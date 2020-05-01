Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе с целью дискредитации ЛНР в день проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «Нормандского формата».

По данным наших источников, на станично-луганском направлении ожидаются провокации в зоне ответственности 25 бригады ВСУ.

Командующим «ООС» Кравченко поставлена задача прикомандированным в зону карательной операции офицерам ИПсО, привлечь подконтрольные СМИ для обвинения ЛНР в негуманном отношении к гражданскому населению на КПВВ «Станица Луганская».

С целью организации фото- и видеосъемок штабом «ООС» согласованны три журналистские группы телеканалов «1+1», «112 Украина» и «Факты ICTV».

Несмотря на то, что пункт въезда и выезда «Станица Луганская» закрыт в связи с требованиями напряжённой эпидемиологической обстановки, оккупанты планируют привезти автобус проплаченной массовки, задачей которых будет под видом местных жителей пытаться пройти КПВВ под всевозможными надуманными, якобы жизненно-важными предлогами.

Мы обращаемся к гражданам Украины! Ни за какие деньги не соглашайтесь принимать участие в постановочных съёмках подконтрольных оккупационным силам СМИ.

Ваши жизни не представляют никакой ценности для украинских пропагандистов, которые готовы подставить вас под огонь ВСУ ради достижения своих подлых целей.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.

Так, по данным наших источников, 29 апреля во время учебных стрельб в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием военнослужащий 2 механизированного батальона 30 бригады ВСУ старший солдат Химочка получил огнестрельное ранение в ногу.

По факту ранения проведено разбирательство, в ходе которого установлено, что Химочка после выполнения учебных стрельб не проверил оружие на разряженность, а руководитель учебной точки не проверил его.

Во время оказания медицинской помощи раненному солдату было установлено, что Химочка находился под воздействием психотропных веществ.

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Этот случай далеко не редкость для боевиков в зоне карательной операции.

По данным медицинской службы т.н. «ООС» количество употребления наркотических веществ в частях и подразделениях ВСУ и НГ в зоне оккупационной операции увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.

Данная статистика говорит о том, что уровень морально-психологического состояния украинских военных крайне низкий, военнослужащие ВСУ всё чаще в ходе выполнения боевых задач находятся под воздействием наркотических веществ.

Так, 27 апреля в населенном пункте Северодонецк военной службой правопорядка задержан военнослужащий 93 бригады ВСУ Андрей С. в неадекватном состоянии под воздействием наркотических веществ синтетического происхождения.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 апреля военнослужащий 1 механизированного батальона 93 бригады старшина Андреев получил огнестрельное ранение в ногу при попытке утихомирить двух подчинённых прямо на боевой позиции, которые также находились под воздействием синтетических наркотиков.

В ходе работы сотрудников СБУ с военнослужащими-наркоманами, стала известна информация о поставщиках и способах доставки синтетической отравы и раскрыта целая сеть по торговле наркотиками.

Со слов задержанных военнослужащих, они получали товар от активистов националистических организаций «УДА» и «Гражданский корпус».

Зачастую радикалы обменивали наркотические вещества на оружие, боеприпасы и элементы обмундирования от военнослужащих из состава 30 и 93 бригад ВСУ.

Также наркотики можно было заказать у националистов через закрытую группу в мессенджере Telegram.

Боевики отправляли в группу заказ и геолокацию, благодаря чему наркоторговцы доставляли товар с использованием БЛА в любую точку, даже на боевые позиции.

Для борьбы с наркотрафиком командование «ООС» приказало командирам частей и соединений в срок до пятого мая принять эффективные меры по выявлению и ликвидации БЛА националистов, разработать алгоритмы действий личного состава суточных нарядов и дежурных подразделений при выявлении БЛА над объектами ВСУ.

Смысл всех вышеперечисленные указаний сводится к тому, что подразделения ВСУ ещё интенсивнее начнут стрелять во всё, что движется.

В связи с этим мы обращаемся к наблюдателям СММ ОБСЕ: будьте бдительны. Высока вероятность уничтожения подразделениями ВСУ беспилотников миссии.

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В зоне карательной операции продолжается ухудшение эпидемиологической обстановки. Командование «ООС» пытается скрыть от широкой общественности масштабы распространения коронавирусной инфекции в соединениях ВСУ.

Инфицированные военнослужащие 30 бригады ВСУ содержатся в изоляторе без обеспечения положенного температурного режима. Для подачи электричества используются аккумуляторные батареи, снятые с автомобильного транспорта. Питьевой водой больные в необходимом количестве не обеспечены. В связи с нехваткой спальных мест часть личного состава вынуждена спать в спальных мешках на полу.

Не желая терпеть такое обращение, инфицированные боевики 30 бригады массово покидают свои подразделения, чтобы не угодить на карантин.

Так, 28 апреля пятеро военнослужащих бригады самовольно покинули расположение части, до настоящего времени их местоположение командованию не известно. Со слов сослуживцев, дезертиры имели явные симптомы респираторного заболевания и боялись отправки в зону обсервации. Чтобы не заражать братьев по оружию, боевики самовольно оставили часть.

Командир 30 бригады Гараз организовал поиски беглецов своими силами, доклад об инциденте в вышестоящий штаб не поступал.

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