COVID-19: утренняя сводка
Начнём сегодняшнюю утреннюю медицинскую сводку с хороших новостей. В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы переболевших коронавирусом. Об этом сообщила заместитель Собянина Анастасия Ракова.
Построенная за месяц инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.
Американский университет Хопкинса к утру 21 апреля приводит такие цифры:
Всего случаев в мире — 2 475 841, скончались 170 261 человек.
1. США — 786 638 / 42 295
2. Испания — 200 210 / 20 852
3. Италия — 181 228/ 24 114
4. Франция — 156 480 / 20 292
5. Германия — 147 065 / 4 862
6. Великобритания — 125 856 / 16 550
7. Турция — 90 980 / 2 140
8. Китай — 83 826 / 4 636
9. Иран — 83 505 / 5 209
10. Россия — 47 121 / 405
По Москве цифры оперштаба выглядят так: 26 350 случаев заражения выявлено, 204 человека умерли, 1 838 вылечились.
В Москве возбудили дело за неправдивую информацию, вброшенную в соцсети, о трупах, которые якобы «пачками вывозят из больницы в районе Крылатское в Москве». По мнению автора вброса, против которого уже возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», люди якобы умирают от коронавируса. Наказанием за вброс могут стать три года общественных работ и крупный штраф.
Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за халатность, которую, по их мнению, международная организация проявила в ситуации с коронавирусом.
Как сообщала «Русская Весна», глава ВОЗ обратился к человечеству, предупредив, что самое страшное ещё впереди.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1587446569