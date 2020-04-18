В Госдуме ответили Лукашенко на критику российских тест-систем на COVID-19.
В России применяется широкий ассортимент тестов на коронавирусную инфекцию, количество которых доходит до нескольких десятков. Они доступны и эффективны.
Такой комментарий дал бывший главный санитарный врач страны, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в ответ на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о неточности российских тест-систем.
Ранее президент Республики заявил, что тесты для диагностики COVID-19 из России часто выдают неверные результаты.
Депутат Госдумы обозначил, что в Белоруссии, вероятно, используют быстро устаревающую информацию.
«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», - цитирует Онищенко РИА Новости.
Также врач напомнил, что медицинская область не является профильной для Лукашенко, и указал, что неэффективные тесты Россия и сама бы сняла с использования.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия занимает второе место по количество проводимых среди населения тестов на коронавирусную инфекцию. Заражение теперь удается обнаруживать на более ранних этапах развития болезни.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20204181316-sRclO.html
Круг обманов в Беларусси сужается. В Беларусси хватит сил, чтобы этот круг обманов Великого Княжесмтва Литовского замкнулся. Верю, что всеобщее удовольствие членов ВКЛ что Бацка – молодец жжет,
закончится в этом году.
Странная импульсивность в словах Лукашенко определенно имеет свою подоплеку.
Лукашенко говорит как РЕБЁНОК
Король-то голый
Что раньше мешало это проявить в нем?
Что это?
Детскую глупость и наивность?
Проявить это:
…Лукашенко говорит как РЕБЁНОК…
А ХОХОЛ типа не понял, и красиво ушел.
Ага.
Ушёл в реал ))
Самоизолирусь на берегу моря.
Морскими флюидами и йодомаринами ударим по вирусу и интернетидиотизму
А вот центр тестирования утверждает что ошибка до 70%.
Т.е пальцем в небо.
Потому приходится по два-три раза тестировать.
Кроме того тесты разные.
Немцы нашли антитела к вирусу у половины граждан Германии.
итд.
Что тестируют пока никто не понял.
Штаммы могут быть разными.
Так это много разных вирусов?
Да ты ЧЁ.
А от какого лечат и каким лекарством?
Может надо лечить от КОВИТ -21?
И спасает не самоизоляция а обмен антителами в жарких оргиях?
Половым путем вирус передается. Дерзайте.
Много разных штаммов одного вида вируса.
Не покидает ощущение в подыгрывании в ту или другую сторону.
Это возня в песочнице пока ушлые дяди лазят по квартиркам и карманам.
Подыгрывание не спасает.
Борьба за ведёрко или лопаточку это СМЕХ.
Но человечки увлечённо возятся не подозревая
Чтобы сидеть на двух стульях сразу – нужно иметь весьма жирную пятую точку.