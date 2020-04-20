Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2020
- 19:34 К вопросу о подвале в ГБР “Бэтмен”.
- 03:00 Смерть косит ВСУ на Донбассе: оккупанты самоуничтожаются, разносят заразу среди своих и населения.
- Вчера 21:43 Интенсивность обстрелов после обмена снова возрастает.
К вопросу о подвале в ГБР “Бэтмен”
Некоторые читатели просят прокомментировать последнее видео Егора Иванова https://www.youtube.com/watch?v=gsWRPJVk_LE&t=3146s, где затрагивался вопрос ГБР "Бэтмен".
Фабула там простая – у Тубуса возник спор с неким "Лукичом", которого подозревают в том, что это бывший ополченец с позывным "ЛуишФиго" (про то, что он скрывается в Магадане, писали еще в январе 2015 года http://magspace.ru/blog/269428.html), который служил у Беднова в 2014 году (и который был одиним из обвиняемых в злоупотреблениях на подвале), ну и собственно поднимаются уже известные обвинения озвученные Генпрокуратурой ЛНР после убийства Беднова, которого имел удовольствие знать лично. Так как по фактуре в видео Тубуса лично для меня ничего принципиально нового нет, то просто отсылаю к материалу 2015 года, где разбирал этот вопрос https://colonelcassad.livejournal.com/1972757.html (к сожалению, за 5 лет не все фотографии сохранились)
Из того, что произошло после 2015 года стоит отметить, что некоторые лица из руководства Геншашлычной при Плотницком (которых связывали с делами Беднова и Мозгового) были арестованы в 2017 году, в том числе и за фальсификацию "государственного переворота в ЛНР" в 2016-м году https://colonelcassad.livejournal.com/3800690.html, в ходе которого в тюремной камере был убит премьер-министр ЛНР Цыпкалов (это стыдливо назвали "самоубийством"), незаконно задержан полковник Киселев, (позывной "Коммунист") который в 2015-2016 году был основным спикером УНМ ЛНР, а экс-глава Народного Совета ЛНР Карякин был вынужден бежать в Ростов.
Во время раскрытия фейкового "госпереворота", Генпрокуратуру ЛНР образца 2014-2017 года прямо обвиняли в соучастии деятельности Плотницкого https://colonelcassad.livejournal.com/3829354.htm И так далее, кому интересно, просто поинтересуйтесь биографиями Исмаилова, Рахно, Горенко, Подоброго и других героев генпрокуратуры ЛНР в период 2014-2017 годов. Вот например письмо жены бывшего Генпрокурора ЛНР Подоброго, которое публиковал у себя по просьбе его жены, когда он сидел на подвале https://tgstat.ru/channel/@boris_rozhin/6034 Это для понимания специфики прокурорской работы в ЛНР. В общем, касательно обвинений со стороны Генпрокуратуры ЛНР, стоит учитываеть ее бэкграунд и специфику того периода "государственного строительства" в ЛНР.
В остальном же, если есть конкретная фактура по криминалу, то ее конечно надо расследовать и передавать в суд, так как еще по 2014 году было хорошо известно, что пока одни воевали на фронте и проливали кровь, иные деятели занимались мародерством или убийствами (как это было с бандой в Брянке, которая убивала местных коммерсов и сбрасывала трупы в шахту, пока ее не накрыли) или вывозили дорогие иномарки в Ростов или Днепропетровск (история элитных автосалонов Донбасса еще ждет своих пытливых исследователей). Можно вспомнить банды чеченов, которых специально обученные люди "понулили" весной 2015 года, после чего кривая особо тяжких пошла вниз. Причины этого вполне понятны. Большую часть 2014-го года государство на территории ДНР и ЛНР фактически отсутствовало. Новороссию летом начали "замораживать" (что позднее привело к "безальтернативному Минску"), а ЛНР и ДНР как государственные структуры существовали за пределами ополчения скорее виртуально, не имея полноценного государственного аппарата, который либо отсутствовал, либо был набит бывшими и действующими украинскими чиновниками. Строить республики по серьезному начали лишь с октября-ноября 2014 года (примерно тогда же, когда после переговоров в Милане стало понятно, что Холодная война РФ с Западом это надолго и соскочить с этой темы уже не получится). Тогда же началось формирование 1-го и 2-го АК, которые пришли на смену отрядам ополчения, которые были в основном интегрированы в свежесозданные армейские или силовые структуры.
Новых законов ДНР и ЛНР еще не было, старые законы Украины уже не действовали. Фактически, на местах царила чрезвычайщина, когда правовые вопросы фактически попадали на откуп к отдельным командирам ополчения, которые сами решали как например поступать с мародерами (например, расстреливать, сажать на подвал или отправлять копать окопы) и другими сомнительными личностями, которых захватил водоворот Донбасской революции. И это уже отдельная тема, где можно вспомнить казачьи плетки для поддержания нравственности, угольные войны Козицына с Плотницким (с несколькими десятками убитых), историю с подвалом в Донецке, когда аресту причастных препятствовали путем угроз "применить Грады" и т.д. и т.п.
