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Бройлер 747 приземлился

21:32. 20 апреля 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Про 2 доллара https://colonelcassad.livejournal.com/5805817.html это я вам наврал. На деле все еще веселее.
-11,5 долларов доплаты за баррель. Утром платить должны были вы, а вечером уже вам.

Фраза "Нефть по 35" обретает новый смысл.



Стоит отметить, что конечно, рано или поздно WTI вернется в плюс и к каким-то адекватным цифрам, но как ни крути, сегодня можно было наблюдать историческое событие, которое войдет в историю статистики нефтяной отрасли и наверняка еще будет изучаться в связи с прочими изменениями мироустройства, как одна из ярких иллюстраций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5805964.html

Метки: нефть, экономика, юмор

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