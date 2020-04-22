Der Spiegel: ВОЗ обвиняет правительства и требует денег.
Эксперты ВОЗ напомнили, что полгода назад предупреждали о возможной пандемии
После того как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив эту организацию в том, что мир оказался неподготовленным к пандемии коронавируса, эксперты ВОЗ выступили со встречным обвинением. ВОЗ обвиняет государства в том, что те сами виноваты в серьёзных упущениях, которые помешали им успешно бороться с эпидемией.
«В настоящий момент у ВОЗ дела идут, мягко говоря, не очень хорошо. Не только потому, что Дональд Трамп сделал организацию козлом отпущения из-за собственных неудач и перекрыл ей денежный кран, но и потому что манёвр американского президента поставил в центр внимания слабые стороны ВОЗ»,
– пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Издание отмечает, что в преддверии встречи министров здравоохранения G20 ВОЗ раскритиковала правительства, которые не смогли вовремя принять меры по предупреждению пандемии, и потребовала увеличить финансирование организации. Кроме того, ВОЗ отметила свою «ведущую роль в мировой борьбе с эпидемическими заболеваниями».
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство стран мира не подготовлены к эпидемиям. Лишь третья часть государств способны не только обнаруживать вспышки различных заболеваний, но и отреагировать на них должным образом. Возможности же предпринимать адекватные меры по остановке эпидемий ограничены даже в странах с высоким развитием системы здравоохранения. В бедных же странах последствия эпидемий всегда оборачиваются катастрофами.
«Пандемия коронавируса обнаружила недостаток квалифицированных сотрудников и инфраструктуры в системах здравоохранения; неумение противодействовать ложной информации, в частности в социальных сетях. Также отсутствуют надёжные цепочки поставок и логистика для срочного приобретения медицинского оборудования; не хватает инвестиций в исследование возбудителей заболеваний; наблюдаются недостатки в учёте данных и их сопоставлении на международном уровне; международное сотрудничество функционирует плохо»,
– перечисляет Der Spiegel обвинения в адрес правительств мира.
Эксперты ВОЗ знают, почему всё это происходит: только лишь потому, что «ВОЗ не дают возможность осуществлять координацию и кооперацию».
«Это открытый ответный упрёк в адрес Трампа и других критиков, в последнее время нападавших на ВОЗ»,
– уверен автор статьи журналист Маркус Бекер.
Он отмечает, что эксперты ВОЗ предупреждали ещё в сентябре прошлого года на Генеральной Ассамблее ООН о возможности пандемии и её последствиях. Однако ни одна страна не прислушалась к советам и не сделала выводов. Теперь же ВОЗ призывает учесть все ошибки и создать мировой запас медицинского оборудования, создать мобильные медицинские бригады, которые можно было бы отправлять при необходимости в любую точку мира, а также начать более активное исследование возбудителей всевозможных заболеваний.
«После того как Трамп лишил ВОЗ финансирования, организацию, по крайней мере на словах, поддержали в разных регионах мира. Евросоюз, правительство ФРГ, а также Россия и Китай резко раскритиковали шаг президента США. Политик из партии СДПГ Рольф Мютцених и вовсе назвал Трампа «угрозой здоровью человечества». Но насколько широкой будет поддержка ВОЗ, когда речь зайдёт о конкретных и, возможно, дорогих мерах, покажет время»,
– констатирует Der Spiegel.
Соб. корр. ФСК
Источник: https://www.fondsk.ru/news/2020/04/21/der-spiegel-voz-obvinjaet-pravitelstva-i-trebuet-deneg-50683.html
ВОЗ как оказалось ЧАСТНАЯ лавочка которая успешно прогнула Россию ))
А вот Трамп не прогнулся ))
ВАДА или ВОЗ жулики но Россия вынужденно прогибается