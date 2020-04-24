Силы НАТО 21 год назад атаковали здание Радио и телевидения Сербии

В четверг, 23 апреля, ночью в 2 часа 06 минут родственники, друзья и коллеги возложили цветы и зажгли свечи около памятника под названием «Почему?» в Белграде. Тем самым собравшиеся почтили память 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии (РТС), погибших в 1999 году в ходе варварской натовской бомбардировки, и призвали к ответу западное сообщество за совершенное преступление.

«Убили их страны НАТО, которые задание РТС объявили легитимной военной целью вопреки всем существующим правилам и обычаям войны, хотя им было известно, что в нем находятся гражданские специалисты, выполняющие свою работу», — отметил Мирослав Медич, брат погибшего дизайнера программ Синиши Медича.

Серба также интересовали ответы на следующие вопросы: почему никто из стран НАТО, осуществивших агрессию без одобрения Совета безопасности ООН, не ответил за совершенные преступления и почему и кому было необходимо, чтобы 16 невинных людей в этом здании лишились жизней?

На переднем плане здание РТС, разрушенное в ходе бомбардировок НАТО. Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Воспоминания сербского журналиста

Сербский журналист Игорь Гойкович работал тогда в качестве заместителя руководителя иновещания РТС. Он вспоминает, что в ту ночь на своем рабочем месте находилась и журналистка Ангелина Вучич, мать нынешнего президента Сербии Александара Вучича.

«По счастливой случайности она выжила: взрывом её лишь отбросило на 10 метров, — пишет он в своей статье «Югославия под ударом: заткнуть рот югославским СМИ», опубликованной в журнале Международная жизнь. — В ту ночь нам, тем, кто работали в телецентре, никто из руководителей заранее не посоветовал или приказал покинуть здание. В то время Вучич был министром информации в сербском правительстве, и он, конечно же, не позволил бы своей матери пострадать, если бы у него были данные о том, что здание будет разбомблено».

Между тем, подчеркивает Гойкович, от иностранных журналистов поступали неофициальные сигналы о том, что что-то подобное произойдет. «В то время практически все иностранные телевизионщики в Белграде, освещавшие агрессию, использовали технику РТС, — сообщает журналист. — Арендованные помещения в здании РТС находились у американских CNN и NBC, поскольку в начале апреля им было запрещено использовать спутниковую связь из других мест, кроме здания РТС. Вскоре иностранцам стало ясно, что это здание не является безопасным местом, особенно после заявления официального представителя НАТО Дэвида Уилби, который открыто пригрозил, что государственные СМИ в Югославии будут атакованы, «если они не прекратят врать». Уже 6 апреля иностранным журналистам их начальство рекомендовало избегать здания по адресам Таковска, 10 и Абердарева, 1 (соединенный комплекс зданий РТС) и не ходить на уже запланированные вечерние перегоны для отправки материалов по спутниковой связи. Однако в то время слухов о том, какие объекты будут разбомблены в предстоящий период, было много, и было много сомнений в их достоверности. Съемочные группы CNN и NBC совсем покинули телецентр за несколько дней до бомбардировки РТС. После этого даже тем, кто не был непосредственно предупрежден об опасности, все стало ясно».

Гойкович напоминает, что разрушенная часть здания РТС до сих пор не восстановлена. «Она осталась стоять как постоянное напоминание о преступлении натовского агрессора и несправедливости безумного времени, — указывает он. — И прямо напротив здания телецентра в парке Ташмайдан с памятника 16 жертв НАТО разносится вопрос «Почему?».

Американский журналист извинился за США и НАТО

Стоит отметить, что авторитетный американский военный журналист Джереми Скейхилл, писатель, научный сотрудник The Nation Institute, посвятивший свою жизнь расследованиям войн, которые ведут США по всему миру, извинился перед сербскими коллегами и их родственниками за агрессию НАТО и США в отношении Союзной Республики Югославии.

