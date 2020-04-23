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Навального заподозрили в накрутке голосов для продвижения своего проекта.

14:48. 23 апреля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

scale_1200

Для продвижения проекта блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» могут использоваться искусственные накрутки голосов, утверждает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы канала пишут, что проект, «состоящий из популистских предложений, продвигается в виде петиций на нескольких платформах и на специальном сайте 5steps.vote.». 

При этом как минимум в двух из этих ресурсов возможно применение «накрутки».

Так, на зарегистрированном в Германии сайте 5steps.vote для подписания петиции «необходимо указать е-mail, регион, пол и возраст», а после заполнения формы «необходимо подтвердить почту простым кликом». 

«Никакой идентификации пользователя не производится, а для оставления новой «подписи» необходимо просто сменить е-mail», – отмечают авторы канала. 

Кроме того, «все данные обрабатываются на серверах в Германии и могут быть использованы в дальнейшем». 

Такая же ситуация «сложилась и в приложении для петиций во «ВКонтакте», где подтверждение проходит через сам аккаунт, что позволяет накрутить голоса через бото-фермы». 

При этом ранее сторонница Навального Любовь Соболь заявила, что телеканал RT якобы накручивает просмотры на видеохостинге YouTube.

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/22/1035624.html

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