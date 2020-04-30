Зулейха и классовая диктатура. [Злой Цербер]
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
И в данном видео мы затронем классовую диктатуру. Идея этого выпуска навеяна сериалом «Зулейха открывает глаза!». Где как всегда: есть ужасные большевики без чего-то святого, челядь и алкаши, которые не работают, а только чужое отнимают.
Краткая предыстория! Зулейха – жена кулака. В один прекрасный момент большевики убивают её мужи и забирают его добро, а её ссылают. Хэппи энд. Нет!
Данное видео можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/POqQ0LYHTFU
#зулейха #кулаки #александрцербер
Этим фильмом просто выплеснули на всех нас свои переживания те, чьи родные или близкие пострадали во времена репрессий…