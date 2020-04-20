Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Преступное командование оккупационных сил продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, что создает угрозу для жизни и здоровья мирных жителей.

В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Капитаново нашей разведкой выявлены два танка Т-64.

В н. п. Счастье в непосредственной близости от жилых домов вскрыты замаскированные позиции трех боевых бронированных машин 25-й ОВДБр ВСУ.

Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.

Также, по данным нашей разведки, боевики 25-й бригады провели минирование автодороги к юго-востоку от н. п. Счастье, установив тридцать три противотанковых мины. Эта дорога регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями СММ ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС». Ситуацию усугубляет полное игнорирование симптомов у подчинённого личного состава в соединениях ВФУ в зоне карательной операции.

Так, назначенный на должность начальника штаба «ООС» генерал-майор Кидонь прибыл в составе комиссии в зону ответственности 30-й бригады ВФУ с целью ознакомления с обстановкой в соединении.

По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что военнослужащие с явными симптомами коронавирусной инфекции не освобождаются от несения службы.

Кроме того, заражённые боевики соединения активно контактируют с местным населением.

17 апреля, в день прибытия комиссии штаба «ООС», местные жители населённого пункта Попасная обратились к командиру 30-й бригады с жалобой о том, что в их доме проживают военнослужащие ВФУ с явными симптомами коронавируса.

По словам местных жителей, боевики не соблюдают никаких мер предосторожности, не используют защитные маски и перчатки, а вместо того, чтобы исключить общение с окружающими, боевики устраивают посиделки во дворе дома с распитием спиртных напитков.

У гражданина Алексея П., проживающего в доме по соседству с боевиками, подтвердился тест на коронавирус.

Данная информация дошла до начальника штаба «ООС», однако никаких мер принято не было. Военнослужащие бригады продолжают проживать по соседству с местными жителями, тем самым способствуя распространению коронавирусной инфекции.

Наплевав на своих подчинённых, командование «ООС» не забывает заботиться о своём здоровье.

Вместо того, чтобы своевременно выявлять факты заражения среди подчинённого личного состава, излишнее внимание уделяется состоянию здоровья генералитета.

Каждый генерал ВСУ каждые 2 дня проходит тест на коронавирус. Причиной регулярных проверок стал факт заражения коронавирусом нового типа командующего национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Балана.

По данным наших источников, Балан заразился от своего заместителя генерал-лейтенанта Сподара. В марте этого года Сподар проводил плановую проверку тылового и медицинского обеспечения в полку «Азов» — в то время, когда там скончался от коронавируса военнослужащий Стельмах В. Н. Игнорируя режим карантина и элементарные требования предосторожности, Сподар продолжал посещать совещания НГУ, заражая своих коллег.

Данный инцидент является ярким показателем реального положения дел в подразделениях НГУ, где даже командование стало жертвой пандемии, а на состояние здоровья личного состава уже давно никто не обращает внимания.

Мы обращаемся к жителям территорий, оккупированных карателями! Будьте осторожны: инфицированные военнослужащие НГУ продолжают нести службу на блокпостах и в составе патрулей, избегайте любых контактов с носителями коронавируса, а при первых симптомах своевременно обращайтесь к врачу.

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Самым страшным врагом ВФУ по-прежнему остаётся не коронавирус, а пьянство и преступная халатность.

Так, по данным наших источников, в ночь с 18 на 19 апреля военнослужащие 1-го механизированного батальона 93-й бригады на боевых позициях начали отмечать православную Пасху. После употребления спиртных напитков мл. с-т Черняк решил устроить праздничный салют, выстрелив в воздух из РПГ.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, боевик потерял равновесие во время выстрела и попал в блиндаж, расположенный в нескольких метрах от него.

В результате взрыва кумулятивного снаряда Черняк и двое его сослуживцев — рядовой Туранов и ст. солдат Кочура — получили множественные осколочные ранения.

За прошедшую неделю небоевые потери противника в ОТГ «Север» составили одиннадцать боевиков ранеными и тринадцать погибшими.

Семеро военнослужащих из 93-й, 30-й ОМБр и 25-й ОВДБр погибли от коронавируса.

В результате детонации минно-взрывных устройств погибли двое боевиков 93-й ОМБр, один 30-й ОМБр и двое 25-й ОВДБр. Один боевик 59-й ОМПБр погиб в результате неуставных взаимоотношений.

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