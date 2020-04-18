В Госдуме ответили Лукашенко на критику российских тест-систем на COVID-19.

В России применяется широкий ассортимент тестов на коронавирусную инфекцию, количество которых доходит до нескольких десятков. Они доступны и эффективны.

Такой комментарий дал бывший главный санитарный врач страны, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в ответ на высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о неточности российских тест-систем.

Ранее президент Республики заявил, что тесты для диагностики COVID-19 из России часто выдают неверные результаты.

Депутат Госдумы обозначил, что в Белоруссии, вероятно, используют быстро устаревающую информацию.

«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», - цитирует Онищенко РИА Новости.

Также врач напомнил, что медицинская область не является профильной для Лукашенко, и указал, что неэффективные тесты Россия и сама бы сняла с использования.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия занимает второе место по количество проводимых среди населения тестов на коронавирусную инфекцию. Заражение теперь удается обнаруживать на более ранних этапах развития болезни.