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В Госдуме ответили Лукашенко на критику российских тест-систем на COVID-19.

14:32. 18 апреля 2020 223 просмотра 16 коммент. Опубликовал:
Депутат Госдумы заметил, что выводы президента Белоруссии не соответствуют актуальной информации. 
 
В Госдуме ответили Лукашенко на критику российских тест-систем на COVID-19
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

 

В России применяется широкий ассортимент тестов на коронавирусную инфекцию, количество которых доходит до нескольких десятков. Они доступны и эффективны.

Такой комментарий дал бывший главный санитарный врач страны, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в ответ на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о неточности российских тест-систем.

Ранее президент Республики заявил, что тесты для диагностики COVID-19 из России часто выдают неверные результаты.

Депутат Госдумы обозначил, что в Белоруссии, вероятно, используют быстро устаревающую информацию.

«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», - цитирует Онищенко РИА Новости.

Также врач напомнил, что медицинская область не является профильной для Лукашенко, и указал, что неэффективные тесты Россия и сама бы сняла с использования.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия занимает второе место по количество проводимых среди населения тестов на коронавирусную инфекцию. Заражение теперь удается обнаруживать на более ранних этапах развития болезни.

 

 

 

Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20204181316-sRclO.html

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