Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93 бригады ВСУ с позиций в районе н.п. Орехово по приказу преступника Брыжинского из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли н.п. Березовское.

В результате обстрела поврежден жилой дом по адресу: ул. Школьная, д.30, а также получил повреждения легковой автомобиль мирного жителя.

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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 25 бригады ВСУ в жилом районе н.п. Станица Луганская нашей разведкой обнаружены три боевые машины пехоты.

В зоне ответственности 93 бригады ВСУ вблизи н.п. Горское обнаружено размещение буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» 152-мм.

Вблизи н.п. Попасная боевики разместили один бронетранспортер, также на окраине н.п. Орехово вскрыты огневая позиция минометного расчета и БМП.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

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В нарушение Минских договорённостей противник продолжает активно использовать беспилотные летательные аппараты.

Командование Народной милиции ЛНР еще раз заверяет украинских оккупантов в бесполезности данных действий.

Благодаря единой системе управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К», а также умелым действиям расчёта станции помех «Тритон М1» вчера, 22 апреля, в районе н.п. Веселая Гора был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа «Фантом-4», осуществлявший полёт со стороны Счастья в направлении н.п. Веселая Гора, в зоне ответственности 25 бригады ВСУ.

Информация, обнаруженная на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение зафиксировать и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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Нам продолжает поступать информация о случаях заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции.

Так, по информации жителей н.п. Попасная, 22 апреля из Попаснянской центральной районной больницы были выписаны все пациенты, за исключением заражённых коронавирусной инфекцией.

По словам очевидцев, с наступлением темноты к больнице подъехало три военных автомобиля без номерных знаков и с выключенными фарами. Люди в защитных костюмах и масках выгрузили из машин около тридцати человек на носилках и доставили в больницу.

Начиная с сегодняшнего утра, двери больницы закрыты, посетители не принимаются. По нашим сведениям от источников в 30 омбр, вчера ночью в Попаснянскую ЦРБ были госпитализированы инфицированные военнослужащие 30 бригады ВСУ.

Ситуация с заболевшими в зоне «ООС» взята на личный контроль главнокомандующим ВСУ Хомчаком. Командующему объединёнными силами Наеву приказано сформировать и возглавить оперативный штаб по контролю за критической ситуацией. Также в штабе «ООС» сформирована соответствующая группа.

Так, согласно данным нашего источника в оперативной группе штаба «ООС» по мониторингу обстановки распространения вируса, только за прошедшие сутки в медицинские учреждения временно подконтрольной ВСУ части Луганской области госпитализировано пятьдесят три военнослужащих с подозрением на коронавирус, из которых: в 59 военно-медицинский госпиталь Северодонецка и Попаснянскую центральную городскую больницу доставлены тридцать шесть военнослужащих 30 омбр ВСУ; в городскую больницу н.п. Рубежное — четверо военнослужащих 59 омпбр; в Старобельскую районную больницу госпитализировано три боевика 25 овдбр ВСУ; в Марковскую центральную районную больницу госпитализированы десять военнослужащих 93 бригады.

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В связи с многочисленными жалобами мирных жителей на преступные действия военнослужащих 25 овдбр, а также превышения служебных полномочий сотрудниками Государственной фискальной службы на КПВВ, расположенных в зоне ответственности соединения, в зону ответственности 25 бригады прибыла комиссия штаба «ООС» во главе с заместителем командующего «ООС» по стратегическим коммуникациям генерал-майором А. Игнатьевым.

В ходе работы комиссией было установлено, что 20% личного состава бригады находятся в СОЧ, розыскные мероприятия по ним не проводятся, а сами дезертиры не пытаются скрываться, а безнаказанно терроризируют население населённых пунктов Счастье и Станица Луганская, вымогая денежные средства, спиртные напитки и продукты питания, при этом для военнослужащих СОЧ введены так называемые финансовые обязательства, которые позволяют им отсутствовать в части якобы на законных основаниях. Суммы установлены командирами рот от одной до пяти тысяч гривен, в зависимости от срока отсутствия на службе.

Помимо этого, в ходе работы комиссии штаба ОТГ «Север» по проверке хода перевода вооружения и техники на режим летней эксплуатации в подразделениях 25 бригады выявлено отсутствие трех автомобильных кунгов, двух дизельных агрегатов АД-10, пятидесяти тонн ГСМ, а также трехсот литров специальных жидкостей и смазок.

Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что перевод 70% техники проведен формально, необходимые для выполнения мероприятий топливо и смазки были списаны и проданы местным фермерам.

По предварительным данным, выявленный комиссией ущерб составляет более двух миллионов гривен. Проводится разбирательство в отношении комбрига Зенченко и его заместителей.

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