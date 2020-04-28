Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2020

10:31. 28 апреля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Спецпроект «Наша Победа»: Ветеран Иван Борзило

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

История формирования отдельного зенитно-ракетного дивизиона Народной Милиции ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Страшный пожар на крупнейшем складе ВСУ в Балаклее и «российский авиаудар» (ВИДЕО)

Страшный пожар на крупнейшем складе ВСУ в Балаклее и «российский авиаудар» (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший на Украине склад боеприпасов. По одной из версий украинских спецслужб, пожар произошел из-за действий диверсионной группы. Многие украинские политики взвалили вину на Россию. Но выясняется, что к произошедшему могут иметь отношение первые лица государства.

В воскресенье, 26 апреля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг версию о том, что пожар на складе произошел после воздушного удара российским беспилотником.

«Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу», — заявил он.

Политик сообщил о проведении экспертизы. По его словам, на территории была заложена взрывчатка. Это и привело к образованию воронки.

«Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти», — уточнил Арахамия.

Более того, глава президентской партии подчеркнул, что военнослужащие арсенала могли знать о минировании. Он также обратил внимание на расхождения между версией следователей и обстоятельствами дела.

Все это может говорить о том, что бывший президент Петр Порошенко и его окружение организовали грязную провокацию с целью обвинить Кремль в атаке на военные склады на Украине.

Порошенко мог пойти на это для того, чтобы выслужиться перед западными кураторами. Это могло быть сделано и для того, чтобы получить от Запада очередной транш.

Из-за пожара Украина потеряла имущество и боеприпасы на сумму 12 млрд гривен.

Читайте также: Каратель-неонацист избил ветерана ВОВ и расстрелял осудивших его сослуживцев: сводка с Донбасса (+ВИДЕО)

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карателей на Донбассе настигла страшная смерть: боевик сжёг «побратымов»

Карателей на Донбассе настигла страшная смерть: боевик сжёг «побратымов» | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

В зоне карательной операции продолжается обострение эпидемиологической обстановки.

Так, в связи с ростом случаев заражения коронавирусом военнослужащих 25 овдбр ВСУ и нехваткой мест в уже развернутых двух изоляторах, в бригаде оборудован дополнительный изолятор для обсервации военнослужащих с признаками заболевания.

По сообщениям волонтёров, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным, изолятор представляет из себя одноэтажное неотапливаемое здание с неисправным водопроводом, без воды и электричества.

В социальных сетях волонтёры размещают объявления о сборе денег для покупки средств дезинфекции и защиты, а также спальных мешков и полиуретановых ковриков с целью организации спальных мест для инфицированных военнослужащих. Следует отметить, что большинство волонтёров не имеют специального медицинского образования.

Читайте также: Подробности о бое между «ВСУшниками»: сводка с Донбасса

Из-за низкой укомплектованности и карантинных мер по изоляции военнослужащих, командиры бригад ВСУ стали привлекать штатных медицинских работников для несения службы в суточных нарядах, и используют их как простую рабочую силу.

Так, по данным нашего источника, в штаб «ООС» поступило коллективное письмо от имени медицинского персонала, проходящего службу в 30 бригаде ВСУ.

В своём обращении медработники жалуются на то, что их используют не по назначению, привлекают к работе в столовых и других суточных нарядах.

Командир бригады Гараз мотивирует это тем, что в бригаде не хватает людей для выполнения повседневных работ и несения службы в нарядах.

Жалобы медперсонала достигли адресата, в результате чего командование ВС Украины направило комиссию медицинской службы «ООС» разобраться с поступившими жалобами по фактам привлечения военных медиков и санитарного транспорта к выполнению задач, не связанных с выполнением задач по предназначению.

Читайте также: ВСУ понесли потери из-за собственной глупости

В соединениях ВСУ в зоне карательной операции продолжают иметь место многочисленные случаи неподчинения военнослужащих ВСУ своим командирам.

Так, по данным наших источников, в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией в зоне карательной операции перенесены сроки ротации соединений.

Эта информация вызвала волну недовольства среди военнослужащих 59 бригады. Военнослужащие отказываются выполнять приказы командиров, требуют своевременной ротации.

О массовом саботаже в 59 бригаде стало известно командующему «ООС» Кравченко, который лично прибыл в зону ответственности соединения для проведения разбирательства и наведения порядка.

Читайте также: Каратели на Донбассе «послали» заставший их врасплох патруль ОБСЕ

Нам продолжает поступать информации о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции.

В связи с низким уровнем морально-психологического состояния участились случаи употребления спиртных напитков и наркотических веществ среди так называемых «защитников» Украины.

Так, трое боевиков 2-й мотострелковой роты 30-й бригады распивали спиртные напитки. После распития двое военнослужащих — сержант Бабич и старший солдат Морозовский — уснули в автомобильном кунге, а третий индивидуум — солдат Алексеюк — случайно перевернул мангал с углями, расположенный в непосредственной близости от кунга, в котором спали его товарищи.

В результате возникшего пожара оба военнослужащих погибли, также были уничтожены более сорока наименований различного военного имущества, в том числе три тепловизионных прицела «Пульсар», четыре телефонных аппарата «ТА-57», десять радиостанций «Моторола» и зарядные устройства к ним.

В зоне ответственности соединения офицерами ВСП и СБУ проводится разбирательство по факту несоблюдения требований безопасности и гибели военнослужащих.

Читайте также: Каратель-неонацист избил ветерана ВОВ и расстрелял осудивших его сослуживцев: сводка с Донбасса (+ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву... машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...Донбассе. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... период с февраля по апрель 2017 года ВСУ как...средств. А уже 23 апреля 2017 года в районе ... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украинский ...Мариуполю слышны выстрелы. Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО... Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Момент ...13.04 - Вечер. Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО).... Источник: colonelcassad.livejournal.com Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Басурин: ... прав Игорь Стрелков. Сводка новостей Новороссии 24 апреля 2015 г. (ВИДЕО...Сводка Информбюро ополчения Новороссии за прошедшие сутки (по состоянию на 8.00 25 апреля...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)