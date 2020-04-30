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Зулейха и классовая диктатура. [Злой Цербер]

09:31. 30 апреля 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

И в данном видео мы затронем классовую диктатуру. Идея этого выпуска навеяна сериалом «Зулейха открывает глаза!». Где как всегда: есть ужасные большевики без чего-то святого, челядь и алкаши, которые не работают, а только чужое отнимают.
Краткая предыстория! Зулейха – жена кулака. В один прекрасный момент большевики убивают её мужи и забирают его добро, а её ссылают. Хэппи энд. Нет!

Данное видео можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/POqQ0LYHTFU

#зулейха #кулаки #александрцербер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=POqQ0LYHTFU

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