Колоссальные изменения: какой станет наша жизнь после кризиса (ВИДЕО)

Российский экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Аврора» поведал о том, какой может оказаться наша жизнь после кризиса.

После выхода в свет интервью в «Комсомольской правде» осенью 2008 года, оно «много лет использовалось для того, чтобы обвинить Хазина в том, что он даёт неправильные прогнозы». Однако эксперт не раз заявлял, что «это прогноз по ситуации после кризиса», которого «не было» и который уже начался.

«Да, ещё не посткризис, но у людей, тем не менее, возникло ощущение, что он сейчас вот закончится, и всё вернется на круги своя. На самом деле проблема состоит в том, что не вернётся», — отметил Хазин.

«В результате этого кризиса мы попадаем в ситуацию, которая была на протяжении многих веков до этого, при которой стимулирования свободных денег больше не будет.

Вот это вот принципиально важный момент. Более того — для довольно большого количества людей выяснится, что даже их доходы не соответствуют тому объёму обязательных платежей, которые у них есть. А нужно иметь в виду, что когда у людей много свободных денег, они их начинают тратить на то, что в общем обязательным не является (от разного рода коучей до собачьих парикмахеров)», — сказал он, добавив, что «если речь идёт о выборе между едой и собачьим парикмахером, то тут всё очевидно».

По мнению эксперта, это означает, что в результате «колоссальное количество людей, которые проживают в крупных городах и которые по большому счету обслуживают друг друга, лишатся вообще дохода, потому что они перепродают друг другу услуги, реальным источников для которых являются свободные деньги, полученные теми, кто создаёт те товары и продукты, которые входят в обязательный набор».

«То есть, фактически вы на самом деле своими обязательными платежами финансируете всех», — подчеркнул экономист.

В результате кризиса падают доходы всех: и людей, и компаний. И расходы при этом, поскольку отказаться от неких платежей невозможно, всё равно придётся делать. При этом Хазин отметил, что «необязательные платежи сократятся очень сильно».

Однако самым ключевым вопросом, по мнению Хазина, является то, что колоссальное количество жителей крупных городов-мегаполисов просто не сможет работать.

«Весь фокус состоит в том, что этих людей нужно будет куда-то девать. Эти люди ничего не умеют делать.

Их даже нельзя послать в поля, потому что они не представляют себе, как сеять, как что растёт и так далее. Этих людей нельзя поселить во всякого рода эко-поселения, потому что для того, чтобы человек мог жить нормально в сельской местности, он должен по крайней мере 2–3 цикла там прожить, чтобы понимать, что нужно делать сегодня, чтобы через десять дней или через полгода что-то было», — пояснил Хазин.

Он подчеркнул, что «люди, которые заняты, условно говоря, постиндустриальной деятельностью, сегодня должны для себя решать принципиальный вопрос: что они будут делать через пять лет, как они будут зарабатывать с пониманием того, что у людей не будет денег».

«Можно исходить из таких социал-дарвинистских методов: запереть их в концлагерь, как это было сделано в Соединённых Штатах Америки в 30-е годы, и заставить строить дороги.

При этом, если учесть, что работать они будут за еду, что качество жизни будет крайне низкое, лекарств, естественно, не будет, то какой-нибудь коронавирус начнёт очень серьёзно прорежать популяцию. Собственно, может быть, это и есть мечта Билла Гейтса, но в нашей стране мы себе такого позволить не можем. У нас в отличие от США не избыток населения, а нехватка населения», — рассказал экономист.

В заключение он предложил молодым людям в возрасте 25–35 лет «настоятельно подумать, чем они будут заниматься уже через пять лет».

«То есть, за что вам будут платить деньги люди, у которых, грубо говоря, с трудом хватает на еду.

За что будут платить врачам понятно, а за что будут платить всем этим коучам — я не знаю и это принципиально важный момент, о котором сегодня нужно думать», — добавил он.

Читайте также: Пилоты немецкого военного самолёта в небе передали привет экипажу сопровождавшего их истребителя Су-35 (ВИДЕО)

На видео с 00:04:51