«Утонули тысячи»: как подлодка СССР устроила главное кораблекрушение века

Корабли охранения пустились в погоню за советской подлодкой, однако Л-3 ушла от преследования и успешно вернулась на базу. Немцы понесли огромные потери: из семи тысяч находившихся на борту «Гойи» военнослужащих удалось спасти лишь 185. Гвардии капитану 3-го ранга Владимиру Коновалову за эту операцию присвоили звание Героя Советского Союза.

Торпеда «За Родину»

Самая известная победа советских подводников в годы Великой Отечественной — успешная атака немецкого транспорта «Вильгельм Густлофф» экипажем С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско 30 января 1945-го. Уничтожено порядка шести с половиной тысяч человек, в том числе около 1300 моряков подводного флота. От этого удара кригсмарине так и не оправился до конца войны.

CC0 / / Немецкий военный транспорт «Вильгельм Густлофф»

Как и «Гойя», «Вильгельм Густлофф» перевозил немецких военных и беженцев из порта Данцига. Вопреки законам тактики корабль шел прямым курсом, не совершая противолодочных маневров и даже не выключив яркое освещение. Около семи часов вечера 30 января 1945-го огни заметили с субмарины С-13, находившейся в надводном положении. Лодка бросилась в погоню. В 21:00 С-13 зашла на цель со стороны берега, где её меньше всего ждали. В 21:04 с дистанции менее 1000 метров лодка выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем ещё две — «За советский народ» и «За Ленинград». Снаряды успешно поразили транспорт.