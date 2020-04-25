Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2020
- 11:30 ВСУ на рассвете ударили по Горловке — экстренное заявление Армии ДНР.
- 09:45 Поселок шахты «Трудовская» и поселок Зайцево вновь под огнем ВСУ – НМ ДНР.
- 09:44 Помощь пострадавшим при обстреле поселка Шахты “Трудовских”.
ВСУ на рассвете ударили по Горловке — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты продолжают ведение огня по населенным пунктам Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры.
Сегодня в 04:30 боевики 59-й омпбр ВСУ под командованием Шаповалова с позиций в н. п. Травневое обстреляли из гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пос. Гольмовский (Горловка).
Очередной теракт оккупантами был преднамеренно совершён ранним утром, когда все мирные жители отдыхают в своих домах.
По счастливой случайности жертв в результате подлого вражеского обстрела удалось избежать, однако от разрыва украинских боеприпасов получил повреждения дом по адресу Школьный проспект, 8.
Важно отметить, что в непосредственной близости от поврежденного дома находится средняя школа.
Мы призываем международное общество проявить настойчивость и добиться от Украины прекращения террора в отношении мирных жителей нашей Республики и выполнения взятых на себя обязательств по отводу вооружения и соблюдения перемирия.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Поселок шахты «Трудовская» и поселок Зайцево вновь под огнем ВСУ – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Помощь пострадавшим при обстреле поселка Шахты “Трудовских”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com