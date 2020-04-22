Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Украинские оккупанты продолжают подвергать угрозе жизни и здоровье мирных жителей, проживающих на временно подконтрольной Украине территории.

По данным нашей разведки, боевики 30-й бригады совершили минирование автодороги на востоке от н.п. Попасная, установив сорок шесть противотанковых мин в непосредственной близости к проезжей части дороги, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей СММ ОБСЕ.

Данные факты также подтверждаются миссией ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация о бесчинствах украинских карателей на оккупированной территории Донбасса.

Преступники из 25 бригады не только вымогают деньги с граждан на блокпостах, но и орудуют на улицах населённого пункта Счастье. Бесконтрольные боевики представляются патрулём и безосновательно задерживают граждан. Запуганные жители города вынужденно терпели эти выходки, но случай, произошедший в н.п. Счастье, вызвал волну возмущения.

Утром 19 апреля жительница населённого пункта Счастье гражданка Светлана Н., 2003 года рождения, вышла из дома в магазин за продуктами, спустя сутки местные жители нашли её без сознания в лесопосадке, со множественными телесными повреждениями.

Со слов потерпевшей, военнослужащие 25 бригады задержали её за то, что она якобы нарушила режим самоизоляции. Она пыталась объяснить, что идёт за продуктами, но её не стали слушать и силой затащили в машину, после чего избили и изнасиловали.

Командование бригады предпринимает попытки финансово уладить резонансный конфликт с родственниками потерпевшей и, так сказать, откупиться за преступление подчинённых, но родители не согласны променять честь семнадцатилетней дочери на грязные подачки оккупантов.

Возмущённые местные жители, забыв о режиме карантина, собираются перед расположением части и отделением полиции с требованием выдать преступников на суд народа.

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В зоне «ООС» продолжается обострение эпидемиологической ситуации. Так, в связи с введением карантинных мероприятий, сроки ротации перенесены на неопределённое время, до особых указаний.

Недовольные военнослужащие, обречённые дальше сходить с ума в зоне карательной операции, массово симулируют симптомы коронавирусной инфекции, а в связи с отсутствием тест-систем командование соединений ВСУ обязано отправлять их на карантин.

20 апреля в 40 артиллерийской бригаде ВСУ военнослужащие массово отказались выполнять задачи по предназначению, мотивируя это тем, что их сослуживцы, отправленные на карантин, симулируют симптомы и просто уклоняются от службы.

В зону ответственности бригады прибыла комиссия штаба «ООС» совместно с офицерами ВСП, ведётся разбирательство.

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В подразделениях ССО ВСУ продолжается разбирательство по факту разрыва мины в канале ствола во время проведения специальных стрельб из минометов на военном полигоне «Ивановка», в результате которого погиб один и получили тяжелые ранения восемь украинских боевиков.

Как сообщалось ранее, в ходе разбирательства было установлено, что миномёт и боеприпасы к нему были переданы в ТГр СпН ОЦ СО «Север» боевиками национальной гвардии, которые, в свою очередь, изъяли миномёт в подразделении ДУК «Правый сектор»*, незаконно действующего в зоне карательной операции.

За использование во время учебных стрельб неучтённого миномёта всю вину за произошедшее возложили на погибшего сержанта ССО Матвейчука. Возложив всю вину на него, командование ССО лишило его семью страховки, оставив жену и двоих детей погибшего без средств к существованию.

Сослуживцы Матвейчука инициировали сбор средств среди военнослужащих ССО, чтобы хоть как-то помочь семье погибшего спецназовца.

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Соединения ВСУ продолжают нести небоевые потери в зоне карательной операции.

Так, в ночь с 20 на 21 апреля военнослужащие 2 механизированного батальона 30 бригады ВСУ массово отказались выполнять приказы командиров, ссылаясь на режим самоизоляции. Открытый отказ подчинённых привёл к применению физической силы со стороны офицеров бригады.

В результате завязавшейся массовой драки и применения оружия для усмирения подчинённых трое военнослужащих получили огнестрельные ранения, пятнадцать человек имеют травмы различной степени тяжести. У одного офицера выбит глаз.

Со всеми участниками происшествия ведут работу офицеры ВСП и СБУ, о массовом саботаже доложено командующему «ООС».

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.