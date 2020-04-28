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Вторую волну не предсказать: утренняя коронавирусная сводка

07:44. 28 апреля 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Вторую волну не предсказать: утренняя коронавирусная сводка | Русская весна

Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции проведет совещание с главами регионов. Ожидается, что в своем выступлении президент объявит о продлении ограничений из-за коронавируса до 12 мая.

Испанский эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо считает невозможным сейчас предсказывать вторую волну COVID-19 — саму возможность, сроки и интенсивность. Профессор университета Мигеля Эрнандеса сообщил в интервью российским журналистам, что для точного прогноза слишком много неизвестных, но готовиться стоит к худшему.

Испания сейчас на третьем месте по числу жертв (после США и Италии) и на втором по числу выявленных случаев.

Данные американского Университета Хопкинса на утро 28 апреля выглядят так:

Всего в мире выявлено 3 041 764 случая, из них 70 282 за последние 24 часа. Число смертей — 211 167, 4632 умерло за последние сутки.

1. США — 988 197 всего / 56 259 погибли
2. Испания — 229 422 / 23 521
3. Италия — 199 414 / 26 977
4. Франция — 165 963 / 23 327
5. Германия — 158 758 / 6126
6. Великобритания — 158 348 / 21 157
7. Турция — 112 261 / 2900
8. Иран — 91 472 / 5806
9. Россия — 87 147 / 794
10. Китай — 83 918 /4637

Россия поднялась в этом списке с 10-го на 9-е место, обогнав по числу заражённых Китай.

Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей, на сегодняшний день в Москве таких 20 тысяч, они лечатся дома, сообщила заммэра Ракова.

Гонконг постепенно возвращается к обычной жизни на фоне пандемии коронавируса. С 4 мая на работу начнут выходить госслужащие. Правда, пока непонятно, что будет с введенным до 7 мая ограничением на въезд туристов из континентальной части Китая.

Ранее «Русская Весна» рассказывала, как ограничительные меры постепенно снимают в странах Европы.

В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 29 435 (из них 1543 человека за последние сутки), умерли 934 человека (62 за последние сутки). Число выздоравливающих в день пока меньше инфицированных — 683 (всего 6868).

«Сдался» лидер Таджикистана Эмомали Рахмон: в стране ввели карантинные ограничения. Закрыты школы, дети переходят на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. 

На постсоветском пространстве Рахмон и Лукашенко выступали за спокойную реакцию на вспышку коронавируса нового типа. В Европе этой же позиции придерживаются власти Швеции.

Вспышка коронавируса в России, по расчётам сингапурских аналитиков из Университета технологии и дизайна (SUTD), завершится к 20 июля. К 20 мая будут выявлены уже 97% от ожидаемого общего числа зараженных, а к 28 мая — 99%, считают они.

Около 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом в Москве, ещё 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Об этом сообщили власти российской столицы. Как сообщала «Русская Весна», ранее аналогичные процедуры с плазмой принесли выздоровление трём москвичам.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1588049087

Метки: Новости

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