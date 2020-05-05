Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске. 

Президент Белоруссии пригласил коллег «хотя бы бывшего Союза». По его мнению, необходимо провести парад именно в Минске, так как он является столицей республики, которая «была стерта с лица земли и первая приняла удар», сообщает «РБК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего [Советского] Союза, приехать в Минск» — сказал он

По мнению Лукашенко, было бы правильно собраться именно в Минске, поскольку этот город является столицей республики, которая была «стерта с лица земли», которая «первая приняла удар».

«Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне» — отметил президент Были ли сделаны официальные приглашения со стороны властей Белоруссии главам других стран, Лукашенко не сообщил. Два дня назад белорусский лидер заявил, что в Минске не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие было проведено. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь» — сказал он Лукашенко отметил, что насильно на парад никого «тащить» не будут, и добавил, что власти поймут, если люди «боятся, берегут здоровье». Глава государства рассказал, что парад в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. <...> Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас» — заключил Лукашенко В отличие от белорусских властей Россия решила отказаться от ежегодно проводимого 9 мая военного парада на Красной площади в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин в середине апреля поручил перенести парад Победы, однако новую дату пока не назвал. При этом глава государства заверил, что Россия обязательно отметит праздник. В этом году в День Победы 9 Мая в небе над Москвой пройдут только авиационный парад и салют.

Источник: https://aurora.network/articles/163-zajavlenija/79165-lukashenko-priglasil-glav-drugikh-gosudarstv-na-parad-pobedy-v-minske