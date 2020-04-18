Сводки от ополчения Новороссии 18 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 8 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На донецком направлении военные преступники из 28-й и 54-й бригад под командованием Марченко и Майстренко обстреляли из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия район н. п. Старомихайловка.

Боевики 56-й бригады по приказу Иванова вели обстрел н. п. Крутая Балка с применением 82-мм минометов, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по району н. п. Саханка.

Информация о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВФУ Марченко, Зубанича и Майстренко.

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В связи с критической обстановкой распространения коронавируса на Украине и продлением карантинных мероприятий, военно-политическое руководство столкнулось с безработицей и активными протестными настроениями со стороны населения страны.

В частности, в г. Мариуполь сотрудники порта, несмотря на запрет массового скопления людей и режим самоизоляции, планируют провести митинг с требованием выплатить заработную плату, задержка которой уже составляет более 4 месяцев.

В связи угрозой массового недовольства работников, исполняющий обязанности директора Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский был вынужден отправить письменные обращения в адрес министра обороны Украины Тарана и командующего ВМСУ Воронченко с требованием погасить задолженность за нахождение в порту военных кораблей и катеров, за стоянку которых не платили уже 1,5 года.

Кроме того, в настоящее время ситуацию усугубило прибытие в порт еще двух катеров ВМС BG-110 «Любомир» и BG-23, которые получили повреждения в результате несогласованных действий в ходе проведения учебных стрельб в акватории Азовского моря.

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Командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения. Осознавая тот факт, что обстрелы наших позиций ожидаемого результата не приносят, противник продолжает подготовку фейковых материалов с целью обвинения в нарушении режима прекращения огня наших защитников, с привлечением специальных групп ИПсО.

Так, к нам поступила информация о том, что командир группы ИПсО ССО ВСУ капитан Пасхала задержан сотрудниками СБУ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с личным составом пропагандистов по факту утечки сведений о планах и ресурсах, используемых для распространения информации, дискредитирующей НМ ДНР.

Нами получены данные о том, что в планах пропагандиста должны были быть использованы интернет-ресурсы, такие как платформа социальной журналистики «Конт», а также сайты информационных агентств «Корреспондент.нет» и «Обозреватель».

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Сокрытие небоевых потерь в вооруженных формированиях Украины считается нормой. Не стал исключением и отдельный батальон 4-й бригады НГУ, который придан 59-й бригаде ВФУ.

В настоящее время в указанном подразделении совместной комиссией штабов ОТГ «Север» и «Восток» проводится разбирательство по факту сокрытия Шаповаловым гибели солдата Петренко и ранения старшего солдата Фисенко в результате подрыва 17 апреля вблизи своих позиций в районе н. п. Новолуганское на минно-взрывном устройстве.

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Несмотря на стремление командования оккупационных сил дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, одна из наиболее острых проблем — это некомплект личного состава соединений и воинских частей в зоне «ООС».

Это связано с неутешительными прогнозами о критической укомплектованности соединений и воинских частей в зоне «ООС» в мае, связанными с окончанием сроков службы военнослужащих по призыву, а также отказом военнослужащих продлевать контракты из-за неудовлетворительных условий прохождения службы и отсутствия средств медицинской защиты и препаратов от распространения коронавируса. Кроме того, положенные денежные выплаты за участие в «ООС», военнослужащим выплачиваются несвоевременно и не в полном объеме.

В связи с этим командование ВСУ с целью недопущения снижения укомплектованности в срочном порядке разработало план мероприятий.

Но, информация о беспределе в вооруженных силах Украины через военнослужащих и волонтеров продолжает придаваться огласке, увеличивая тем самым количество уклонистов от службы в армии.

Кроме того, скандал, который разгорелся в связи с подписанием министром обороны Тараном документа об установлении надбавки и премий руководящему составу ВСУ до 400% оклада, вызвал у рядового состава, находящегося в зоне «ООС» протестные настроения и саботаж.

В зону «ООС» в экстренном порядке под руководством начальника управления МПО ВСУ генерала Грунтковского отправлены 2 группы психологов.

Таким образом, в условиях перехода на стандарты НАТО, высшее военное руководство Украины всеми способами пытается удержать на занимаемых должностях генеральский состав, забыв при этом о простых солдатах, которым вместо премий положен только перенос ротации на неопределенный срок.

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