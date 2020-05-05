Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2020

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов поделился кадрами странного происшествия на позициях ВСУ на Донбассе.

«На одном из опорных пунктов у укров что-то начало взрываться. По странному стечению обстоятельств, именно с этой позиции сегодня вёлся обстрел, в результате которого пострадали дети. Все прекрасно понимают, что укры выпросили и получили, как обычно. Но мы лучше скажем, что у них взорвался кондиционер», — говорится в сообщении.

За последние 10 дней счётчик раненых и погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР просто зашкаливает. Только вчера посёлок Александровка, где никогда не было расположения вооружённых сил ДНР (а за 6 лет войны стороны отлично выучили координаты друг друга), был подло обстрелян из БМП-2. Трое детей получили ранения: две девочки 2013 года рождения и одна 2010.

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