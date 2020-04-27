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COVID-19: утренняя медицинская сводка

07:55. 27 апреля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
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COVID-19: утренняя медицинская сводка | Русская весна

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что заболеваемость коронавирусом нового типа в мире идет на спад.

И хотя, болезнь, по её словам новая, а вакцины и коллективного иммунитета пока нет, предсказать, когда эпидемия завершится, сложно. Но даже несмотря на то, что ситуация в разных странах отличается (где-то удалось затормозить распространение, где-то до сих пор ожидают пика), можно говорить о спаде в целом по миру.

В России же, по словам Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель:

«В России самый главный результат — смертность низкая. Практически самая низкая в мире. И это очень важно. Конечно, мы учитываем, что всегда перерассчитывается, смотрится, если кто-то не попал в больницу, тем не менее, результаты очень хорошие».

В Москве планируют установить памятник медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Евгений Герасимов, глава комиссии по культуре Мосгордумы.

Что касается цифр по всему миру, то американский Университет Хопкинса к утру 27 апреля приводит такие данные: всего выявлено случаев заражение — 2 971 477, скончались 206 544 человек.

Первая десятка стран выглядит неизменно вот уже неделю.

1. США — 965 783 / 54 881
2. Испания — 226 629 / 23 190
3. Италия — 197 675 / 26 644
4. Франция — 162 220 / 22 890
5. Германия — 157 770 / 5 976
6. Великобритания — 154 037 / 20 794
7. Турция — 110 130 / 2 805
8. Иран — 90 481 / 5 710
9. Китай — 83 912 / 4 637
10. Россия — 80 949 / 747

Карантинные меры вот уже несколько дней ослабляют в ряде стран, в их числе Израиль и даже Италия, чьи границы останутся закрытыми для туристов до конца года. А вот власти Сербии запретили гражданам выходить из дома с 30 апреля по 4 мая.

Во Франции сообщили о 369 смертях от коронавируса за последние сутки, что меньше, чем в предыдущие дни. В отделениях интенсивной терапии находятся 4 725 человек — на тысячу меньше, чем неделю назад.

Япония закрыла свои границы для прибывающих из России, Белоруссии, Украины, 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мера будет действовать с 29 апреля до конца мая.

В общей сложности в список включены 87 государств. Ранее туда попали США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

«Русская Весна» сообщала о вспышке коронавируса в Мариуполе — Из 22 выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Мариуполе — 19 медработники областной больницы. Украина вообще пока отличается одним из самых высоких показателей заболеваемости среди медработников — 1676 медицинских работников, больше всего — в Черновицкой области, Тернопольской и Ровенской областях.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1587963332

Метки: Новости

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