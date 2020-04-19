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Все умрут. Они останутся. Константин Сёмин // АгитПроп 19.04.2020

13:15. 19 апреля 2020 147 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Самое ложное клише о коронавирусе – это то, что он одинаково действует на всех. Нет, не одинаково. Ни с медицинской, ни с социальной, ни с психологической точки зрения. Наоборот, Ковид-19, где бы ни появлялся, увеличивает ранее существовавшее неравенство. Не за горами момент, когда это вызовет социальное брожение, которое закончится восстаниями и революциями….
В этом контексте наивно было бы считать, что как только пандемия спадет, отдельные страны или мир в целом продолжат жить по-прежнему. Гнев и отчание пробьют себе выход. В какой-то момент такие настроения станут базой для новых популистских или радикальных движений, мечтающих снести любой старый режим, который они сочтут враждебным.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gTdvr6dqe4o

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15936 662
    Русофил 19 апреля 2020 в 13:42

    Когда умрут Серые и Сёмины?

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  • 29574 25764
    Вячеслав 19 апреля 2020 в 14:27

    Когда же эта хрень-то закончится? Раньше умирали от пневмонии, инсульта, инфаркта, пр. заболеваний, несчастного случая, а сейчас – только от этого, пресловутого, коронавируса… А смертность – такая же в странах, как и за прошлый год… Не пора ли людям правду сказать?

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