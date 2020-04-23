Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. С позиций 93-й омбр в районе н.п. Орехово из минометов калибра 82 мм был обстрелян н. п. Березовское.

С начала текущих суток боевики военного преступника Брыжинского продолжили обстрел населённого пункта Березовское.

Украинские каратели выпустили по населённому пункту девять запрещённых Минскими договорённостями 120-мм мин, и произвели тридцать выстрелов из вооружения БМП-2.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи н.п. Новозвановка нашей разведкой обнаружены два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10».

В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ к востоку от н.п. Попасная зафиксировано нахождение одного противотанкового ракетного комплекса 9М113 «Конкурс», а также огневая позиция миномётного расчёта.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация о бесчинствах украинских карателей на оккупированной территории Донбасса.

Так, в связи с многочисленными жалобами мирных жителей на преступные действия украинских оккупантов на подконтрольной ВСУ территории, командующий ОТГ «Север» Ромигайло поставил задачу сводной группе ИПсО провести мероприятия по формированию позитивного образа военнослужащих ВСУ в глазах населения.

В первую очередь украинские пропагандисты развернули свою деятельность в зоне ответственности 30-й и 25-й бригад ВСУ в связи с наиболее напряжённой обстановкой.

По данным наших источников, пропагандисты снимали серию постановочных роликов, в которых украинские военнослужащие якобы раздавали гуманитарную помощь местным жителям.

По имеющейся у нас информации, для подготовки видеоматериалов офицеры ИПсО привлекли к съёмкам двух военнослужащих 30-й бригады, ранее заразившихся от сослуживцев коронавирусной инфекцией, но не подозревавших о смертельном диагнозе.

В результате раздачи гуманитарной помощи у троих жителей, участвовавших в данном мероприятии, тест на коронавирус показал положительный результат.

В связи с грубыми нарушениями, допущенными при выполнении задач, командующим ОТГ «Север» принято решение о выводе группы ИПсО из зоны «ООС» для проведения разбирательства.

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Уровень продовольственного обеспечения военнослужащих в зоне «ООС» по-прежнему оставляет желать лучшего.

Так, в связи с перебоями поставок продовольствия в частях и подразделениях ОТГ «Север», украинские военнослужащие вынуждены самостоятельно искать себе пропитание, просить о помощи волонтёров, заниматься воровством и мародёрством.

Так, 21 апреля боевики 59 бригады украли три курицы у жителя н. п. Троицкое, пенсионера Александра Николаевича В.

Во время ограбления пенсионер встал на защиту своего имущества и получил от «воинов света» удар в грудь, в результате которого упал и сломал бедренную кость. Соседи вызвали наряд полиции и скорую помощь.

В ходе недолгих поисков на окраине н. п. Светлодарск патрулем ВСП были задержаны трое военнослужащих 59-й бригады, которые жарили мясо и распивали спиртные напитки. Возбужденно уголовное дело по факту кражи и нанесения тяжких телесных повреждений гражданскому лицу.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника в зоне ответственности ОТГ «Север».

Так, в районе н. п. Светлодарск, во время погрузки танка Т-64 на платформу автомобильного трала с целью последующей отправки его на ремонт, нетрезвые боевики танкового батальона допустили опрокидывание танка с платформы.

В результате грубого нарушения техники безопасности двое военнослужащих, находившихся возле платформы автотрала, получили травмы различной степени тяжести. Механик-водитель от полученных травм скончался.

Командование 59-й бригады до настоящего времени скрывает данное происшествие от вышестоящего штаба.

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