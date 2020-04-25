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Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2020

14:02. 25 апреля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ на рассвете ударили по Горловке — экстренное заявление Армии ДНР

ВСУ на рассвете ударили по Горловке — экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

Украинские оккупанты продолжают ведение огня по населенным пунктам Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры.

Сегодня в 04:30 боевики 59-й омпбр ВСУ под командованием Шаповалова с позиций в н. п. Травневое обстреляли из гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пос. Гольмовский (Горловка).

Очередной теракт оккупантами был преднамеренно совершён ранним утром, когда все мирные жители отдыхают в своих домах.

По счастливой случайности жертв в результате подлого вражеского обстрела удалось избежать, однако от разрыва украинских боеприпасов получил повреждения дом по адресу Школьный проспект, 8.

Важно отметить, что в непосредственной близости от поврежденного дома находится средняя школа.

Мы призываем международное общество проявить настойчивость и добиться от Украины прекращения террора в отношении мирных жителей нашей Республики и выполнения взятых на себя обязательств по отводу вооружения и соблюдения перемирия.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Поселок шахты «Трудовская» и поселок Зайцево вновь под огнем ВСУ – НМ ДНР

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Помощь пострадавшим при обстреле поселка Шахты “Трудовских”

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