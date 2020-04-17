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Русским было приказано носить красную повязку

23:31. 17 апреля 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


УФСБ по Карелии рассекретило и выложило документы о финской оккупационной политике на захваченной территории СССР.

Управление ФСБ России по Республике Карелия рассекретило архивные документы о военных преступлениях финских нацистов. Свидетельства передали в Национальный архив региона.
«Малейшая помощь советским войскам со стороны мирных граждан считается шпионажем, а выступления их с оружием в руках — разбойничьими атаками. Все виновные лица в обоих случаях караются смертной казнью», – говорится в одной из справок.

Согласно архивам, в отличие от «финнов, карел и вепсов», русским было приказано носить на левом рукаве красную повязку, а всё «ненациональное» население получало вдвое меньше продовольствия.
Кроме того, документы приводят доказательства жестокости финских нацистов по отношению к комсомольцам и коммунистам, а также узникам концлагерей, сообщают «Известия».
Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в период с 1941 по 1944 годы было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения, в которых преимущественно содержались русские, украинцы и белорусы. Во время войны через них прошли почти 50 тысяч человек. Около трети погибли от голода.
Ранее сообщалось, что в ФСБ раскрыли финские способы уничтожения заключенных.

https://pobedarf.ru/2020/04/17/459760854tov/ – цинк



Есть в архивах и конкретные примеры. Так, в Заонежском районе «зверски замучили секретаря комсомольской организации и депутата Кузарандского сельсовета Татьяну Мухину». 20-летнию девушку неоднократно избивали при допросах, а затем застрелили. Пытавшего скрыться в лесах от оккупантов Федора Воглаева избили железными прутами.

<…>

«Белофинны собрали женщин с маленькими детьми, стариков и старух и поместили их в домах, специально отведенных на окраине города и обнесенных колючей проволокой. Это дома смерти. Во всех лагерях голод и тиф», — об этом говорится в воспоминаниях жительницы Петрозаводска.
Архивные свидетельства подтверждает и бывшая малолетняя узница финского концлагеря, петрозаводчанка Клавдия Нюппиева. По ее словам, на каждого человека в день выдавали ложку муки.
— Из этой муки мы варили жидкую похлебку, и больше ничего не было, — поделилась своими воспоминаниями Клавдия Нюппиева в эфире Пятого канала.
В качестве наказания, рассказывает она, узников били резиновой плеткой, подчас заворачивали в соленую простыню, чтобы было больнее.

http://rk.karelia.ru/social/fsb-rassekretila-dokumenty-o-finskih-kontslageryah-v-karelii/ – цинк

В Колвасозерский лагерь бросали целыми семьями, у матерей насильно отбирали детей. В Святнаволокском лагере заключенных могли избить за попытку узнать, можно ли получить по талонам добавочные продукты.
В петрозаводском концлагере №5, где содержалось около семи тысяч человек, узникам полагалось по 300 грамм муки с древесной примесью на день и по 50 грамм тухлой колбасы на три дня. А за походы за хлебом в соседнюю деревню провинившихся били палками перед строем всего лагеря.
В лагеря бросали по малейшему поводу, в первую очередь — по подозрению в сочувствии советской власти.
«Белофинны собрали женщин с маленькими детьми, стариков и старух и поместили их в домах, специально отведенных на окраине города и обнесенных колючей проволокой. Это дома смерти. Во всех лагерях голод и тиф», — вспоминает жительница Петрозаводска.

<…>

Финские лагеря для русских были частью большого плана по созданию этнически чистого государства Великая Финляндия, о котором заявлял маршал Карл Густав Маннергейм. Еще до начала наступления он подписал приказ, предписывавший задерживать русское население и отправлять в концлагеря.

http://usolie.info/news/obshchestvo/fsb-otkryla-arkhivy-o-zverstvakh-finskikh-fashistov-v-karelii.html – цинк

Далее идет несмешная шутка про необходимость увековечивания памяти "достойного русского офицера Карла Маннергейма" на месте всех финских концлагерей.
Надеюсь эти документы грамотно оцифруют и выложат в широкий доступ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5798277.html

Метки: 1941, великая отечественная война, документы, история, карелия, концлагеря, оккупация, финляндия, фсб

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