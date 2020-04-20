Бройлер 747 приземлился
21:32. 20 апреля 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Про 2 доллара https://colonelcassad.livejournal.com/5805817.html это я вам наврал. На деле все еще веселее.
-11,5 долларов доплаты за баррель. Утром платить должны были вы, а вечером уже вам.
Фраза "Нефть по 35" обретает новый смысл.
Стоит отметить, что конечно, рано или поздно WTI вернется в плюс и к каким-то адекватным цифрам, но как ни крути, сегодня можно было наблюдать историческое событие, которое войдет в историю статистики нефтяной отрасли и наверняка еще будет изучаться в связи с прочими изменениями мироустройства, как одна из ярких иллюстраций.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5805964.html
Похоже начинается новая волна эмиграции в США. Туда едет большая стая полных песцов.