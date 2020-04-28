Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2020
- 10:31 Спецпроект «Наша Победа»: Ветеран Иван Борзило.
- 10:31 История формирования отдельного зенитно-ракетного дивизиона Народной Милиции ЛНР.
- 05:30 Страшный пожар на крупнейшем складе ВСУ в Балаклее и «российский авиаудар» (ВИДЕО).
- 03:00 Карателей на Донбассе настигла страшная смерть: боевик сжёг «побратымов».
Спецпроект «Наша Победа»: Ветеран Иван Борзило
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История формирования отдельного зенитно-ракетного дивизиона Народной Милиции ЛНР
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Страшный пожар на крупнейшем складе ВСУ в Балаклее и «российский авиаудар» (ВИДЕО)
В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший на Украине склад боеприпасов. По одной из версий украинских спецслужб, пожар произошел из-за действий диверсионной группы. Многие украинские политики взвалили вину на Россию. Но выясняется, что к произошедшему могут иметь отношение первые лица государства.
В воскресенье, 26 апреля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг версию о том, что пожар на складе произошел после воздушного удара российским беспилотником.
«Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу», — заявил он.
Политик сообщил о проведении экспертизы. По его словам, на территории была заложена взрывчатка. Это и привело к образованию воронки.
«Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти», — уточнил Арахамия.
Более того, глава президентской партии подчеркнул, что военнослужащие арсенала могли знать о минировании. Он также обратил внимание на расхождения между версией следователей и обстоятельствами дела.
Все это может говорить о том, что бывший президент Петр Порошенко и его окружение организовали грязную провокацию с целью обвинить Кремль в атаке на военные склады на Украине.
Порошенко мог пойти на это для того, чтобы выслужиться перед западными кураторами. Это могло быть сделано и для того, чтобы получить от Запада очередной транш.
Из-за пожара Украина потеряла имущество и боеприпасы на сумму 12 млрд гривен.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Карателей на Донбассе настигла страшная смерть: боевик сжёг «побратымов»
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
В зоне карательной операции продолжается обострение эпидемиологической обстановки.
Так, в связи с ростом случаев заражения коронавирусом военнослужащих 25 овдбр ВСУ и нехваткой мест в уже развернутых двух изоляторах, в бригаде оборудован дополнительный изолятор для обсервации военнослужащих с признаками заболевания.
По сообщениям волонтёров, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным, изолятор представляет из себя одноэтажное неотапливаемое здание с неисправным водопроводом, без воды и электричества.
В социальных сетях волонтёры размещают объявления о сборе денег для покупки средств дезинфекции и защиты, а также спальных мешков и полиуретановых ковриков с целью организации спальных мест для инфицированных военнослужащих. Следует отметить, что большинство волонтёров не имеют специального медицинского образования.
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Из-за низкой укомплектованности и карантинных мер по изоляции военнослужащих, командиры бригад ВСУ стали привлекать штатных медицинских работников для несения службы в суточных нарядах, и используют их как простую рабочую силу.
Так, по данным нашего источника, в штаб «ООС» поступило коллективное письмо от имени медицинского персонала, проходящего службу в 30 бригаде ВСУ.
В своём обращении медработники жалуются на то, что их используют не по назначению, привлекают к работе в столовых и других суточных нарядах.
Командир бригады Гараз мотивирует это тем, что в бригаде не хватает людей для выполнения повседневных работ и несения службы в нарядах.
Жалобы медперсонала достигли адресата, в результате чего командование ВС Украины направило комиссию медицинской службы «ООС» разобраться с поступившими жалобами по фактам привлечения военных медиков и санитарного транспорта к выполнению задач, не связанных с выполнением задач по предназначению.
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В соединениях ВСУ в зоне карательной операции продолжают иметь место многочисленные случаи неподчинения военнослужащих ВСУ своим командирам.
Так, по данным наших источников, в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией в зоне карательной операции перенесены сроки ротации соединений.
Эта информация вызвала волну недовольства среди военнослужащих 59 бригады. Военнослужащие отказываются выполнять приказы командиров, требуют своевременной ротации.
О массовом саботаже в 59 бригаде стало известно командующему «ООС» Кравченко, который лично прибыл в зону ответственности соединения для проведения разбирательства и наведения порядка.
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Нам продолжает поступать информации о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.
В связи с низким уровнем морально-психологического состояния участились случаи употребления спиртных напитков и наркотических веществ среди так называемых «защитников» Украины.
Так, трое боевиков 2-й мотострелковой роты 30-й бригады распивали спиртные напитки. После распития двое военнослужащих — сержант Бабич и старший солдат Морозовский — уснули в автомобильном кунге, а третий индивидуум — солдат Алексеюк — случайно перевернул мангал с углями, расположенный в непосредственной близости от кунга, в котором спали его товарищи.
В результате возникшего пожара оба военнослужащих погибли, также были уничтожены более сорока наименований различного военного имущества, в том числе три тепловизионных прицела «Пульсар», четыре телефонных аппарата «ТА-57», десять радиостанций «Моторола» и зарядные устройства к ним.
В зоне ответственности соединения офицерами ВСП и СБУ проводится разбирательство по факту несоблюдения требований безопасности и гибели военнослужащих.
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