому что для того, чтобы человек мог жить нормально в сельской местности, он должен по крайней мере 2–3 цикла там прожить, чтобы понимать, что нужно делать сегодня, чтобы через десять дней или через полгода что-то было», — пояснил Хазин.

Он подчеркнул, что «люди, которые заняты, условно говоря, постиндустриальной деятельностью, сегодня должны для себя решать принципиальный вопрос: что они будут делать через пять лет, как они будут зарабатывать с пониманием того, что у людей не будет денег».

«Можно исходить из таких социал-дарвинистских методов: запереть их в концлагерь, как это было сделано в Соединённых Штатах Америки в 30-е годы, и заставить строить дороги.

При этом, если учесть, что работать они будут за еду, что качество жизни будет крайне низкое, лекарств, естественно, не будет, то какой-нибудь коронавирус начнёт очень серьёзно прорежать популяцию. Собственно, может быть, это и есть мечта Билла Гейтса, но в нашей стране мы себе такого позволить не можем. У нас в отличие от США не избыток населения, а нехватка населения», — рассказал экономист.

В заключение он предложил молодым людям в возрасте 25–35 лет «настоятельно подумать, чем они будут заниматься уже через пять лет».

«То есть, за что вам будут платить деньги люди, у которых, грубо говоря, с трудом хватает на еду.

За что будут платить врачам понятно, а за что будут платить всем этим коучам — я не знаю и это принципиально важный момент, о котором сегодня нужно думать», — добавил он.

Читайте также: Пилоты немецкого военного самолёта в небе передали привет экипажу сопровождавшего их истребителя Су-35 (ВИДЕО)

На видео с 00:04:51

Источник: https://rusvesna.su/news/1588813225

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
На Земле происходит нечто колоссальное
...период не произошло таких крупных изменений, как с 1830-х годов по..., на Земле действительно происходит нечто колоссальное. Второй важный показатель заключается в... приспособления к новым реалиям нашей жизни. Антропоцен станет периодом изменений во всех сферах...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...но оставит неосмысленным и НЕ СТАНЕТ применять в своей деятельности, в...смеются как дети над ВСЯКИМ, кто указывает на признаки подступающих колоссальных ИЗМЕНЕНИЙ. ...мерности. Условием балансной устойчивости нашего матричного пространства является БАЛАНС между...
Язык, как одно из главных средств манипуляции. Знаковые системы
...в наше плохое общество внедрить свободу слова, оно станет ... прочих изменений была средством возрождения и расцвета нашего «туземного...словаре, фальшивым именем — колоссальный подлог. И вот встретил...том, какую роль играют духи как знаки, как носители сообщений...
Какой должна быть «русская идея»? (ФОТО)
...великой технологической державой, потребуются колоссальные усилия. Например, сейчас США... может пойти даже на изменение формата наличного доллара — ...даже представить не мог, какой станет Германия уже осенью 1933..., что не смогли нашить джинсов и наладить выпуск...
Нет пчел – нет опыления – нет еды – нет человека
...их полного исчезновения становится реальной. Каким станет наш мир без главного опылителя? Эйнштейн...длительные поездки подвергают семейства пчел колоссальному стрессу. А это приводит к... открытий в мире произошли немалые изменения. Выросло население, выросла и...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её..., и лидером станет тот, кто готов и способен к изменениям, тот, кто... век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)