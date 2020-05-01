Мишустин вернется, Денег не дадут, Пик или плато? // Галопом по Европам #203
В этом выпуске:
- За сутки в России почти 8 тысяч новых случаев, всего – 114 431 заболевший. Умерли 1073, вылечились 13220 пациентов;
- В Санкт-Петербурге заболели 111 сотрудников НИИ скорой помощи;
- О положительном диагнозе у себя сообщил премьер Мишустин и ушел на карантин;
- Сбербанк выяснил – россияне стали довольствоваться меньшей зарплатой;
- В США за неделю плюс почти 4 миллиона безработных;
- Американский ипотечный гигант Фредди Мак отчитался о падении доходов почти на 90 процентов;
- Вашингтон между тем прорабатывает новые санкции против Китая за то, что тот якобы скрывал правду о коронавирусе;
- Глава европейского центробанка Лагард заявляет: за первый квартал экономика Европы сократилась на 4%, к концу года потеряет 15%;
- Мировой спрос на энергоресурсы упал до 70-летнего минимума, заявили в международном энергетическом агентстве;
- Бразилия обогнала Китай по числу заболевших – их там уже за 85 тысяч, умерли около 6 тысяч;
- В Киеве медперсонал одной из больниц вышел на протест.
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