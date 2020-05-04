П.В.Рябов и Е.Ю.Спицын: ученый и его книги. “Экзистенциализм: истоки, люди, суть”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HMcpowiYfXM
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Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…
— Виктор Франкл
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