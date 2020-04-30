Денег вдруг у всех стало меньше – так быть не должно, уверен Стариков
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» публицист Николай Стариков рассказал свое видение проблемы, связанной с падением доходов граждан в последнее время.
«Смотрите, какая загадочная вещь. У всех денег стало вдруг меньше. Как такое может быть? Ведь получается, если у кого-то денег стало меньше, у кого-то их должно стать больше», — заметил Стариков.
Парадокс современной экономики заключается в том, считает он, что деньги появляются от круговорота денег в экономике. И «как только этот круговорот останавливается, денег становится мало у всех».
Он уверен, что те либералы, как Кудрин, которые постоянно предлагают снижать государственные расходы, брать в долг, ведут к тому, что денег внутри экономики российской нет. «Мало денег – мало оборота – мало создания новых денег. Вот замкнутый круг проблем», — отметил Стариков.
Говоря о кризисе в мире, он отмечает, что «это искусственно организованное перераспределение богатства в мировом масштабе».
И организовали этот мировой кризис, по мнению Старикова, сверхбогатые мировые силы, мировые банкиры – владельцы мировых денег.
«Никакие огромные корпорации не сгорят. Сгорит как раз молодая поросль. Поэтому этот кризис не несет сам по себе ничего хорошего для нас».
Обложка: Деньги. Фото из открытых источников
Источник: https://nstarikov.ru/deneg-vdrug-u-vseh-stalo-menshe-tak-byt-ne-dolzhno-uveren-starikov-115114
Гениально ))
Деньги из круговорота а электричество из розетки.
Булки на деревьях.