Как нам жить? // Письма

Будучи человеком трезвым и законопослушным, я всегда внимательно изучаю речи наших первых руководителей, а также по возможности законы и подзаконные акты, особенно последнее время. Не от хорошей жизни, но надеясь на стабильность и “государственность” предприятия работаю в Мосметро. И я, и все работающие вокруг меня люди, имея уверенность в том, что это предприятие четко исполняет указы руководства страны, спокойно восприняли этот кризис.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n6h_lMCon6o