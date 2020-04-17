ЛибСМИ пробивают очередное дно новыми фейками о коронавирусе.

Либеральные СМИ, решившие хайпануть на теме коронавируса, уже начали сами выдумывать фантастические истории, пытаясь во всем обвинить власти и дискредитировать медработников.

Так, проект Baza опубликовал фейк о том, что Департамент здравоохранения Москвы пригрозил медикам штрафами, если те воспользуются бесплатными обедами от «Макдональдса». Как такой бред мог родиться в восполенном мозгу либерала, непонятно.

Ранее американская сеть быстрого питания сообщила, что если на «Макавто» заедет машина скорой помощи, то всем врачам бесплатно выдадут горячую еду. ЛибСМИ попытались раздуть хайп на пустом месте, растрезвонив, что московские власти запретили-де голодным врачам столоваться в «Макдаке». Пресс-службе столичного департамента здравоохранения пришлось опровергать этот заведомый бред.

Не отстает от Baza и «МБХ Медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Издание начало нагнетать обстановку вокруг Вяземского дома-интерната для престарелых, где произошла вспышка коронавируса среди постояльцев. Как обычно, либеральное СМИ сгустило краски, стараясь не замечать реальной работы медиков и местных врачей.

Источник заражения в Вязьме был оперативно выявлен, им оказался сотрудник интерната. Учреждение было подвергнуто полной дезинфекции, медперсонал был усилен профессиональными кадрами, для постояльцев налажено питание в одноразовой посуде.

Примечательно, что вброс «МБХ Медиа» основывался на словах «местного жителя Алексея», а не на официальных данных.

В подобном лживом стиле работает и «Эхо Москвы». Либеральная радиостанция распространяет информацию о якобы неэффективности тестов на коронавирус. Хотя даже ВОЗ призывает все страны мира больше внимания уделять тестированию населения на COVID-19.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/581810-libsmi-probivayut-ocherednoe-dno-novymi-feykami-o-koronaviruse.html