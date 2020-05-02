Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2020
- 16:55 Стала известна причина обострения на Донбассе.
- 11:17 Экстренное сообщение Армии ДНР (ФОТО).
- 03:00 Оккупанты на Донбассе избили сына ветерана ВОВ за фото и награды отца.
Стала известна причина обострения на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 17 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении военные преступники 59-й бригады под командованием Шаповалова обстреляли из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Гольмовский и шахты им. Гагарина.
На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 128-й бригады Гончарука открывали огонь по районам н. п. Спартак, Сильнальное, Ясиноватая, Александровка, Еленовка, Ясное, Петровское и пос. шахты «Трудовская» с применением 120 и 82-мм миномётов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады по приказу преступника Зубанича вели огонь из 82-мм миномётов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п. Ленинское и Коминтерново.
В результате обстрела н. п. Гольмовский получили повреждения шесть домостроений по адресам: ул. Аренского, д. 21, 24, 27, 29, ул. Фотиева, д. 19, 21, ул. Генерала Антонова, д. 28 — поврежден гражданский автомобиль.
Также повреждения получила линия электропередач, без электроснабжения осталось более 100 абонентов.
В результате обстрелов зафиксированы повреждения инфраструктуры в населенных пунктах:
- ► Ясное, поврежден жилой дом по адресу: ул. Валова, д. 21.
- ► Сигнальное, повреждена линия электропередач на ул. Мира, без электроснабжения остались более 700 мирных жителей.
- ► поселок шахты «Трудовская», повреждены два жилых дома по адресам: ул. Сафонова, д. 32 и ул. Гастелло, д. 31.
- ► поселок шахты им. Гагарина, поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Ясная, д. 27.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВФУ Шаповалова, Мишанчука, Марченко и Гончарука.
Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники ВФУ в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, которая ежедневно используется для обстрелов территории нашей Республики, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.
За прошедшие сутки подтверждено размещение техники:
- ► в н. п. Новобахмутовка — одного бронетранспортера из состава 54-й ОМБр;
- ► в жилом районе н. п. Орловка — одной БРДМ;
- ► в н. п. Богдановка — двух БМП;
- ► в н. п. Новотроицкое — огневых позиции 82-мм миномётов из состава 128-й ОГШБр;
- ► в н. п. Дзержинск — огневых позиций 120-мм миномётов из состава 59-й ОМПБр;
- ► в н. п. Марьинка — двух единиц БМП-2 из состава 28-й ОМБр.
Наблюдатели СММ ОБСЕ в своих отчетах также подтверждают размещение вооружения украинскими бандформированиями в указанных районах.
Спустя 6 лет после трагических событий в г. Одессе преступное руководство Украины продолжает циничное убийство мирных граждан.
В результате снайперского огня в н. п. Спартак во дворе своего дома погибла мирная жительница 1953 г. р.
Сегодня утром, боевики 28-й бригады ВФУ попытались совершить очередной террористический акт в отношении мирных жителей нашей Республики, сбросив с самодельного ударного БЛА типа «квадрокоптер» осколочный боеприпас. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был сбит.
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Тиражируя на международной арене намерения мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Зеленский продолжает заложенное Порошенко поощрение агрессии вооруженных формирований Украины на Донбассе путем выплат дополнительных денежных премий боевикам.
В частности, за нарушения режима прекращения огня каратели ВФУ получают дополнительную тысячу гривен в сутки.
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне «ООС». За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ «Восток» один боевик получили ранения.
На позициях ВФУ вблизи н. п. Невельское на фоне употребления спиртных напитков между боевиками 57-й бригады произошел конфликт.
Устав терпеть издевательства со стороны старшего солдата Мухина, солдат Зевко кинул в костер, у которого сидел его обидчик, гранату от автоматического гранатомета. В результате взрыва которой старший солдат Мухин получил осколочные ранения.
Прибывшими на место происшествия военнослужащими ВСП был вскрыт факт содержания боевиками в выкопанном в земле так называемом «изоляторе» гражданского лица.
В ходе разбирательства установлено, что указанный гражданин был задержан боевиками вблизи позиций в ночь на 25 апреля.
При себе у задержанного отсутствовали документы, удостоверяющие личность, и он отказывался сообщать информацию о себе.
В связи с чем командир бригады Мишанчук принял решение выждать подходящее время и выдать задержанного за плененного военнослужащего НМ ДНР с целю вернуть доверие вышестоящего командования. В свою очередь, в ходе следственных мероприятий представителями ВСП была установлена личность задержанного, им оказался военнослужащий 54-й бригады солдат Жога, сбежавший из изолятора, где он содержался с другими боевиками с подозрением на коронавирус.
В тоже время нами стали известны обстоятельства очередного курьеза с участием украинских СМИ.
