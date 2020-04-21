COVID-19: утренняя сводка

Начнём сегодняшнюю утреннюю медицинскую сводку с хороших новостей. В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы переболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель Собянина Анастасия Ракова.

Построенная за месяц инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Американский университет Хопкинса к утру 21 апреля приводит такие цифры:

Всего случаев в мире — 2 475 841, скончались 170 261 человек.

1. США — 786 638 / 42 295

2. Испания — 200 210 / 20 852

3. Италия — 181 228/ 24 114

4. Франция — 156 480 / 20 292

5. Германия — 147 065 / 4 862

6. Великобритания — 125 856 / 16 550

7. Турция — 90 980 / 2 140

8. Китай — 83 826 / 4 636

9. Иран — 83 505 / 5 209

10. Россия — 47 121 / 405

По Москве цифры оперштаба выглядят так: 26 350 случаев заражения выявлено, 204 человека умерли, 1 838 вылечились.

В Москве возбудили дело за неправдивую информацию, вброшенную в соцсети, о трупах, которые якобы «пачками вывозят из больницы в районе Крылатское в Москве». По мнению автора вброса, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», люди якобы умирают от коронавируса. Наказанием за вброс могут стать три года общественных работ и крупный штраф.

Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за халатность, которую, по их мнению, международная организация проявила в ситуации с коронавирусом.

Как сообщала «Русская Весна», глава ВОЗ обратился к человечеству, предупредив, что самое страшное ещё впереди.

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