Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2020

22:53. 23 апреля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ (ФОТО)

На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе погиб украинский оккупант Андрей Алешин. О его смерти сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

«Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района», — сказано в сообщении.

Алешин родился в 1987 году. Проходил военную службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

О причинах смерти не сообщается.

Читайте также: Зеленский рассказал, когда собирается закончить войну на Донбассе

На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНА проводят зачистку пустыни от террористов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Под покровом ночи: десятки карателей были тайно доставлены в больницу на оккупированной Луганщине

Под покровом ночи: десятки карателей были тайно доставлены в больницу на оккупированной Луганщине | Русская весна

Киевские каратели ночью привезли в Центральную районную больницу н. п. Попасная (оккупированная территория Луганщины) около 30 военнослужащих ВСУ, заражённых коронавирусом. Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР. 

«По информации жителей населённого пункта Попасная, 22 апреля из Попаснянской центральной районной больницы были выписаны все пациенты, за исключением заражённых коронавирусной инфекцией. По словам очевидцев, с наступлением темноты к больнице подъехало три военных автомобиля без номерных знаков, с выключенными фарами. Люди в защитных костюмах и масках выгрузили из машин около 30 человек на носилках и доставили в больницу», — рассказал подробности официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что начиная с сегодняшнего утра вход в больницу закрыт, посетители не принимаются.

«По нашим сведениям от источников в 30-й отдельной механизированной бригаде, вчера ночью в Попаснянскую центральную районную больницу были госпитализированы инфицированные военнослужащие 30-й бригады ВФУ», — добавил Осадчий.

В УНМ ЛНР также уточнили, что ситуация с заболевшими в зоне операции оккупационных сил («ООС») взята на личный контроль главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Командующему «ООС» генералу-лейтенанту Сергею Наеву приказали сформировать и возглавить оперативный штаб по контролю за критической ситуацией с COVID-19.

В штабе «ООС» была сформирована соответствующая группа.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что боевики ВСУ заражают коронавирусом мирных жителей оккупированной Луганщины.

Читайте также: Запредельный цинизм и свинство: Аксёнов ответил на слова украинского посла о коронавирусе в Крыму

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Минздрав ДНР: Первый умерший от COVID-19 в республике


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Карта обстрелов территории ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ несут потери — экстренное заявление Армии ДНР

ВСУ несут потери — экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

Украинские оккупанты готовят очередную провокацию с целью сокрытия небоевых потерь.

По оперативным данным нашей разведки, сегодня ночью в расположении 128-й бригады, в районе н. п. Новогнатовка, боевик Недосеков В.И. на почве межнациональной розни расстрелял своих сослуживцев Алешина А.А., Фарина А.А. и Коршунова П.О.

Алешин получил ранения головы, несовместимые с жизнью, Фарин и Коршунов — ранения брюшной полости и ног.

После доклада комбрига Гончарука о происшествии в штаб ОТГ «Восток», командующим ОТГ Соколовым принято решение, в целях исключения общественного резонанса от происшествия и сокрытия небоевых потерь, организовать на месте происшествия работу представителей пресс-службы ОТГ «Восток» и съемочных групп украинских телеканалов «1+1» и «ICTV», которые зафиксируют потери 128-й бригады и представят погибшего и раненых как жертв несуществующего обстрела со стороны нашей Республики. В настоящее время журналисты уже выдвинулись из пресс-центра в Волновахе на передовые позиции бригады.

Мы не исключаем, что во время съемки фейковых сюжетов украинскими журналистами, в целях придания правдивости их репортажам, украинские боевики будут вести провокационный огонь по нашей территории.

Читайте также: Запредельный цинизм и свинство: Аксёнов ответил на слова украинского посла о коронавирусе в Крыму

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Восставший танк раздавил карателей, группа специального Центра ВСУ провалила задачу: сводка ЛНР (ВИДЕО)

Восставший танк раздавил карателей, группа специального Центра ВСУ провалила задачу: сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. С позиций 93-й омбр в районе н.п. Орехово из минометов калибра 82 мм был обстрелян н. п. Березовское.

С начала текущих суток боевики военного преступника Брыжинского продолжили обстрел населённого пункта Березовское.

Украинские каратели выпустили по населённому пункту девять запрещённых Минскими договорённостями 120-мм мин, и произвели тридцать выстрелов из вооружения БМП-2.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Читайте также: Убийца с черепом на рукаве: Молодёжь ЛНР обвинила жестокого преступника из ВСУ (ВИДЕО)

Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи н.п. Новозвановка нашей разведкой обнаружены два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10».

В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ к востоку от н.п. Попасная зафиксировано нахождение одного противотанкового ракетного комплекса 9М113 «Конкурс», а также огневая позиция миномётного расчёта.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

Читайте также: С почином: «ВСУшники» начали уничтожать поставленные Турцией ударные беспилотники (+ВИДЕО)

Нам продолжает поступать информация о бесчинствах украинских карателей на оккупированной территории Донбасса.

