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Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2020

09:43. 5 мая 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Выпросили и получили: на позиции ВСУ «взорвался кондиционер» (ВИДЕО)

Выпросили и получили: на позиции ВСУ «взорвался кондиционер» (ВИДЕО) | Русская весна

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов поделился кадрами странного происшествия на позициях ВСУ на Донбассе.

«На одном из опорных пунктов у укров что-то начало взрываться. По странному стечению обстоятельств, именно с этой позиции сегодня вёлся обстрел, в результате которого пострадали дети. Все прекрасно понимают, что укры выпросили и получили, как обычно. Но мы лучше скажем, что у них взорвался кондиционер», — говорится в сообщении.

За последние 10 дней счётчик раненых и погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР просто зашкаливает. Только вчера посёлок Александровка, где никогда не было расположения вооружённых сил ДНР (а за 6 лет войны стороны отлично выучили координаты друг друга), был подло обстрелян из БМП-2. Трое детей получили ранения: две девочки 2013 года рождения и одна 2010.

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Подлая атака ВСУ на детей: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Подлая атака ВСУ на детей: подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», вчера, 4 мая, обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Александровка, расположенный почти у линии разграничения.

В результате этой подлой атаки на заведомо жилые кварталы были ранены трое детей — 7-летняя Милана (осколочное ранение спины), 10-летняя София (осколочное ранение головы), 7-летняя Анастасия (осколочное ранение ноги).

Кроме того, как выяснилось позже, ранение получил мужчина 1965 года рождения. Осколки украинского снаряда влетели к нему в комнату, когда он находился там.

Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина вчера побывала в Республиканском травматологическом центре (РТЦ).

«Будучи в палате с этими храбрыми девочками, я удивлялась их стойкости, блеску в глазах, несмотря на полученные ранения… эти дети улыбались! Это истинные герои Донбасса!» — написала она после визита.

Двое девочек были госпитализированы в РТЦ, одна — в больницу им. Калинина.

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Подлая атака ВСУ на детей: подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Подлая атака ВСУ на детей: подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ДНР заявила о бессилии ОБСЕ в Донбассе

фото из открытых источников

ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в зоне конфликта в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он прокомментировал обстрел со стороны украинских силовиков поселка Александровка, где в результате обстрела ранения получили трое детей и взрослый мирный житель. Пушилин заявил, что ОБСЕ «демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина».

«Возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации?» – заявил он.

Пушилин заявил, что ДНР намерена «использовать все возможные методы», учитывая «полное игнорирование» ОБСЕ «просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей».

МИД ДНР сообщил, что миссия ОБСЕ отказалась от осмотра места обстрела в Донецке, где были ранены четыре человека. Миссия «отказалась от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности».

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Бригаду карателей, нейтрализованную невидимым врагом, срочно выводят из Донбасса

Бригаду карателей, нейтрализованную невидимым врагом, срочно выводят из Донбасса | Русская весна

Украинское командование досрочно выводит из зоны так называемой «операции объединенных сил» («ООС») 59-ю бригаду ВСУ, в которой коронавирусной инфекцией заразилось 79% личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Согласно данным от наших источников в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) „Север“, командованием оккупационных сил принято решение о досрочной ротации 59-й бригады из зоны „ООС“. Поводом для убытия подразделения послужил рост числа инфицированных боевиков соединения. На данный момент в бригаде положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус подтверждены у более чем 1 500 военнослужащих, что составляет 79% личного состава соединения», — сообщил Осадчий.

Он добавил, что инфекция также выявлена у командира бригады полковника Геннадия Шаповалова.

«Командованию бригады предписано в течение 10 дней убыть из зоны карательной операции на 242-й Гончаровский общевойсковой полигон, где для личного состава бригады оборудуется обсервационная зона», — продолжил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

«Согласно сведений от наших источников, сменить горе-подразделение предписано боевикам из 24-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины). Отмечается, что военнослужащие недовольны принятием подобного решения и не хотят убывать на ротацию инфицированного подразделения до полной санитарной обработки мест дислокации военнослужащих 59-й бригады, в том числе и передовых позиций. Рапорта об отказе убыть в зону „ООС“ написало более 60% личного состава соединения, включая офицерский состав», — рассказал Осадчий.

Он добавил, что для снижения градуса напряженности среди военнослужащих в бригаду направлена группа военных капелланов и психологов.

Ранее Осадчий сообщал, что более 800 военнослужащих ОТГ «Север» находятся на обсервации в медучреждениях в зоне проведения так называемой «ООС» с пневмонией и коронавирусом.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Срочно! Трое детей ранены в ДНР в результате обстрела


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