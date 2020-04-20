«Утонули тысячи»: как подлодка СССР устроила главное кораблекрушение века
19:26. 20 апреля 2020 277 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru @ Андрей Коц
Две торпеды, одна цель, множество уничтоженных нацистов — 75 лет назад, в ночь на 17 апреля 1945-го, советская подлодка Л-3 атаковала немецкий военный транспорт «Гойя». Из семи тысяч солдат и офицеров вермахта, находившихся на борту, спаслись лишь 185. Об этой и других самых успешных атаках советских подводников — в материале РИА Новости.
Ночная атака
Ко второй половине апреля 1945-го дизель-электрическая подлодка Л-3 типа «Ленинец» под командованием капитана 3-го ранга Владимира Коновалова уже много дней охотилась в водах Балтики. Субмарина патрулировала выход из Данцигской бухты, через которую немцы в рамках операции «Ганнибал» морем эвакуировали из Восточной Пруссии разбитые войска. Транспорт «Гойя» водоизмещением 5230 тонн уже совершил четыре похода и вывез на территорию рейха почти 20 тысяч солдат и офицеров вермахта. Пятый рейс стал для него последним.
Уже в сумерках 16 апреля Л-3 обнаружила конвой из трех транспортов и двух кораблей охранения севернее маяка Риксгафт. Коновалов через перископ выбрал для атаки самую крупную цель. Но чтобы угнаться за противником, субмарине пришлось всплыть и двигаться в надводном положении. Немецкие корабли шли быстро, и Л-3 выжимала из своих двигателей максимум мощности.
Советским подводникам помог случай. В 22:30 теплоход «Кроненфельс» лег в дрейф из-за поломки в машинном отделении. Весь конвой был вынужден остановиться. Неисправность устраняли около часа. К этому времени Л-3 уже совершила необходимые маневры и вышла на рубеж атаки. Коновалов отдал команду на пуск торпед около полуночи. Через несколько секунд гидроакустик доложил о двух взрывах в районе цели. Одна торпеда попала в машинное отделение «Гойи», вторая взорвалась в носовой части. Рвануло так, что мачты корабля обрушились на палубу, в небо поднялись столбы огня и дыма. В считанные минуты транспорт затонул, переломившись пополам.
Корабли охранения пустились в погоню за советской подлодкой, однако Л-3 ушла от преследования и успешно вернулась на базу. Немцы понесли огромные потери: из семи тысяч находившихся на борту «Гойи» военнослужащих удалось спасти лишь 185. Гвардии капитану 3-го ранга Владимиру Коновалову за эту операцию присвоили звание Героя Советского Союза.
Торпеда «За Родину»
Самая известная победа советских подводников в годы Великой Отечественной — успешная атака немецкого транспорта «Вильгельм Густлофф» экипажем С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско 30 января 1945-го. Уничтожено порядка шести с половиной тысяч человек, в том числе около 1300 моряков подводного флота. От этого удара кригсмарине так и не оправился до конца войны.
Как и «Гойя», «Вильгельм Густлофф» перевозил немецких военных и беженцев из порта Данцига. Вопреки законам тактики корабль шел прямым курсом, не совершая противолодочных маневров и даже не выключив яркое освещение. Около семи часов вечера 30 января 1945-го огни заметили с субмарины С-13, находившейся в надводном положении. Лодка бросилась в погоню. В 21:00 С-13 зашла на цель со стороны берега, где её меньше всего ждали. В 21:04 с дистанции менее 1000 метров лодка выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем ещё две — «За советский народ» и «За Ленинград». Снаряды успешно поразили транспорт.
«Вильгельм Густлофф» получил сильные повреждения и затонул примерно через час. Выжили только 2500 пассажиров. Большинство погибших были гражданскими беженцами, за что Маринеско некоторые западные историки называют военным преступником. Однако советский офицер не нарушил никаких писаных и неписаных правил ведения боевых действий.
Во-первых, на борту «Густлоффа» находилось вооружение, что делало его явной мишенью. Во-вторых, транспорт перевозил военнослужащих действующей армии. В-третьих, он шел в сопровождении боевого корабля и не имел маркировки госпитального судна.
Лишить нефти
Иногда одна успешная торпедная атака способна серьезно повлиять на ход всей войны, что осенью 1941-го и доказали подводники Черноморского флота. Двадцать девятого сентября капитан-лейтенант Александр Девятко, командовавший субмариной Щ-211, обнаружил у берегов Болгарии неприятельский конвой, шедший из румынской Констанцы в Италию.
Офицер принял решение атаковать головной корабль — итальянский танкер «Суперга» водоизмещением более шести тысяч тонн, под завязку заполненный нефтью. Подводники уже приготовили к залпу три носовых торпедных аппарата, когда лодке пришлось резко уйти на глубину: Щ-211 обнаружил сторожевой катер. Однако Девятко не сдавался, совершил маневр и атаковал «Супергу» из кормовых аппаратов. Судно получило пробоину, но осталось на плаву. Щ-211, оторвавшись от преследования, вернулась к конвою, и вечером следующего дня Александр Девятко, подкравшись к итальянцу на два кабельтовых (370 метров), добил его двумя торпедами.
А ночью 5 ноября 1941-го отличился экипаж подводной лодки Щ-214 под командованием капитан-лейтенанта Владимира Власова. Он торпедировал другое итальянское нефтеналивное судно — «Торчелло» — водоизмещением три с половиной тысячи тонн, шедшее из Босфора в Констанцу. Хватило одного выстрела с дистанции примерно четыре кабельтовых (740 метров). За месяц фашистская Италия потеряла два из пяти танкеров, перевозивших топливо из Румынии.
Успешные действия советских подлодок вынудили Рим отказаться от доставки румынского топлива для своих кораблей до середины мая 1942-го. Итальянский флот в полном составе встал на якорь, отдав Средиземное море англичанам. А те не растерялись и устроили беспрепятственное избиение немецких транспортов, снабжавших африканскую группировку стран «оси» горючим, боеприпасами, техникой и людьми. По сути, две результативные торпедные атаки привели к тому, что инициатива в Северной Африке окончательно и бесповоротно перешла к союзникам по антигитлеровской коалиции.
Источник: https://nstarikov.ru/utonuli-tysjachi-kak-podlodka-sssr-ustroila-glavnoe-korablekrushenie-veka-114877
Эх, жалко, что степаныч после войны родился… А то бы он на своей гипсокартоновой лодке ещё бы больше фицев потопил…
Не расслабляйся, у Степанычей отцы отдолбили фрицев по высшему разряду.
Неужели твой толоконный лоб ничего не понимает???…