Так, в связи с многочисленными жалобами мирных жителей на преступные действия украинских оккупантов на подконтрольной ВСУ территории, командующий ОТГ «Север» Ромигайло поставил задачу сводной группе ИПсО провести мероприятия по формированию позитивного образа военнослужащих ВСУ в глазах населения.

В первую очередь украинские пропагандисты развернули свою деятельность в зоне ответственности 30-й и 25-й бригад ВСУ в связи с наиболее напряжённой обстановкой.

По данным наших источников, пропагандисты снимали серию постановочных роликов, в которых украинские военнослужащие якобы раздавали гуманитарную помощь местным жителям.

По имеющейся у нас информации, для подготовки видеоматериалов офицеры ИПсО привлекли к съёмкам двух военнослужащих 30-й бригады, ранее заразившихся от сослуживцев коронавирусной инфекцией, но не подозревавших о смертельном диагнозе.

В результате раздачи гуманитарной помощи у троих жителей, участвовавших в данном мероприятии, тест на коронавирус показал положительный результат.

В связи с грубыми нарушениями, допущенными при выполнении задач, командующим ОТГ «Север» принято решение о выводе группы ИПсО из зоны «ООС» для проведения разбирательства.

Читайте также: «Выводы следствия могут потрясти общество»: экс-генпрокурор рассказал, почему не расследуют убийства на Майдане

Уровень продовольственного обеспечения военнослужащих в зоне «ООС» по-прежнему оставляет желать лучшего.

Так, в связи с перебоями поставок продовольствия в частях и подразделениях ОТГ «Север», украинские военнослужащие вынуждены самостоятельно искать себе пропитание, просить о помощи волонтёров, заниматься воровством и мародёрством.

Так, 21 апреля боевики 59 бригады украли три курицы у жителя н. п. Троицкое, пенсионера Александра Николаевича В.

Во время ограбления пенсионер встал на защиту своего имущества и получил от «воинов света» удар в грудь, в результате которого упал и сломал бедренную кость. Соседи вызвали наряд полиции и скорую помощь.

В ходе недолгих поисков на окраине н. п. Светлодарск патрулем ВСП были задержаны трое военнослужащих 59-й бригады, которые жарили мясо и распивали спиртные напитки. Возбужденно уголовное дело по факту кражи и нанесения тяжких телесных повреждений гражданскому лицу.

Читайте также: ВСУ бьют по ДНР, прячась за спинами детей, — экстренное заявление Армии Республики (КАРТА)

Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника в зоне ответственности ОТГ «Север».

Так, в районе н. п. Светлодарск, во время погрузки танка Т-64 на платформу автомобильного трала с целью последующей отправки его на ремонт, нетрезвые боевики танкового батальона допустили опрокидывание танка с платформы.

В результате грубого нарушения техники безопасности двое военнослужащих, находившихся возле платформы автотрала, получили травмы различной степени тяжести. Механик-водитель от полученных травм скончался.

Командование 59-й бригады до настоящего времени скрывает данное происшествие от вышестоящего штаба.

Читайте также: На оккупированной Луганщине боевики ВСУ изнасиловали и выбросили в лесопосадке 17-летнюю девушку

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Снайпер ВСУ открыл огонь по школе в Донецке

Снайпер ВСУ открыл огонь по школе в Донецке | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

Украинские каратели продолжают ведение террористической войны против мирного населения Донбасса.

Сегодня боевик-снайпер с позиций 28-й механизированной бригады открыл прицельный огонь по окнам общеобразовательного учреждения н. п. Александровка (Петровский район г. Донецка — прим. РВ), в результате чего социальный объект получил повреждения остеклений.

По имеющейся у нас информации, огонь велся боевиком из состава 3-го полка спецназначения ВСУ.

Мы не исключаем, что стрельбой по школе снайпер отрабатывал свои навыки и демонстрировал их начальникам, так как по данным нашей разведки несколько дней назад в зону «ООС» прибыла группа снайперов-разведчиков, прошедших обучение в центре подготовки ССО в г. Кропивницкий (декоммунизированный Кировоград, прим. РВ) Кировоградской области.

Мы призываем мировую общественность и международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения норм гуманитарного права, направленный на террор мирных жителей нашей Республики.

Все материалы о результатах обстрела со стороны ВСУ будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Марченко.

Читайте также: Хроники позора украинской армии на Донбассе: «ВСУшники» искалечили старика из-за трёх кур

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву... машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...Донбассе. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... период с февраля по апрель 2017 года ВСУ как...средств. А уже 23 апреля 2017 года в районе ... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украинский ...Мариуполю слышны выстрелы. Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО... Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Момент ...13.04 - Вечер. Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО).... Источник: colonelcassad.livejournal.com Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Басурин: ... прав Игорь Стрелков. Сводка новостей Новороссии 24 апреля 2015 г. (ВИДЕО...Сводка Информбюро ополчения Новороссии за прошедшие сутки (по состоянию на 8.00 25 апреля...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)