Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 17 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 59-й бригады под командованием Шаповалова обстреляли из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Гольмовский и шахты им. Гагарина.

На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 128-й бригады Гончарука открывали огонь по районам н. п. Спартак, Сильнальное, Ясиноватая, Александровка, Еленовка, Ясное, Петровское и пос. шахты «Трудовская» с применением 120 и 82-мм миномётов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады по приказу преступника Зубанича вели огонь из 82-мм миномётов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Ленинское и Коминтерново.

В результате обстрела н. п. Гольмовский получили повреждения шесть домостроений по адресам: ул. Аренского, д. 21, 24, 27, 29, ул. Фотиева, д. 19, 21, ул. Генерала Антонова, д. 28 — поврежден гражданский автомобиль.

Также повреждения получила линия электропередач, без электроснабжения осталось более 100 абонентов.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения инфраструктуры в населенных пунктах:

► Ясное, поврежден жилой дом по адресу: ул. Валова, д. 21.

► Сигнальное, повреждена линия электропередач на ул. Мира, без электроснабжения остались более 700 мирных жителей.

► поселок шахты «Трудовская», повреждены два жилых дома по адресам: ул. Сафонова, д. 32 и ул. Гастелло, д. 31.

► поселок шахты им. Гагарина, поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Ясная, д. 27.

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВФУ Шаповалова, Мишанчука, Марченко и Гончарука.

Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники ВФУ в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, которая ежедневно используется для обстрелов территории нашей Республики, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки подтверждено размещение техники:

► в н. п. Новобахмутовка — одного бронетранспортера из состава 54-й ОМБр;

► в жилом районе н. п. Орловка — одной БРДМ;

► в н. п. Богдановка — двух БМП;

► в н. п. Новотроицкое — огневых позиции 82-мм миномётов из состава 128-й ОГШБр;

► в н. п. Дзержинск — огневых позиций 120-мм миномётов из состава 59-й ОМПБр;

► в н. п. Марьинка — двух единиц БМП-2 из состава 28-й ОМБр.

Наблюдатели СММ ОБСЕ в своих отчетах также подтверждают размещение вооружения украинскими бандформированиями в указанных районах.

Спустя 6 лет после трагических событий в г. Одессе преступное руководство Украины продолжает циничное убийство мирных граждан.

В результате снайперского огня в н. п. Спартак во дворе своего дома погибла мирная жительница 1953 г. р.

Сегодня утром, боевики 28-й бригады ВФУ попытались совершить очередной террористический акт в отношении мирных жителей нашей Республики, сбросив с самодельного ударного БЛА типа «квадрокоптер» осколочный боеприпас. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был сбит.

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Тиражируя на международной арене намерения мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Зеленский продолжает заложенное Порошенко поощрение агрессии вооруженных формирований Украины на Донбассе путем выплат дополнительных денежных премий боевикам.

В частности, за нарушения режима прекращения огня каратели ВФУ получают дополнительную тысячу гривен в сутки.

Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне «ООС». За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ «Восток» один боевик получили ранения.

На позициях ВФУ вблизи н. п. Невельское на фоне употребления спиртных напитков между боевиками 57-й бригады произошел конфликт.

Устав терпеть издевательства со стороны старшего солдата Мухина, солдат Зевко кинул в костер, у которого сидел его обидчик, гранату от автоматического гранатомета. В результате взрыва которой старший солдат Мухин получил осколочные ранения.

Прибывшими на место происшествия военнослужащими ВСП был вскрыт факт содержания боевиками в выкопанном в земле так называемом «изоляторе» гражданского лица.

В ходе разбирательства установлено, что указанный гражданин был задержан боевиками вблизи позиций в ночь на 25 апреля.

При себе у задержанного отсутствовали документы, удостоверяющие личность, и он отказывался сообщать информацию о себе.

В связи с чем командир бригады Мишанчук принял решение выждать подходящее время и выдать задержанного за плененного военнослужащего НМ ДНР с целю вернуть доверие вышестоящего командования. В свою очередь, в ходе следственных мероприятий представителями ВСП была установлена личность задержанного, им оказался военнослужащий 54-й бригады солдат Жога, сбежавший из изолятора, где он содержался с другими боевиками с подозрением на коронавирус.

В тоже время нами стали известны обстоятельства очередного курьеза с участием украинских СМИ.

Распространяемая в СМИ информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в 57-й бригаде, подтвержденная пленным военнослужащим А. Капицким, вынудила командование «ООС» принимать экстренные меры.

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В связи с чем в 57-ю бригаду для съёмки видеосюжета о мероприятиях противодействия коронавирусной инфекции в соединении прибыли журналисты ТРК «Украина» Логинов и Царенок. Узнав об инциденте в районе н. п. Невельское, в погоне за эксклюзивом журналисты попытались попасть на место происшествия, но были выдворены по приказу Мишанчука за пределы зоны ответственности соединения и переданы сотрудникам СБУ.

В настоящее время командованием штаба ОТГ «Восток» в отношении офицера 72-го Центра ИПсО, на которого была возложена координация работы журналистов, капитана Тародайко проводится разбирательство по факту срыва плана работы и низкого контроля за представителями СМИ при выполнении задач.

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