«Я здесь извинился перед семьями 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии, убитых в ходе бомбардировки. Я это сделал, прежде всего, как человек, а только потом уже в качестве журналиста. И эти люди заслуживают гораздо больше моего извинения. Заслуживают не только извинения США и НАТО, они заслуживают того, чтобы знать правду. Заслуживают встречи с людьми, которые убили их любимых — от пилота до президента Билла Клинтона — и увидеть, как эти люди отвечают за преступления, которые совершили», — сказал он в интервью РТС.

Скейхилл, освещавший в 1999 году события в СРЮ, поделился своими воспоминаниями. «Не проходит и недели, чтобы я не вспоминал бомбардировку здания РТС. И будем честны, это было убийство, — констатировал он. — Они убили 16 людей. Было это умышленное убийство, совершенное США и НАТО. Считаю, что мы (американцы) перешли запретную черту бомбардировкой РТС, чем открыли возможность правительствам во всем мире объявлять журналистов легитимными целями. Спустя годы я бы сказал, что это был переломный момент в современной истории войн».

Скейхилл обратил внимание на то, что Гаагский трибунал не занимается расследованием преступлений США. «А даже если попробовать это сделать, то американская позиция следующая: не может нас судить никакой международный суд, — объясняет он. — На нас международное право не распространяется. Этот принцип начали перенимать и другие страны. Великобритания размышляет о возможности дистанцироваться от международных конвенций, в соответствии с которыми могли бы быть осуждены их военные и официальные лица. Это форма правды победителей, но для семей убитых это не политический вопрос. Это их жизни».

Причины бомбардировки РТС

Что же послужило тогда причиной столь антигуманного действия «самого демократического военно-политического блока» во главе с американцами?

Вот что по этому поводу говорил премьер-министр Великобритании Тони Блэр: «СМИ — это аппарат, удерживающий Милошевича у власти, и мы имеем полное право наносить удары по таким мишеням». Своего лидера поддерживало и издание Guardian. Журналисты Мартин Кетл и Мэгги О’Кейн писали, что «НАТО бомбило центр… распространения влияния Милошевича, когда в ранние утренние часы нанесла удар по расположению сербского государственного телевидения во время выпуска новостей». Но все они забыли сказать, что в тот момент 23 апреля в 2 часа 6 минут в том самом «милошевичевском центре влияния» находились лишь операторы, звукорежиссеры и гримеры.

Следует напомнить, что в 2000 году международная организация по правам человека Human Rights Watch, которую сложно заподозрить в антизападных настроениях, объявила, что не было никаких оснований для бомбардировки здания РТС.

Примечательным является и тот факт, что в 2007 году председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро обвинил бывшего премьер-министра Испании Хосе Марию Аснара в том, что тот призывал американцев бомбить здания сербских радиостанций и телеканалов во время нападения НАТО на Сербию. По данным Кастро, такой призыв прозвучал в телефонном разговоре Аснара и официального лица из Вашингтона, распечатки записи которого попали в распоряжение команданте.

«По моему мнению, для победы в этой войне необходимо прервать связь между Белградом и сербским народом — нужно разрушить коммуникации, радио, телевидение и телефон», — цитирует Reuters приписываемые испанскому экс-премьеру слова.

Справка «РГ»

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название «Союзная сила», а её необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около тысячи самолетов и вертолетов, сброшено 79 тысяч тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37 440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тысячи человек, ещё около 10 тысяч людей были серьезно ранены. Без вести пропал 821 человек, большинство из которых сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

Кроме того, сегодня уже забыто, что в сентябре 2000 года Белградский окружной суд заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Уильяма Клинтона, Мадлен Олбрайт, Уильяма Коэна, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка. Суд признал их виновными в совершении преступлений против СРЮ, определив меру наказания в виде тюремного заключения сроком на двадцать лет.

Источник: https://nstarikov.ru/sily-nato-21-god-nazad-atakovali-zdanie-radio-i-televidenija-serbii-114986