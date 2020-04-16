Репетиция Парада Победы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы, в ходе которой по улицам на окраинах города в парадном строю прошли техника времен войны и современные образцы вооружения.
Возглавил колонну танк Т-34, который принимал участие в Пражской наступательной операции.
Подробности https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
Победобесие против вирусобесия!
Либо танками вирус закатают в брущатку, либо вирус закатает танкистов в саван.
Ударим по харонизму вирусобесием и победобесием.
Вдарим по рыбкиной морде веслом.