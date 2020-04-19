Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2020
- 13:41 Шесть лет украинской агрессии на Донбассе. Спецпроект НМ ЛНР «Служу Республике».
- 09:56 Пасха на войне: дрон ВСУ сбит на подлёте к Храму Петра и Павла на Донбассе (ФОТО).
- 09:55 Украинские боевики привлекают специалистов для подготовки дискредитирующих материалов об НМ ДНР.
- 03:00 Донбасс: исчезли секретные документы ВСУ, жестоко убита луганчанка, нацисты решили подставить под удар храмы.
Шесть лет украинской агрессии на Донбассе. Спецпроект НМ ЛНР «Служу Республике»
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Пасха на войне: дрон ВСУ сбит на подлёте к Храму Петра и Павла на Донбассе (ФОТО)
Украинские каратели, не изменяя своим бесовским традициям, активизируются в дни больших православных праздников. Так, сегодня утром была предпринята попытка ударить с воздуха по Храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясиноватой.
Заявление Народной милиции ДНР поступило в распоряжение «Русской Весны».
«В День празднования христианами всего мира праздника Святого Воскресения Христова украинские каратели совершили очередную попытку проведения террористического акта, направленного на уничтожение мирного населения нашей Республики.
Сегодня в 5.40 утра в Ясиноватой, при полете в направлении школы № 4 по ул. Школьной, совместными действиями РЭБ и ПВО с применением станции помех „Тритон“ был своевременно обнаружен и сбит вражеский БПЛА ударного типа с подвешенным к нему взрывным устройством.
В ходе расшифровки данных с БПЛА было установлено, что целью смертельного „подарка“, запущенного преступниками 54-й бригады ВСУ, было не учебное заведение, а расположенный в непосредственной близости Храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.
Таким образом, украинские фашисты планировали совершить очередной кровавый теракт против мирных верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения Пасхальной снеди.
Аналогичный беспилотник использовался карателями 9 апреля в Горловке, когда жертвой стала 25-летняя мирная жительница.
Данный факт является очередным подтверждением бесчеловечности и беспринципности украинских вооруженных формирований, которые на Донбассе ежедневно ведут войну с мирными жителями, целенаправленно уничтожая гражданскую инфраструктуру».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские боевики привлекают специалистов для подготовки дискредитирующих материалов об НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Донбасс: исчезли секретные документы ВСУ, жестоко убита луганчанка, нацисты решили подставить под удар храмы
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Командование ВСУ продолжает создавать препятствия работе наблюдателям СММ ОБСЕ с целью скрытия вооружения и техники, размещенной в нарушении Минских соглашений.
В частности, 14 апреля боевики 30 бригады ВСУ в районе н. п. Золотое-4 Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильной группы 306 батальона РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.
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Низкий уровень профессиональной подготовки и безответственность офицерского состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стали причиной утери секретной документации и документов кодированной связи.
Вследствие данного происшествия в бригаду для проведения разбирательства прибыла комиссия из штаба ОТГ «Север» во главе с командующим генерал-майором Ромигайло. Поводом для его визита также стал вскрытый обман о происшествиях в бригаде, связанных с нарушением карантинных мер, хищениями ГСМ и возросшим количеством преступлений с участием военнослужащих.
В связи с этим комбригом Зенченко в экстренном порядке были собраны командиры всех подразделений бригады, которым была поставлена задача — срочно привести в соответствие документацию по учёту личного состава, а также разыскать и поставить в строй всех самовольно оставивших часть военнослужащих. На данный момент, по информации из штаба бригады, в часть не вернулись восемь военнослужащих, среди которых трое — с оружием.
В связи с задержкой сроков ротации соединений ВСУ в зоне «ООС» мы отмечаем низкий уровень морально-психологического состояния личного состава, а также желание боевиков улучшить свое материальное состояние за счёт военного имущества.
В частности в н. п. Счастье во время попытки отправки почтовым отправлением прибора ночного видения AN/PVS-14 сотрудниками полиции задержан командир взвода 3 батальона 25 воздушно-десантной бригады.
При обыске места проживания у военнослужащего изъяты ещё два прибора ночного видения и один прицел иностранного производства. Из объяснений задержанного, указанные приборы были списаны им как утраченные в ходе боевых действий.
В то же время в н. п. Светлодарск сотрудниками военной службы правопорядка в состоянии алкогольного опьянения задержаны двое военнослужащих 59 бригады — солдаты Сикоза и Гулько. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружены наркотические вещества (амфетамин) в количестве 3 гр.
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Нам стали известные новые подробности продолжающихся в 59-й бригаде следственных мероприятий по факту убийства 13 апреля мирной жительницы н.п. Луганское. Самовольно оставивший расположение части старший солдат Краснюк был задержан сотрудниками полиции в н. п. Чутово Полтавской обл.
Во время допроса задержанного установлено, что последними, видевшими живой гражданку Когут накануне жестокого убийства, были солдаты Гальвита и Нечипоренко. Со слов Краснюка, прибыв для выяснения отношений с гр. Когут, он увидел выходящих из дома сослуживцев — солдат Гальвита и Нечипоренко, дождавшись их убытия, зайдя в дом, обнаружил её уже без признаков жизни.
Испугавшись возможности стать главным подозреваемым на фоне имеющихся разногласий и отсутствии свидетелей, а также учитывая имевшуюся ранее судимость, Краснюк принял решение скрыться с места происшествия.
В то же время в 59 бригаде отмечается работа комиссии медицинской службы штаба ОТГ «Север», прибывшей для проверки состояния здоровья военнослужащих в связи с выявленными более 15 случаев заболевания военнослужащих венерическими заболеваниями и изоляцией 6 с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Также в соединении отмечаются участившиеся недовольства военнослужащих женского пола, обратившихся за помощью в медицинский пункт соединения в связи с отправкой их на самоизоляцию без проведения теста на коронавирус.
Несмотря на заявление командующего «ООС» Кравченко о готовности подчинённого личного состава к любым провокациям в период празднования Светлого Христова Воскресения и обращение к населению с требованием не нарушать карантин и оставаться дома, в нашем распоряжении есть информация о подготовке провокаций представителями радикальных организаций.
Националисты, располагающие информацией об ужесточении карателями карантинных мер и усилении патрулирования мест проведения религиозных мероприятий, активно распространяют среди населения информацию о, якобы, разрешении на проведение церковных богослужений с призывом к мирным жителям н. п. Счастье, Попасная, Станично-Луганское и Новоайдар посетить мероприятия.
В частности, переодетые националисты под видом сотрудников полиции проводят инструктирование настоятелей храмов о порядке проведения обрядов. Священникам под роспись доводится информация о разрешении проведения службы 19 апреля при условии соблюдения ряда требований, таких как дистанция между прихожанами, нахождении в храме не более 10 человек, а также наличии средств индивидуальной защиты.
В связи с чем мы обращаемся к мирным жителям указанных районов, а также проживающим на всей территории Луганской области, временно оккупированной ВСУ, быть бдительными и благоразумными.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В 14 году не было поддержано восстание русских на украине. Чего теперь об этом. Россия не получила даже то, что было показано на карте ,которая в то время бродила по интернету. Вот так нерешительность хоронит даже самые гениальные планы.