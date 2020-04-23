Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2020
- 22:39 На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ (ФОТО).
- 19:28 ЛНА проводят зачистку пустыни от террористов.
- 17:55 Под покровом ночи: десятки карателей были тайно доставлены в больницу на оккупированной Луганщине.
- 16:17 Минздрав ДНР: Первый умерший от COVID-19 в республике.
- 16:02 Карта обстрелов территории ЛНР.
- 12:19 ВСУ несут потери — экстренное заявление Армии ДНР.
- 03:00 Восставший танк раздавил карателей, группа специального Центра ВСУ провалила задачу: сводка ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 Снайпер ВСУ открыл огонь по школе в Донецке.
На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ (ФОТО)
На Донбассе погиб украинский оккупант Андрей Алешин. О его смерти сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
«Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района», — сказано в сообщении.
Алешин родился в 1987 году. Проходил военную службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
О причинах смерти не сообщается.
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ЛНА проводят зачистку пустыни от террористов
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Под покровом ночи: десятки карателей были тайно доставлены в больницу на оккупированной Луганщине
Киевские каратели ночью привезли в Центральную районную больницу н. п. Попасная (оккупированная территория Луганщины) около 30 военнослужащих ВСУ, заражённых коронавирусом. Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
«По информации жителей населённого пункта Попасная, 22 апреля из Попаснянской центральной районной больницы были выписаны все пациенты, за исключением заражённых коронавирусной инфекцией. По словам очевидцев, с наступлением темноты к больнице подъехало три военных автомобиля без номерных знаков, с выключенными фарами. Люди в защитных костюмах и масках выгрузили из машин около 30 человек на носилках и доставили в больницу», — рассказал подробности официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что начиная с сегодняшнего утра вход в больницу закрыт, посетители не принимаются.
«По нашим сведениям от источников в 30-й отдельной механизированной бригаде, вчера ночью в Попаснянскую центральную районную больницу были госпитализированы инфицированные военнослужащие 30-й бригады ВФУ», — добавил Осадчий.
В УНМ ЛНР также уточнили, что ситуация с заболевшими в зоне операции оккупационных сил («ООС») взята на личный контроль главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.
Командующему «ООС» генералу-лейтенанту Сергею Наеву приказали сформировать и возглавить оперативный штаб по контролю за критической ситуацией с COVID-19.
В штабе «ООС» была сформирована соответствующая группа.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что боевики ВСУ заражают коронавирусом мирных жителей оккупированной Луганщины.
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Минздрав ДНР: Первый умерший от COVID-19 в республике
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Карта обстрелов территории ЛНР
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ВСУ несут потери — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты готовят очередную провокацию с целью сокрытия небоевых потерь.
По оперативным данным нашей разведки, сегодня ночью в расположении 128-й бригады, в районе н. п. Новогнатовка, боевик Недосеков В.И. на почве межнациональной розни расстрелял своих сослуживцев Алешина А.А., Фарина А.А. и Коршунова П.О.
Алешин получил ранения головы, несовместимые с жизнью, Фарин и Коршунов — ранения брюшной полости и ног.
После доклада комбрига Гончарука о происшествии в штаб ОТГ «Восток», командующим ОТГ Соколовым принято решение, в целях исключения общественного резонанса от происшествия и сокрытия небоевых потерь, организовать на месте происшествия работу представителей пресс-службы ОТГ «Восток» и съемочных групп украинских телеканалов «1+1» и «ICTV», которые зафиксируют потери 128-й бригады и представят погибшего и раненых как жертв несуществующего обстрела со стороны нашей Республики. В настоящее время журналисты уже выдвинулись из пресс-центра в Волновахе на передовые позиции бригады.
Мы не исключаем, что во время съемки фейковых сюжетов украинскими журналистами, в целях придания правдивости их репортажам, украинские боевики будут вести провокационный огонь по нашей территории.
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Восставший танк раздавил карателей, группа специального Центра ВСУ провалила задачу: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. С позиций 93-й омбр в районе н.п. Орехово из минометов калибра 82 мм был обстрелян н. п. Березовское.
С начала текущих суток боевики военного преступника Брыжинского продолжили обстрел населённого пункта Березовское.
Украинские каратели выпустили по населённому пункту девять запрещённых Минскими договорённостями 120-мм мин, и произвели тридцать выстрелов из вооружения БМП-2.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Несмотря на договорённости о перемирии, командование «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов.
Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ вблизи н.п. Новозвановка нашей разведкой обнаружены два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10».
В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ к востоку от н.п. Попасная зафиксировано нахождение одного противотанкового ракетного комплекса 9М113 «Конкурс», а также огневая позиция миномётного расчёта.
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.
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Нам продолжает поступать информация о бесчинствах украинских карателей на оккупированной территории Донбасса.
Так, в связи с многочисленными жалобами мирных жителей на преступные действия украинских оккупантов на подконтрольной ВСУ территории, командующий ОТГ «Север» Ромигайло поставил задачу сводной группе ИПсО провести мероприятия по формированию позитивного образа военнослужащих ВСУ в глазах населения.
В первую очередь украинские пропагандисты развернули свою деятельность в зоне ответственности 30-й и 25-й бригад ВСУ в связи с наиболее напряжённой обстановкой.
По данным наших источников, пропагандисты снимали серию постановочных роликов, в которых украинские военнослужащие якобы раздавали гуманитарную помощь местным жителям.
По имеющейся у нас информации, для подготовки видеоматериалов офицеры ИПсО привлекли к съёмкам двух военнослужащих 30-й бригады, ранее заразившихся от сослуживцев коронавирусной инфекцией, но не подозревавших о смертельном диагнозе.
В результате раздачи гуманитарной помощи у троих жителей, участвовавших в данном мероприятии, тест на коронавирус показал положительный результат.
В связи с грубыми нарушениями, допущенными при выполнении задач, командующим ОТГ «Север» принято решение о выводе группы ИПсО из зоны «ООС» для проведения разбирательства.
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Уровень продовольственного обеспечения военнослужащих в зоне «ООС» по-прежнему оставляет желать лучшего.
Так, в связи с перебоями поставок продовольствия в частях и подразделениях ОТГ «Север», украинские военнослужащие вынуждены самостоятельно искать себе пропитание, просить о помощи волонтёров, заниматься воровством и мародёрством.
Так, 21 апреля боевики 59 бригады украли три курицы у жителя н. п. Троицкое, пенсионера Александра Николаевича В.
Во время ограбления пенсионер встал на защиту своего имущества и получил от «воинов света» удар в грудь, в результате которого упал и сломал бедренную кость. Соседи вызвали наряд полиции и скорую помощь.
В ходе недолгих поисков на окраине н. п. Светлодарск патрулем ВСП были задержаны трое военнослужащих 59-й бригады, которые жарили мясо и распивали спиртные напитки. Возбужденно уголовное дело по факту кражи и нанесения тяжких телесных повреждений гражданскому лицу.
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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях противника в зоне ответственности ОТГ «Север».
Так, в районе н. п. Светлодарск, во время погрузки танка Т-64 на платформу автомобильного трала с целью последующей отправки его на ремонт, нетрезвые боевики танкового батальона допустили опрокидывание танка с платформы.
В результате грубого нарушения техники безопасности двое военнослужащих, находившихся возле платформы автотрала, получили травмы различной степени тяжести. Механик-водитель от полученных травм скончался.
Командование 59-й бригады до настоящего времени скрывает данное происшествие от вышестоящего штаба.
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Снайпер ВСУ открыл огонь по школе в Донецке
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские каратели продолжают ведение террористической войны против мирного населения Донбасса.
Сегодня боевик-снайпер с позиций 28-й механизированной бригады открыл прицельный огонь по окнам общеобразовательного учреждения н. п. Александровка (Петровский район г. Донецка — прим. РВ), в результате чего социальный объект получил повреждения остеклений.
По имеющейся у нас информации, огонь велся боевиком из состава 3-го полка спецназначения ВСУ.
Мы не исключаем, что стрельбой по школе снайпер отрабатывал свои навыки и демонстрировал их начальникам, так как по данным нашей разведки несколько дней назад в зону «ООС» прибыла группа снайперов-разведчиков, прошедших обучение в центре подготовки ССО в г. Кропивницкий (декоммунизированный Кировоград, прим. РВ) Кировоградской области.
Мы призываем мировую общественность и международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения норм гуманитарного права, направленный на террор мирных жителей нашей Республики.
Все материалы о результатах обстрела со стороны ВСУ будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Марченко.
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