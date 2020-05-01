Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Мишустин вернется, Денег не дадут, Пик или плато? // Галопом по Европам #203

22:43. 1 мая 2020 124 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- За сутки в России почти 8 тысяч новых случаев, всего – 114 431 заболевший. Умерли 1073, вылечились 13220 пациентов;
- В Санкт-Петербурге заболели 111 сотрудников НИИ скорой помощи;
- О положительном диагнозе у себя сообщил премьер Мишустин и ушел на карантин;
- Сбербанк выяснил – россияне стали довольствоваться меньшей зарплатой;
- В США за неделю плюс почти 4 миллиона безработных;
- Американский ипотечный гигант Фредди Мак отчитался о падении доходов почти на 90 процентов;
- Вашингтон между тем прорабатывает новые санкции против Китая за то, что тот якобы скрывал правду о коронавирусе;
- Глава европейского центробанка Лагард заявляет: за первый квартал экономика Европы сократилась на 4%, к концу года потеряет 15%;
- Мировой спрос на энергоресурсы упал до 70-летнего минимума, заявили в международном энергетическом агентстве;
- Бразилия обогнала Китай по числу заболевших – их там уже за 85 тысяч, умерли около 6 тысяч;
- В Киеве медперсонал одной из больниц вышел на протест.


_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________



Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HxHz6xYR9RA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)