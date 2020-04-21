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Как нам жить? // Письма

23:20. 21 апреля 2020 52 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Будучи человеком трезвым и законопослушным, я всегда внимательно изучаю речи наших первых руководителей, а также по возможности законы и подзаконные акты, особенно последнее время. Не от хорошей жизни, но надеясь на стабильность и “государственность” предприятия работаю в Мосметро. И я, и все работающие вокруг меня люди, имея уверенность в том, что это предприятие четко исполняет указы руководства страны, спокойно восприняли этот кризис.




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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n6h_lMCon6o

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14745 7217
    BlackCat 21 апреля 2020 в 23:54

    Семин видать совсем плох.
    Вирус – не вина правительства.
    Но как выжить (на 12000 руб) – вина.
    То есть людям дают возможность получить деньги, при этом сберегая здоровье от потенциального заражения себя и семьи, но якобы этого мало.
    Если метеорит упадет на Землю – Семин тоже обратится к властям – платите деньги?
    Думаю это уже уровень идиотизма.
    P.S. – письма то где?
    Болтология – болтологией, но письма в материале нет.

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