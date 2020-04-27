Сёмин о власовцах в 2009!

Итак, вслух прозвучало предложение сносить памятники Ленину и ставить памятники Краснову (нацистскому преступнику, казненному по приговору Верховного суда в 1947 году). Каким узлом должен завязаться сегодня охранитель, чтобы оправдать такие кульбиты? Медийная обслуга капитала, наши казенные патриоты, уже доказывали нам, что доску Маннергейму собирался повесить чуть ли не сам Сталин. Что Ильин был выдающимся русским мыслителем, не поддерживавшим фюрера (на самом деле нет), и потому достойным цитирования 9 мая. Что нам необходимо примирение, а Врангель и Деникин давно обнялись бы бы с Блюхером и Буденным. Все это — чтобы скрыть главную, очевидную уже всем сегодня, суть. После 1991 года на Украине к власти пришли бандеровцы, а в России — власовцы. Различия между ними имеют лишь косметический, стилистический характер. Для олигархической верхушки победившая солженицынщина, официальная белогвардейщина, поповский консерватизм, — лишь способ защиты своей собственности и способ стыковки с международными партнерами. Именно на этом — глубинном, с трудом скрываемом антикоммунизме (если не сказать хуже) — и базируются добрые отношения нашей власти с американской республиканской партией. Только это не равноправие сильных партнеров, а классическая схема: вассал–сюзерен. Если не сказать хуже: агентура—куратор. Примерно так, как это выглядело в ноябре 1944 года, когда смотр украинских и русских коллаборационистов проводил Генрих Гиммлер. Перед тем, как передать и тех, и других на баланс ЦРУ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JZ3DiPEUtCE