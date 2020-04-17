Сводки от ополчения Новороссии 17 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

В соединениях и частях ВСУ продолжается рост небоевых потерь личного состава, связанный с употреблением военнослужащими спиртных напитков и нарушением требований безопасности.

Так, на позициях 25-й бригады старший солдат Керамчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по личной неосторожности упал в траншею и был госпитализирован с открытым переломом левой руки в центральную городскую больницу н.п. Счастье.

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По имеющейся у нас информации, в подразделениях 59-й омпбр отмечается рост протестной активности и снижение морально-психологического состояния личного состава, вызванное критической ситуацией, сложившейся в бригаде.

Наибольшее возмущение личного состава на фоне задержки выплат денежного довольствия вызвал сбор командирами батальонов по приказу командира бригады Шаповалова денежных средств в размере 100 грн с каждого военнослужащего на закупку утраченного БЛА «Лелека», который был уничтожен 14 апреля расчётом БЛА бригады, допустившим столкновение летательного аппарата с ЛЭП.

Кроме того, в ходе следственных действий по поиску причастных к убийству гражданки Когут, сотрудниками СБУ и военной прокуратуры вскрыт канал поставки волонтёрами в бригаду алкогольной продукции под видом гуманитарной помощи.

На момент проверки соединения в состоянии алкогольного опьянения находились 102 военнослужащих.

По данным нашей разведки, в ближайшее время в расположение бригады ожидается прибытие комплексной комиссии Генерального штаба в сопровождении представителей родов войск и служб штаба «ООС».

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По имеющейся у нас информации, для восполнения катастрофического некомплекта личного состава соединений и частей ВСУ, Министерством обороны Украины спланировано проведение масштабной информационно-пропагандистской кампании с целью привлечения новобранцев на службу и последующей отправки их в зону проведения карательной операции, а также заключения контрактов с военнослужащими по призыву, которые уже проходят службу в «ООС».

В этой связи в соединениях и частях ВСУ в зоне «ООС» отмечена работа представителей управления воспитательной работы штаба «ООС».

Кроме того, в целях исключения негативных фактов, которые подрывают престиж службы в рядах ВСУ, таких как переход на сторону ополчения подразделений 25-й воздушно-десантной бригады в апреле 2014 года под Славянском, командованием оккупационных сил принято решение переименовать ее и переписать исторический формуляр данного соединения.

В связи с чем в указанное соединение ожидается прибытие представителей управления воспитательной работы и группы психологов для проведения занятий с личным составом и оценки уровня морально-психологического состояния и отношения военнослужащих к событиям 2014 года.

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После придания огласки факта целенаправленного уничтожения с целью списания боевой машины БРМ-1К по приказу командира 93-й бригады, начальник Генерального штаба ВСУ Хомчак приказал командующему ОТГ «Север» лично провести разбирательство и подать по его результатам предложения по принятию кадровых решений.

В связи с чем, в соединении продолжает работу комиссия штаба ОТГ «Север», которой вскрыты факты обмана командованием родственников пострадавших военнослужащих в ходе преднамеренного подрыва боевой машины, относительно истинных причин их гибели и ранения, а также выявлено списание иностранного военного имущества, переданного в рамках военной помощи по подложным документам.

В частности, речь идет о приборах ночного видения «AN/PVS-14» — 2 ед., снайперских винтовках «Barrett M82» — 1 ед., средствах связи — радиостанциях «Harris» — 1 ед.

При этом командующий ОТГ «Север» Ромигайло в ходе личного разговора с Брыжинским акцентировал внимание на снисхождении в случае восстановления уничтоженной боевой машины, в связи с чем в настоящее время в соединении осуществляется сбор денежных средств.

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