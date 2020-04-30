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Денег вдруг у всех стало меньше – так быть не должно, уверен Стариков

22:10. 30 апреля 2020 107 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: lentachel.ru @ Сергей Сергеев

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» публицист Николай Стариков рассказал свое видение проблемы, связанной с падением доходов граждан в последнее время.

«Смотрите, какая загадочная вещь. У всех денег стало вдруг меньше. Как такое может быть? Ведь получается, если у кого-то денег стало меньше, у кого-то их должно стать больше», — заметил Стариков.

Парадокс современной экономики заключается в том, считает он, что деньги появляются от круговорота денег в экономике. И «как только этот круговорот останавливается, денег становится мало у всех».

Он уверен, что те либералы, как Кудрин, которые постоянно предлагают снижать государственные расходы, брать в долг, ведут к тому, что денег внутри экономики российской нет. «Мало денег – мало оборота – мало создания новых денег. Вот замкнутый круг проблем», — отметил Стариков.

Говоря о кризисе в мире, он отмечает, что «это искусственно организованное перераспределение богатства в мировом масштабе».

И организовали этот мировой кризис, по мнению Старикова, сверхбогатые мировые силы, мировые банкиры – владельцы мировых денег.

«Никакие огромные корпорации не сгорят. Сгорит как раз молодая поросль. Поэтому этот кризис не несет сам по себе ничего хорошего для нас».

Обложка: Деньги. Фото из открытых источников

Источник: https://nstarikov.ru/deneg-vdrug-u-vseh-stalo-menshe-tak-byt-ne-dolzhno-uveren-starikov-115114

Метки: чит.клуб

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