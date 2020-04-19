Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за прошедшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Командование ВСУ продолжает создавать препятствия работе наблюдателям СММ ОБСЕ с целью скрытия вооружения и техники, размещенной в нарушении Минских соглашений.

В частности, 14 апреля боевики 30 бригады ВСУ в районе н. п. Золотое-4 Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильной группы 306 батальона РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.

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Низкий уровень профессиональной подготовки и безответственность офицерского состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ стали причиной утери секретной документации и документов кодированной связи.

Вследствие данного происшествия в бригаду для проведения разбирательства прибыла комиссия из штаба ОТГ «Север» во главе с командующим генерал-майором Ромигайло. Поводом для его визита также стал вскрытый обман о происшествиях в бригаде, связанных с нарушением карантинных мер, хищениями ГСМ и возросшим количеством преступлений с участием военнослужащих.

В связи с этим комбригом Зенченко в экстренном порядке были собраны командиры всех подразделений бригады, которым была поставлена задача — срочно привести в соответствие документацию по учёту личного состава, а также разыскать и поставить в строй всех самовольно оставивших часть военнослужащих. На данный момент, по информации из штаба бригады, в часть не вернулись восемь военнослужащих, среди которых трое — с оружием.

В связи с задержкой сроков ротации соединений ВСУ в зоне «ООС» мы отмечаем низкий уровень морально-психологического состояния личного состава, а также желание боевиков улучшить свое материальное состояние за счёт военного имущества.

В частности в н. п. Счастье во время попытки отправки почтовым отправлением прибора ночного видения AN/PVS-14 сотрудниками полиции задержан командир взвода 3 батальона 25 воздушно-десантной бригады.

При обыске места проживания у военнослужащего изъяты ещё два прибора ночного видения и один прицел иностранного производства. Из объяснений задержанного, указанные приборы были списаны им как утраченные в ходе боевых действий.

В то же время в н. п. Светлодарск сотрудниками военной службы правопорядка в состоянии алкогольного опьянения задержаны двое военнослужащих 59 бригады — солдаты Сикоза и Гулько. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружены наркотические вещества (амфетамин) в количестве 3 гр.

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Нам стали известные новые подробности продолжающихся в 59-й бригаде следственных мероприятий по факту убийства 13 апреля мирной жительницы н.п. Луганское. Самовольно оставивший расположение части старший солдат Краснюк был задержан сотрудниками полиции в н. п. Чутово Полтавской обл.

Во время допроса задержанного установлено, что последними, видевшими живой гражданку Когут накануне жестокого убийства, были солдаты Гальвита и Нечипоренко. Со слов Краснюка, прибыв для выяснения отношений с гр. Когут, он увидел выходящих из дома сослуживцев — солдат Гальвита и Нечипоренко, дождавшись их убытия, зайдя в дом, обнаружил её уже без признаков жизни.

Испугавшись возможности стать главным подозреваемым на фоне имеющихся разногласий и отсутствии свидетелей, а также учитывая имевшуюся ранее судимость, Краснюк принял решение скрыться с места происшествия.

В то же время в 59 бригаде отмечается работа комиссии медицинской службы штаба ОТГ «Север», прибывшей для проверки состояния здоровья военнослужащих в связи с выявленными более 15 случаев заболевания военнослужащих венерическими заболеваниями и изоляцией 6 с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Также в соединении отмечаются участившиеся недовольства военнослужащих женского пола, обратившихся за помощью в медицинский пункт соединения в связи с отправкой их на самоизоляцию без проведения теста на коронавирус.

Несмотря на заявление командующего «ООС» Кравченко о готовности подчинённого личного состава к любым провокациям в период празднования Светлого Христова Воскресения и обращение к населению с требованием не нарушать карантин и оставаться дома, в нашем распоряжении есть информация о подготовке провокаций представителями радикальных организаций.

Националисты, располагающие информацией об ужесточении карателями карантинных мер и усилении патрулирования мест проведения религиозных мероприятий, активно распространяют среди населения информацию о, якобы, разрешении на проведение церковных богослужений с призывом к мирным жителям н. п. Счастье, Попасная, Станично-Луганское и Новоайдар посетить мероприятия.

В частности, переодетые националисты под видом сотрудников полиции проводят инструктирование настоятелей храмов о порядке проведения обрядов. Священникам под роспись доводится информация о разрешении проведения службы 19 апреля при условии соблюдения ряда требований, таких как дистанция между прихожанами, нахождении в храме не более 10 человек, а также наличии средств индивидуальной защиты.

В связи с чем мы обращаемся к мирным жителям указанных районов, а также проживающим на всей территории Луганской области, временно оккупированной ВСУ, быть бдительными и благоразумными.

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