Распространяемая в СМИ информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в 57-й бригаде, подтвержденная пленным военнослужащим А. Капицким, вынудила командование «ООС» принимать экстренные меры.
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В связи с чем в 57-ю бригаду для съёмки видеосюжета о мероприятиях противодействия коронавирусной инфекции в соединении прибыли журналисты ТРК «Украина» Логинов и Царенок. Узнав об инциденте в районе н. п. Невельское, в погоне за эксклюзивом журналисты попытались попасть на место происшествия, но были выдворены по приказу Мишанчука за пределы зоны ответственности соединения и переданы сотрудникам СБУ.
В настоящее время командованием штаба ОТГ «Восток» в отношении офицера 72-го Центра ИПсО, на которого была возложена координация работы журналистов, капитана Тародайко проводится разбирательство по факту срыва плана работы и низкого контроля за представителями СМИ при выполнении задач.
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Экстренное сообщение Армии ДНР (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного сообщения Управления Народной милиции ДНР.
Нашей разведкой и наблюдателями на передовой продолжают фиксироваться факты, демонстрирующие снижение морально-психологического состояния боевиков ВСУ, которое ведет к небоевым потерям среди них.
Так, по полученным данным, сегодня на позициях ротного опорного пункта батальонной тактической группы нацгвардии Украины (НГУ) в районе восточнее н. п. Зайцево в зоне ответственности 59-й бригады на горловском направлении, произошло массовое употребление спиртных напитков. По имеющейся информации, боевики отмечали день рождения одного из своих главарей.
В ходе попойки огонь от костра, используемого для приготовления закусок, перекинулся на находившееся неподалеку место хранения ГСМ и соседний с ним склад хранения боеприпасов, что привело к их возгоранию.
Меры пожаротушения, предпринятые пьяными боевиками, не дали результатов — оба склада уничтожены.
Более того, в ходе тушения пожара трое оккупантов получили ожоги различной степени тяжести. Один из них находится в критическом состоянии.
По нашим данным, в настоящее время боевики готовят обстрел нашей территории, чтобы спровоцировать нас на ответный огонь и списать на него свои материальные утраты и небоевые потери.
Мы публикуем кадры с наших камер наблюдения, установленных на линии соприкосновения, чтобы продемонстрировать последствия ночной гулянки «НГУшников».
Кроме того, украинские каратели продолжают террор мирных жителей нашей Республики.
Сегодня утром оккупанты попытались сбросить с беспилотного летательного аппарата осколочный боеприпас на мирные кварталы н. п. Спартак.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был сбит и не достиг цели, а смертоносный боеприпас уничтожен нашими саперами.
Важно отметить, что украинские боевики пытались нанести удар именно по тому району, где вчера от вражеской пули погибла мирная жительница 1953 г. р., находившаяся в своём дворе.
Факты использования украинскими вооруженными формированиями Украины террористических методов ведения боевых действий наглядно демонстрирует, что оккупанты давно уже превратились из армии в аналог ИГИЛ*, только на территории Украины.
Нельзя не отметить тот факт, что планируемый теракт украинские боевики намеревались совершить в день, когда вся общественность скорбит по погибшим в Доме профсоюзов мирным жителям Одессы.
Мы призываем мировую общественность обратить особое внимание на терроризм, творимый украинскими боевиками, и добиться от Украины наказания военных преступников, несущих смерть и горе на территорию Донбасса.
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* запрещённая в РФ террористическая группировка
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Оккупанты на Донбассе избили сына ветерана ВОВ за фото и награды отца
Пьяные боевики 30-й бригады ВСУ в Светлодарске вломились в частный дом и избили хозяина, хранящего фотографии и награды отца — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Русской Весне» рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.
«29 апреля в населенном пункте Светлодарск настоящее бедствие учинили шестеро военнослужащих 30-й бригады ВФУ. Пьяные боевики устроили погром в супермаркете „Брусничка“ по адресу: Ленинский проспект, 6.
Оккупанты избили охранников, забрали деньги из кассы, а также заполнили алкоголем и продуктами питания легковой автомобиль Volkswagen Caddy белого цвета и скрылись с места преступления.
Грабители вломились в частный дом, принадлежавший Евгению Александровичу З., избили хозяина и в течение четырёх часов не отпускали за то, что в гостиной дома висели фотографии отца пострадавшего — ветерана Великой Отечественной войны, а также награды и плакаты с советской символикой», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что только после того, как боевики употребили награбленный алкоголь и уснули, хозяин дома смог сообщить о случившемся в полицию.
Осадчий добавил, что позднее выяснились подробности об учинивших террор карателях: ими оказались военные «из состава медроты 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины), которые убыли 26 апреля на показные занятия медперсонала, организованные на базе 57-й бригады. Занятия так и не состоялись, но убывшие военнослужащие не торопились вернуться к месту несения службы, а трое суток пьянствовали и терроризировали местное население».
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