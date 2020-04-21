Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС».

В подразделениях НГУ нарастает паника, вызванная публикацией в украинских СМИ информации о заражении коронавирусной инфекцией командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Балана и его заместителя, генерал-лейтенанта Сподара.

Командование НГУ в срочном порядке проводит тестирование личного состава на предмет заражения коронавирусной инфекцией, которое не проводилось ранее, что и привело к масштабной эпидемии.

Для проверки всего личного состава национальной гвардии не хватает тестов и необходимого количества медицинского персонала.

Пункты забора анализов на коронавирус расположены в гражданских медицинских учреждениях городов Северодонецка и Лисичанска. Очереди нацгвардейцев в городских поликлиниках пугают мирных жителей.

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Местное население руководствуется здравым смыслом и не вступает в контакт с военнослужащими НГУ, которые продолжают нести службу на блок-постах и в составе патрулей, несмотря на явные симптомы заражения коронавирусом.

Так, 19 апреля на блок посту НГУ «Лисичанск-Горское» гражданин Богдан Николаевич К. отказался выполнить требования сотрудников национальной гвардии, не вышел из машины и заблокировал двери.

Гражданин К. мотивировал свой отказ тем, что военнослужащие не использовали защитные маски и перчатки, а один из нацгвардейцев имел нездоровый вид и громко кашлял.

Боевики нацгвардии разбили стекло автомобиля и силой заставили гражданина покинуть транспортное средство. Пострадавший от действий боевиков национальной гвардии гражданин К. обратился в местное отделение полиции с жалобой на повреждение автомобиля и побои, но его заявление не приняли и выгнали со словами, что военнослужащие нацгвардии имели полное право застрелить его на месте за неповиновение.

Случай бесчинства в отношении гражданского лица на блокпосту «Лисичанск-Горское» далеко не единичный.

В зоне карательной операции продолжают отмечаться случаи вымогательства денежных средств у населения военнослужащими ВСУ, выполняющими задачи на блок-постах.

Особенно преуспели в отъёме денег у мирных граждан боевики 59-й бригады ВСУ.

Под предлогом проверки на коронавирус военнослужащие соединения останавливают гражданские транспортные средства и вымогают взятку за право продолжить движение.

По словам очевидцев, размер взятки составляет от пятисот до пяти тысяч гривен в зависимости от типа автомобиля и настроения боевиков. Из-за многочисленных жалоб мирных жителей в подразделения 59 бригады с целью проверки прибыли сотрудники военной контрразведки СБУ.

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Благодаря преступной халатности руководства и личного состава национальной гвардии Украины, пандемия коронавируса распространилась из зоны «ООС» в другие регионы Украины.

Так, в подразделениях ССО ВСУ проведено разбирательство по факту разрыва мины в канале ствола во время проведения специальных стрельб из минометов на военном полигоне «Ивановка», в результате которого погиб один и получили тяжелые ранения восемь украинских боевиков.

По данным наших источников, в ходе разбирательства было установлено, что миномёт и боеприпасы к нему были переданы в ТГр СпН ОЦ СО «Север» боевиками национальной гвардии, которые, в свою очередь, изъяли миномёт в подразделении ДУК «Правый сектор»*, незаконно действующем в зоне карательной операции.

В ходе оказания медицинской помощи тяжело раненым военнослужащим были сделаны тесты на коронавирус, которые впоследствии показали положительный результат. Ещё трое военнослужащих ТГр СпН ОЦ СО «Север» с полигона «Ивановка» были госпитализированы в «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» г. Краматорска с подозрением на коронавирус.

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.