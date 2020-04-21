Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2020
- 09:46 Зараженные коронавирусной инфекцией ВСУшники сбежали с Донбасса, прихватив с собой оружие.
- 03:00 Потери в рядах ССО: Один миномёт «правосеков» вывел из строя девятерых «ВСУшников».
- Вчера 23:52 Подрыв танка под Песками.
- Вчера 23:26 СРОЧНО: Взрывы под Донецком — уничтожен танк ВСУ, убиты военные.
- Вчера 22:46 Русские своих не бросают! Продолжение истории сербского добровольца Горана Чирича.
Зараженные коронавирусной инфекцией ВСУшники сбежали с Донбасса, прихватив с собой оружие
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Потери в рядах ССО: Один миномёт «правосеков» вывел из строя девятерых «ВСУшников»
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС».
В подразделениях НГУ нарастает паника, вызванная публикацией в украинских СМИ информации о заражении коронавирусной инфекцией командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Балана и его заместителя, генерал-лейтенанта Сподара.
Командование НГУ в срочном порядке проводит тестирование личного состава на предмет заражения коронавирусной инфекцией, которое не проводилось ранее, что и привело к масштабной эпидемии.
Для проверки всего личного состава национальной гвардии не хватает тестов и необходимого количества медицинского персонала.
Пункты забора анализов на коронавирус расположены в гражданских медицинских учреждениях городов Северодонецка и Лисичанска. Очереди нацгвардейцев в городских поликлиниках пугают мирных жителей.
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Местное население руководствуется здравым смыслом и не вступает в контакт с военнослужащими НГУ, которые продолжают нести службу на блок-постах и в составе патрулей, несмотря на явные симптомы заражения коронавирусом.
Так, 19 апреля на блок посту НГУ «Лисичанск-Горское» гражданин Богдан Николаевич К. отказался выполнить требования сотрудников национальной гвардии, не вышел из машины и заблокировал двери.
Гражданин К. мотивировал свой отказ тем, что военнослужащие не использовали защитные маски и перчатки, а один из нацгвардейцев имел нездоровый вид и громко кашлял.
Боевики нацгвардии разбили стекло автомобиля и силой заставили гражданина покинуть транспортное средство. Пострадавший от действий боевиков национальной гвардии гражданин К. обратился в местное отделение полиции с жалобой на повреждение автомобиля и побои, но его заявление не приняли и выгнали со словами, что военнослужащие нацгвардии имели полное право застрелить его на месте за неповиновение.
Случай бесчинства в отношении гражданского лица на блокпосту «Лисичанск-Горское» далеко не единичный.
В зоне карательной операции продолжают отмечаться случаи вымогательства денежных средств у населения военнослужащими ВСУ, выполняющими задачи на блок-постах.
Особенно преуспели в отъёме денег у мирных граждан боевики 59-й бригады ВСУ.
Под предлогом проверки на коронавирус военнослужащие соединения останавливают гражданские транспортные средства и вымогают взятку за право продолжить движение.
По словам очевидцев, размер взятки составляет от пятисот до пяти тысяч гривен в зависимости от типа автомобиля и настроения боевиков. Из-за многочисленных жалоб мирных жителей в подразделения 59 бригады с целью проверки прибыли сотрудники военной контрразведки СБУ.
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Благодаря преступной халатности руководства и личного состава национальной гвардии Украины, пандемия коронавируса распространилась из зоны «ООС» в другие регионы Украины.
Так, в подразделениях ССО ВСУ проведено разбирательство по факту разрыва мины в канале ствола во время проведения специальных стрельб из минометов на военном полигоне «Ивановка», в результате которого погиб один и получили тяжелые ранения восемь украинских боевиков.
По данным наших источников, в ходе разбирательства было установлено, что миномёт и боеприпасы к нему были переданы в ТГр СпН ОЦ СО «Север» боевиками национальной гвардии, которые, в свою очередь, изъяли миномёт в подразделении ДУК «Правый сектор»*, незаконно действующем в зоне карательной операции.
В ходе оказания медицинской помощи тяжело раненым военнослужащим были сделаны тесты на коронавирус, которые впоследствии показали положительный результат. Ещё трое военнослужащих ТГр СпН ОЦ СО «Север» с полигона «Ивановка» были госпитализированы в «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» г. Краматорска с подозрением на коронавирус.
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Подрыв танка под Песками
Из ДНР сообщают, что в районе поселка Пески, на дороге Пески-Первомайское, на противотанковой мине подорвался танк Т-64 ВСУ из 57-й бригады. 3 члена экипажа погибли. Взрывом поврежден военный грузовик, где 2 тяжелых 300х. С учетом того, что этот район уже давно находится под ВСУ, нельзя исключать, что на свою же мину наехали, хотя и варианта с действиями ДРГ, которая умело зашла и разместила мины, тоже отметать не стоит.
К ночи на Донецком направлении и в районе Ясиноватой продолжались перестрелки (стрелковка, пулеметы, АГС, гранатометы, минометы), но с этим все как обычно и без серьезных изменений.
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СРОЧНО: Взрывы под Донецком — уничтожен танк ВСУ, убиты военные
Сегодняшние провокации со стороны ВСУ принесли очередные небоевые потери в рядах украинских боевиков.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«Нашей разведкой получена оперативная информация об очередном чрезвычайном происшествии среди украинских преступников.
Так, по полученным данным, сегодня в 20.30 на северной окраине н. п. Пески, на подконтрольной Украине территории, произошел подрыв танка Т-64 из состава 57-й бригады.
По нашей информации, подрыв произошел на противотанковой мине, установленной на участке дороги Пески — Первомайское.
Экипаж танка, в количестве трех боевиков погиб, находившиеся в танке боеприпасы продолжают разрываться.
Также поврежден грузовой автомобиль ВФУ, находившийся в сопровождении. Водитель и старший грузовика получили тяжелые ранения», — говорится в заявлении Управления Народной милиции ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Русские своих не бросают! Продолжение истории сербского добровольца Горана Чирича
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