Касательно подвала Беднова, уверен, что если бы Беднов прогнулся под Плотницкого и полностью встроился (а не фрондировал на должности в 4-й бригаде), то вполне мог дожить и до сегодняшнего дня (возможно, в России, как некоторые другие) и его подвал никого бы не заинтересовал (как не интересуют сейчас никого многие другие "подвалы" существовавшие тогда на Донбассе). Но так как ситуация зашла далеко и Беднова убили (за убийство граждан РФ его сопровождавших никто так ответственности и не понес, хотя официально Генпрокуратура ЛНР взяла эту ответственность на себя), то и возникла необходимость вытащить тему подвала, чтобы оправдать бессудное убийство. Убийцам Беднова ничего хорошего пожелать не могу.
Относительно злоупотреблений на подвале, не имею ничего против объективного расследования и наказания реально причастных.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Смерть косит ВСУ на Донбассе: оккупанты самоуничтожаются, разносят заразу среди своих и населения
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Преступное командование оккупационных сил продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, что создает угрозу для жизни и здоровья мирных жителей.
В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Капитаново нашей разведкой выявлены два танка Т-64.
В н. п. Счастье в непосредственной близости от жилых домов вскрыты замаскированные позиции трех боевых бронированных машин 25-й ОВДБр ВСУ.
Данные факты также подтверждаются наблюдателями миссии ОБСЕ.
Также, по данным нашей разведки, боевики 25-й бригады провели минирование автодороги к юго-востоку от н. п. Счастье, установив тридцать три противотанковых мины. Эта дорога регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями СММ ОБСЕ.
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Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС». Ситуацию усугубляет полное игнорирование симптомов у подчинённого личного состава в соединениях ВФУ в зоне карательной операции.
Так, назначенный на должность начальника штаба «ООС» генерал-майор Кидонь прибыл в составе комиссии в зону ответственности 30-й бригады ВФУ с целью ознакомления с обстановкой в соединении.
По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что военнослужащие с явными симптомами коронавирусной инфекции не освобождаются от несения службы.
Кроме того, заражённые боевики соединения активно контактируют с местным населением.
17 апреля, в день прибытия комиссии штаба «ООС», местные жители населённого пункта Попасная обратились к командиру 30-й бригады с жалобой о том, что в их доме проживают военнослужащие ВФУ с явными симптомами коронавируса.
По словам местных жителей, боевики не соблюдают никаких мер предосторожности, не используют защитные маски и перчатки, а вместо того, чтобы исключить общение с окружающими, боевики устраивают посиделки во дворе дома с распитием спиртных напитков.
У гражданина Алексея П., проживающего в доме по соседству с боевиками, подтвердился тест на коронавирус.
Данная информация дошла до начальника штаба «ООС», однако никаких мер принято не было. Военнослужащие бригады продолжают проживать по соседству с местными жителями, тем самым способствуя распространению коронавирусной инфекции.
Наплевав на своих подчинённых, командование «ООС» не забывает заботиться о своём здоровье.
Вместо того, чтобы своевременно выявлять факты заражения среди подчинённого личного состава, излишнее внимание уделяется состоянию здоровья генералитета.
Каждый генерал ВСУ каждые 2 дня проходит тест на коронавирус. Причиной регулярных проверок стал факт заражения коронавирусом нового типа командующего национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Балана.
По данным наших источников, Балан заразился от своего заместителя генерал-лейтенанта Сподара. В марте этого года Сподар проводил плановую проверку тылового и медицинского обеспечения в полку «Азов» — в то время, когда там скончался от коронавируса военнослужащий Стельмах В. Н. Игнорируя режим карантина и элементарные требования предосторожности, Сподар продолжал посещать совещания НГУ, заражая своих коллег.
Данный инцидент является ярким показателем реального положения дел в подразделениях НГУ, где даже командование стало жертвой пандемии, а на состояние здоровья личного состава уже давно никто не обращает внимания.
Мы обращаемся к жителям территорий, оккупированных карателями! Будьте осторожны: инфицированные военнослужащие НГУ продолжают нести службу на блокпостах и в составе патрулей, избегайте любых контактов с носителями коронавируса, а при первых симптомах своевременно обращайтесь к врачу.
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Самым страшным врагом ВФУ по-прежнему остаётся не коронавирус, а пьянство и преступная халатность.
Так, по данным наших источников, в ночь с 18 на 19 апреля военнослужащие 1-го механизированного батальона 93-й бригады на боевых позициях начали отмечать православную Пасху. После употребления спиртных напитков мл. с-т Черняк решил устроить праздничный салют, выстрелив в воздух из РПГ.
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, боевик потерял равновесие во время выстрела и попал в блиндаж, расположенный в нескольких метрах от него.
В результате взрыва кумулятивного снаряда Черняк и двое его сослуживцев — рядовой Туранов и ст. солдат Кочура — получили множественные осколочные ранения.
За прошедшую неделю небоевые потери противника в ОТГ «Север» составили одиннадцать боевиков ранеными и тринадцать погибшими.
Семеро военнослужащих из 93-й, 30-й ОМБр и 25-й ОВДБр погибли от коронавируса.
В результате детонации минно-взрывных устройств погибли двое боевиков 93-й ОМБр, один 30-й ОМБр и двое 25-й ОВДБр. Один боевик 59-й ОМПБр погиб в результате неуставных взаимоотношений.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Интенсивность обстрелов после обмена снова возрастает
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