Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания.

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Информацию об этом новшестве опубликовало издание «Инфореактор». Согласно полученным данным, операционная система основана на ядрах Linux различных версий со встроенными средствами защиты информации. Установить ОС довольно просто. Необходимо просто зайти на официальный сайт компании и пройти по ссылке, скачав файл на свое компьютерное устройство.

Для установки доступно общее программное обеспечение на базе ядер Linux версий 2.6.14, 2.6.33 и 3.14 (ОПО «Эльбрус»). Также на сайте находится портированная версия Debian 8.11, которая функционирует на основе версии 4.9 и операционная система с функцией разработки. Она работает на базе PDK ОС «Эльбрус».

Для установки ОС «Эльбрус» придется выполнить несколько действий. Пользователь должен направить соответствующий запрос. В данном случае версия используется в качестве специального софта. Другие операционные системы доступны для скачивания.

Ранее сообщалось, что в России создадут мощнейший суперкомпьютер на процессоре «Эльбрус».

Источник: https://politexpert.net/147318-operacionnaya-sistema-elbrus-stala-dostupna-dlya-skachivaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews