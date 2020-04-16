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Репетиция Парада Победы в Екатеринбурге

15:39. 16 апреля 2020 132 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы, в ходе которой по улицам на окраинах города в парадном строю прошли техника времен войны и современные образцы вооружения.

Возглавил колонну танк Т-34, который принимал участие в Пражской наступательной операции.



Подробности https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…


Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OA2_hdjELoE

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